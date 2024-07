Au total, 205 délégations vont défiler durant la cérémonie d’ouverture sur 85 bateaux pendant près de deux heures et demie.

(Paris) Faire parader une centaine de bateaux sur six kilomètres de fleuve : cette idée « folle » génère une logistique non moins folle. Fermer la Seine à la navigation plusieurs jours, acheminer puis faire embarquer et débarquer quelque 7000 athlètes, sans compter les métros pour ramener les spectateurs.

Agence France-Presse

En amont, les mesures de sécurité ont nécessité d’installer un périmètre de sécurité autour de la Seine et les quelque 40 000 barrières mises en place ont un peu surpris les habitants du centre de Paris. Et aussi fait râler aussi les commerçants qui voient la clientèle se raréfier juste avant les JO.

Il a aussi fallu faire passer les péniches au crible des chiens démineurs pour que les délégations puissent défiler en toute sécurité vendredi soir.

Avant, tous les bateaux qui vont défiler ont aussi été inspectés techniquement de fond en comble, d’autant plus après l’accident qui s’est produit à Baltimore au printemps d’un porte-conteneurs faisant s’effondrer un pont après des avaries électriques.

Une vingtaine de péniches permanentes amarrées entre le Trocadéro et le pont de Bir-Hakeim ont dû déménager. Les propriétaires, dont les bateaux ont été transportés à Boulogne, sont actuellement relogés à l’hôtel. Ils retrouveront leur maison sur l’eau après la cérémonie.

Pour acheminer les 6800 athlètes qui défileront vendredi soir, 250 bus ont été prévus. Ils embarqueront sur un ponton qui fait trois kilomètres de long et débarqueront dans quatre zones.

Au total, 205 délégations vont défiler sur 85 bateaux pendant près de deux heures et demie. Une dizaine de bateaux sont prévus en renfort en cas de panne et une quinzaine assurera la régulation de la parade, qui doit être synchronisée avec le spectacle qui se tiendra sur les quais, ponts, et toits de Paris.

Plusieurs bateaux d’OBS (Olympic Broadcasting Services), le diffuseur, seront aussi sur l’eau pour filmer le défilé, ainsi que les bateaux de secours et de sécurité comme ceux du Raid, stationnés sur les côtés et prêts à démarrer.

PHOTO YVES HERMAN, REUTERS Des gradins ont été installés en bordure de la Seine pour accueillir les spectateurs lors de la cérémonie d’ouverture.

Les spectateurs qui ont payé leur place pourront s’installer dans les 124 tribunes sur les quais bas ou en VIP sur les ponts.

Pour sécuriser l’évènement, les moyens sont hors norme : jusqu’à 45 000 forces de l’ordre, des drones, 10 000 militaires, des tireurs d’élite – comme sur la terrasse de la Tour d’Argent – pour assurer la sécurité de la foule, des d’athlètes et des chefs d’État.

Quant à la RATP, elle planche depuis des mois sur la cadence des métros, avec plusieurs stations fermées, pour faire arriver et rentrer les quelque 320 000 spectateurs prévus.