(Paris) L’eau de la Seine coule à un bon débit sous le pont Alexandre-III. Elle est verte ce jour-là, d’une teinte un peu moins foncée que celle du fleuve Saint-Laurent. Selon les humeurs de la Marne, son principal affluent, elle vire parfois café au lait.

Les bateaux-mouches sont à quai. Seules des navettes policières sillonnent ce secteur névralgique. En aval, tout juste passé le pont des Invalides, des rampes de skateboard flottantes sont apparues, livrant un rare secret de la cérémonie d’ouverture de vendredi soir.

« Nagerais-tu dans la Seine ?

— Si la qualité de l’eau est bonne, ben oui ! Là, la qualité de l’eau est bonne, alors… »

La question était théorique. À titre de responsable des opérations techniques et sportives pour le triathlon aux Jeux olympiques de Paris, Eric Noël a mille autres choses à faire que de se tremper les pieds dans la Seine à cinq jours de la première séance de familiarisation pour les athlètes. Dont celle de s’assurer que le tapis bleu iconique de la zone de transition, qui occupe presque tout le tablier du pont historique, soit conforme.

N’empêche, sa réponse était sincère : « Je ne suis pas un très, très bon nageur, cependant. Je resterais peut-être accroché au ponton, juste pour être sûr. Ou je mettrais un gilet de sauvetage. »

Eric Noël est davantage un cycliste, et surtout un coureur, lui qui a fondé le club de course à pied les Pélicans de Rosemont en 2010. Deux ans plus tard, ce diplômé en électrodynamique a été embauché comme directeur technique de Triathlon Québec, fonction qu’il a exercée jusqu’à la pandémie en 2020. Entre-temps, ce touche-à-tout – il a fait son cours de pompier et cofondé le défunt site de nouvelles hyperlocales ruemasson.com – est devenu officiel international en triathlon.

En 2021, en pleine crise de la COVID-19, celui qui a grandi à Saint-Marc-sur-Richelieu a occupé le poste de directeur de course pour le Triathlon international de Montréal, une étape du circuit des Séries mondiales. Il a joué le même rôle pour les Championnats du monde de sprint et de relais qui se sont déroulés dans le Vieux-Port et le Vieux-Montréal l’année suivante.

Le premier jour de la compétition, les segments de natation des épreuves avaient dû être annulés en raison des fortes pluies tombées dans la semaine. L’ouverture de valves pour éviter des inondations représentait un risque pour la qualité de l’eau du fleuve. Les courses juniors et les qualifications ont donc été transformées en duathlon (course-vélo-course), une pratique relativement courante en triathlon pour préserver la santé des athlètes.

« Finalement, les tests étaient bons, on aurait pu nager, mais on a agi à titre préventif, raconte Eric Noël. World Triathlon [la fédération internationale] a la même approche à Paris. S’il y a un doute, il n’y en aura juste pas, de natation. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Seine à quelques jours du début des Jeux olympiques de Paris

Comme à l’épreuve-test olympique et paralympique d’août 2023, alors que la mauvaise qualité de l’eau de la Seine avait forcé l’annulation de la portion de natation pour les courses paralympiques et le relais mixte. À l’époque, d’importants travaux n’avaient pas encore été parachevés autour de la Seine et de la Marne, dont l’immense bassin de rétention d’Austerlitz (50 000 m⁠3, soit l’équivalent de 20 piscines olympiques), mis en opération seulement le mois dernier.

« Les normes de World Triathlon sont extrêmement sévères », assure celui qui avait été embauché huit mois plus tôt par la fédération internationale. « En fait, elles sont plus dures à respecter que les normes de baignade standards. »

Huit plans de contingence

Depuis le début du mois, deux tests sont effectués chaque jour dans la Seine pour mesurer la proportion de coliformes fécaux. « Je n’ai pas les données précises parce que ce n’est pas nous qui procédons aux tests, mais la très grande majorité des jours, on était bon [pour nager]. »

Un comité se réunira au milieu de la nuit précédant les trois épreuves au programme (hommes ce mardi, femmes ce mercredi et relais mixte le 5 août). En plus de la plus récente mesure de la présence de bactéries E. coli, d’autres facteurs sont pris en considération, comme la température, la météo, les vents, les tendances, la force du courant, etc.

Selon ces paramètres, le départ sera donné (ou non) à 8 h, une heure stratégiquement hâtive pour réduire les risques de chaleur extrême et augmenter les chances d’une meilleure qualité de l’air.

Huit « plans de contingence » ont été établis en cas de problèmes. Ainsi, les triathlons masculin et féminin pourraient être repris le 2 août, en format traditionnel (1500 m de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied), plus court ou en duathlon. Idem pour le relais mixte, remis au lendemain si les conditions le permettent.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Eric Noël

Les médias du monde entier ont-ils fait trop grand cas de la qualité de l’eau de la Seine ?

« Je pense que oui, répond Eric Noël. C’est pareil pour tous les triathlons : si la qualité de l’eau est bonne, on nage, sinon, on ne nage pas. Tout le monde se concentre sur la Seine, mais l’an dernier, l’eau était bonne pratiquement tous les jours de l’année. Pour moi, ce n’est pas un enjeu. On veut juste appliquer la règle en vigueur et on espère que tout se déroule bien. »

Défis techniques

Au-delà de ce débat aqueux, le technical operations manager (son titre officiel en France !) s’enthousiasme devant la complexité que représente l’organisation d’un triathlon de cette envergure dans une ville comme Paris, qui n’en tient jamais.

C’est un gros casse-tête à mettre en place et c’est ce qui rend ça intéressant. Les gens vont regarder ça et se dire : oui, c’est beau, mais ils ne verront pas tous les défis techniques qu’il y a derrière. Eric Noël, à propos de l’organisation des épreuves de triathlon

La fermeture complète de la Seine, de 2 h à 11 h, en est un, comme l’installation d’un ponton de départ amovible qui fait toute la largeur du célèbre fleuve.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les préparatifs vont bon train aux abords de la Seine.

L’étroitesse relative du pont Alexandre-III, qui accueillera également le départ et l’arrivée du contre-la-montre samedi matin, force certaines acrobaties logistiques dans le flux des déplacements autour de la zone de transition. Le pont qui relie les VIIe et VIIIe arrondissements forme une demi-arche sans piliers centraux, ce qui limite le poids qu’il peut soutenir, une contrainte dont Noël et son équipe ont dû tenir compte.

Après un passage entre le Grand et le Petit Palais, les participants s’aventureront sur les pavés de l’avenue des Champs-Élysées, revêtement dont les triathloniens n’ont pas l’habitude, contrairement aux cyclistes à la dernière étape du Tour de France. Noël a réussi à faire retirer les blocs et asphalter une section de 25 mètres dans le demi-tour. « On ne veut pas avoir une chute de 30 athlètes dans le virage parce qu’il pleut ou que c’est glissant. »

À la demande des athlètes, qui souhaitaient préserver leurs chevilles et leurs jambes en vue du relais, une portion du parcours de course à pied sur la célèbre artère a été retranchée pour être ajoutée sur l’autre rive de la Seine.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Les athlètes franchiront la ligne d’arrivée sur le pont Alexandre-III, devant l’hôtel des Invalides.

Les photos d’arrivée seront mémorables : celui et celle qui traverseront le traditionnel ruban de la victoire auront le grand dôme doré de l’hôtel des Invalides en arrière-plan.

« Il faut qu’on livre la marchandise, on n’a pas le choix », constate Eric Noël en se promenant à travers ce qui était encore un vaste chantier mardi après-midi. À l’ombre du majestueux Grand Palais, fraîchement restauré pour servir de théâtre aux compétitions d’escrime et de taekwondo, des chariots élévateurs poursuivaient leur besogne dans la poussière.

« Je suis un peu stressé, mais c’est du bon stress, comme diraient les athlètes. »