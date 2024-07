(Paris) Comment un ancien joueur étoile de la NBA est-il devenu un prétendant à la médaille d’or olympique en volleyball de plage ? Voici l’histoire de Chase Budinger.

Quelques heures après l’arrivée de l’équipe de La Presse dans la capitale française, l’équipe américaine de volleyball de plage organisait une conférence de presse au troisième étage du centre médiatique olympique. Cette immense salle, nommée « La Seine », ressemblait à une très grande classe universitaire. Et comme un cours à 8 h, la convocation a commencé avec quelques minutes de retard pour laisser une chance aux moins ponctuels d’assister à la présentation.

Notre intention initiale était de recueillir les propos de Taryn Kloth et de Kristen Nuss, deuxième équipe au classement mondial, à propos du majestueux terrain de volleyball de plage construit au pied de la tour Eiffel.

Mais notre attention a plutôt été détournée par la question d’une journaliste travaillant pour le Comité international olympique. Son intervention s’adressait à Chase Budinger, un colosse aux cheveux et aux sourcils blonds.

« Comment as-tu assuré la transition entre la NBA et le volleyball de plage ? », lui a demandé cette consœur à l’accent latin.

Votre représentant, qui ignorait cette facette du passé de Budinger, a cessé d’écouter la conférence pendant un court instant pour inscrire le nom de Budinger dans son moteur de recherche. « Chase Andrew Budinger […] a été sélectionné au 44e rang du repêchage de la NBA en 2009 par les Pistons de Detroit après trois années avec les Wildcats de l’Arizona à l’université », peut-on lire sur la page Wikipédia de l’athlète de 36 ans né à Encinitas, en Californie.

L’athlète de 6 pi 6 po participera à ses premiers Jeux olympiques après une carrière de huit saisons dans la NBA avec les Rockets de Houston, les Timberwolves du Minnesota, les Pacers de l’Indiana et les Suns de Phoenix.

Budinger a même terminé au deuxième rang du concours de dunks de la NBA en 2012, devant Paul George, vedette des 76ers de Philadelphie.

Heureusement, pendant cette brève recherche, l’enregistreuse a bien capté la réponse de la recrue olympique : « J’ai toujours pratiqué les deux sports. Donc, plus jeune, j’avais beaucoup de difficulté à me définir comme un joueur de basket. Je pense que j’ai toujours eu beaucoup d’ambition dans les deux sports. C’était difficile à l’époque de faire des choix et de pouvoir en même temps évoluer dans les deux disciplines au plus haut niveau. »

Des débuts prometteurs

Depuis l’école secondaire, Budinger excelle dans les deux disciplines. Sa polyvalence et ses exploits lui ont valu le surnom de « Mr. Basketball » dans son État natal. Le Volleyball Magazine lui a également décerné le titre de « joueur américain de l’année » en 2005.

À sa sortie des rangs secondaires, il avait reçu l’étiquette « d’espoir cinq étoiles ». Un statut permettant aux athlètes d’exception d’aller poursuivre leur cheminement dans les universités les plus prestigieuses.

Même si les universités USC et UCLA lui ont chacune offert une bourse complète pour lui permettre de pratiquer les deux sports, Budinger a préféré accepter l’offre de l’Université de l’Arizona pour jouer seulement au basketball.

Là-bas, il a été nommé recrue de l’année de sa division et en a fait suffisamment pour être repêché au deuxième tour par les Pistons.

Sa carrière dans la NBA n’entrera sans doute jamais dans l’histoire comme celle de Yao Ming, Kyle Lowry ou Devin Booker, d’anciens coéquipiers, mais une médaille d’or olympique pourrait lui confirmer qu’il a fait le bon choix, il y a six ans.

La deuxième vie

Au bout d’une dernière saison peu fructueuse à Phoenix, Budinger s’est tourné vers l’Espagne, le temps d’une année. Après une campagne à Baskonia, il s’est donné la permission de revenir vers l’un de ses premiers amours, en 2018.

Avec son coéquipier Miles Evans, il pointe désormais au 13e rang du classement mondial de la Fédération internationale de volleyball de plage. Légitimement, les deux Américains croient en leurs chances de médaille. Pour l’occasion, 50 membres de la famille de Budinger ont fait le voyage à Paris. « Chapeau à ma femme qui a tout organisé, c’est elle, la vraie rockstar. Je pense qu’on devrait les entendre dans les gradins », a-t-il affirmé.

Peu d’athlètes font leurs débuts olympiques à 36 ans comme lui, mais son expérience dans la NBA a été salvatrice pour son duo. Il a remporté cinq médailles sur le circuit mondial, dont une médaille d’or à Haikou en mai.

PHOTO QUINN HARRIS, GETTY IMAGES Chase Budinger

Les premières choses que j’ai transférées du basket sont le professionnalisme et mon éthique de travail. Chase Budinger

Lorsqu’il a délaissé les dunks au profit des smashes, il s’est rendu compte, à son grand désarroi, que « bien des athlètes considéraient leur discipline plus comme un mode de vie que comme un vrai travail ».

C’est pourquoi il a rapidement pris soin de « travailler comme un athlète professionnel et traiter le sport comme tel », pour espérer se démarquer.

Témoin de l’évolution de Budinger, Miles Evans reconnaît à quel point il a été influencé par l’approche et le dévouement de son coéquipier. « Avant, on s’exerçait trois ou peut-être quatre fois par semaine. Maintenant, on s’entraîne cinq jours par semaine et on a un système précis. Chase est à la fois professionnel et structuré. »

Evans en sera lui aussi à ses premiers Jeux olympiques à Paris. Grâce à son coéquipier, il pourra réaliser un autre rêve : évoluer dans la même délégation que LeBron James. L’ayant affronté à plusieurs reprises, Budinger « espère revoir LeBron » pendant la quinzaine.

Mais le souhait le plus cher de cet espoir de premier plan serait de pouvoir enfin s’épanouir complètement. Et voir les anneaux olympiques sur son maillot le comble déjà de bonheur. « Je suis reconnaissant d’avoir finalement pu atteindre mes objectifs et d’être enfin arrivé aux Jeux olympiques pour représenter les États-Unis. »