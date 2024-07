Doit-on tout pardonner pour avoir la chance de gravir les marches du podium olympique ? L’équipe néerlandaise de volleyball de plage semble prête à tout pour gagner une médaille, même si elle pourrait orner le cou d’un athlète condamné pour le viol d’une enfant de 12 ans.

Steven van de Velde a écopé d’une peine de quatre ans de prison pour avoir violé une jeune Britannique de 12 ans en 2014 alors qu’il était âgé de 19 ans. Dix ans plus tard, le joueur de volleyball de plage représentera les Pays-Bas à Paris, sous les yeux de milliards de spectateurs.

La décision du Comité olympique néerlandais – et l’inertie du Comité international olympique – suscite la controverse. Une pétition en ligne demandant la disqualification de van de Velde a recueilli plus de 45 000 signatures.

Sa présence banalise les violences sexuelles, estime le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS).

« En tant que société, mais aussi en tant qu’institution des Jeux olympiques, il y a quand même une réflexion plus structurelle à avoir sur quels types de personnages ou de personnes on veut qui représentent notre État, notre pays et quelle place on donne aux violences sexuelles », souligne Justine Chénier, co-coordonnatrice et responsable des communications du RQCALACS.

PHOTO FOURNIE PAR FANI LAMONTAGNE Justine Chénier, co-coordonnatrice et responsable des communications du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

L’équipe canadienne olympique à Paris compte six joueurs de volleyball de plage. Le duo masculin de Daniel Dearing et Sam Schachter pourrait avoir à affronter les Néerlandais.

Volleyball Canada a déclaré par courriel être conscient de la polémique.

« Sur la base des faits actuellement disponibles, ce n’est pas une décision que nous approuvons et cette décision contredit les valeurs de notre sport, mais c’est malheureusement hors de notre contrôle. Nos athlètes se concentrent sur leur préparation et leurs performances lors des prochains Jeux et, par conséquent, nous ne ferons pas d’autres commentaires pour le moment. »

La fédération de volleyball néerlandaise (Nevobo) a, quant à elle, défendu sa décision d’inclure Steven van de Velde dans son équipe nationale, affirmant dans un communiqué que la réintégration de l’athlète au sein de l’organisation avait été dûment surveillée. « [Steven] s’avère être un professionnel et un être humain exemplaire, et il n’y a aucune raison de douter de lui depuis son retour, affirme Michel Everaert, directeur général de Nevobo. Nous le soutenons pleinement dans sa participation à Paris, que lui et [Matthew Immers, son coéquipier] ont méritée. »

Dans le même communiqué, le joueur de volleyball se dit reconnaissant de « la seconde chance que m’ont offerte mes parents, mes amis, mes connaissances et mes collègues, qui m’ont accepté à nouveau après le plus grand faux pas de ma jeune vie ».

Rappel des faits

La BBC rapporte que l’athlète a rencontré la jeune fille sur Facebook. En 2014, profitant de l’absence de la mère de la victime, il s’envole pour le Royaume-Uni pour la rencontrer, la viole à trois reprises et retourne chez lui le lendemain.

Van de Velde est arrêté et extradé au Royaume-Uni en 2016. Les tribunaux britanniques lui imposent une peine de quatre ans de prison, dont un an sera purgé en Angleterre. Il reconnaîtra ses torts devant le tribunal. « Vos espoirs de représenter votre pays ne sont plus qu’un rêve brisé », avait déclaré Francis Sheridan, le juge qui a présidé le procès, selon la BBC. Son avocate avait, quant à elle, indiqué que son crime était « clairement une fin de carrière pour lui ».

Pourtant, après avoir purgé seulement 13 mois de prison, il a été remis en liberté et a recommencé à pratiquer le volleyball.

Le retour aux compétitions de haut niveau de van de Velde en 2017 avait causé des remous aux Pays-Bas, mais sa première participation aux Jeux olympiques suscite une couverture médiatique sur la scène internationale.

Devant l’afflux de réactions, l’athlète a désactivé sa page Instagram, et les commentaires sur les pages affiliées au volleyball de plage néerlandais ont été restreints.

À neuf jours du début des Jeux, le comité olympique néerlandais a annoncé par communiqué que, à la demande de van de Velde, l’athlète ne logera pas avec les autres sportifs au cours de la compétition et qu’il ne parlera pas aux médias. Le comité affirme que ces mesures ont pour but de « garantir un environnement sportif sûr à tous les participants aux Jeux olympiques à la suite de [sa] participation ».

Une décision qui lance un message nocif

« Encore une fois, on manque énormément de respect [aux victimes] et on ne comprend pas leur réalité et ce qu’elles vivent », dénonce Sylvain Croteau, directeur général de Sport’aide, un organisme qui offre du soutien aux personnes dans le monde du sport et qui lutte pour un environnement sportif sain et sûr. « Pour les plus jeunes qui observent ça, ça envoie le message que “câline, parce que j’ai un statut X, je peux [tout] me permettre”. C’est très préoccupant. »

PHOTO PAUL DIONNE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Sylvain Croteau, directeur général de Sport’aide

Selon lui, cette décision signifie que l’équipe néerlandaise « ne réalise pas la responsabilité que nous avons, comme organisation sportive, de développer des êtres humains qui font du sport, certes, mais d’abord on a la responsabilité de développer des êtres humains ».

« Il doit y avoir un changement de culture qui doit s’opérer dans le milieu du sport, affirme Justine Chénier. Parce que oui, il y a cette situation-là, mais aussi, si on regarde l’état global des choses, il y a quand même une problématique de violences sexuelles dans le milieu sportif, notamment de compétition. »

Elle compare la situation avec les nombreux scandales d’abus sexuels qui ont éclaboussé Hockey Canada au cours des dernières années : « On va privilégier l’athlète comme athlète au lieu de le tenir responsable de ses comportements, on va effacer les traces de toute faute au nom de la préservation du sport, de la préservation de l’organisation, de la préservation des commanditaires aussi. »