(Paris) Maude Charron a d’abord pensé être dans le trouble.

Après tout, pourquoi recevrait-elle un appel du chef du sport du COC, Éric Myles, et du chef de mission d’Équipe Canada, Bruny Surin, à quelques jours du début des Jeux olympiques ? « Je trouvais ça un peu louche, un appel comme ça », a raconté Charron lors d’une disponibilité média virtuelle, mercredi soir.

C’était finalement tout sauf une mauvaise nouvelle qui l’attendait.

La Québécoise avait été choisie pour être porte-drapeau du Canada à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Elle partagera l’honneur avec un autre champion olympique, en athlétisme celui-là : André De Grasse.

« Je me disais : au nombre d’athlètes de qualité qu’on a au pays, c’est moi qu’ils ont choisi ? Clairement, il y a un problème ! » s’est-elle exclamée en riant. « Je suis tellement heureuse. Je n’en reviens pas encore. J’ai la veste, ça s’en vient de plus en plus réel. »

Si l’appel est venu la semaine dernière, l’athlète de 31 ans devait garder le secret jusqu’à mercredi, jour de l’annonce officielle. On lui a permis de le dire à quelques membres de sa famille seulement.

« Ma mère était très émotive. Je la sentais pleurer au téléphone. Mon père est comme moi, plus en contrôle… Quand je leur ai dit “il y a une possibilité que vous puissiez y être”, là j’ai eu une belle réaction de mon père. »

Mon conjoint m’a dit : que veux-tu d’autre après ça ? T’es championne olympique, là tu vas être porteuse de drapeau. Qu’est-ce que tu peux accomplir d’autres comme athlète ? Maude Charron

Des paroles très sensées.

Charron, qui a remporté l’or chez les 64 kg aux derniers Jeux d’été, à Tokyo, a ramené à sa mémoire un souvenir des Jeux olympiques de 2010, à Vancouver. Elle avait porté la flamme olympique lors de son passage à Rivière-du-Loup. La jeune Rimouskoise n’était même pas encore majeure à l’époque.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Maude Charron

« Je pensais que ce serait l’évènement olympique le plus proche des Jeux olympiques que je pourrais réaliser dans ma vie. »

C’est ensuite qu’elle a découvert l’haltérophilie. Elle a plus tard commencé à représenter le Canada sur la scène internationale.

Maintenant, non seulement je suis championne olympique, mais en plus porteuse de drapeau pour ce pays-là. Il faut me pincer, je n’y crois pas. Parfois, on prend des décisions dans nos vies et on s’ouvre des portes incroyables. C’est une chance que j’ai. J’ai travaillé pour. Je ramasse tout le fruit de mes efforts. […] Ça vient juste mettre la cerise sur le sundae de mon expérience. Maude Charron

Force et vitesse réunies

Comme les compétitions d’haltérophilie ne commencent que le 7 août, Charron ne devait pas arriver dans la capitale française avant encore plusieurs jours. De toute évidence, elle a dû changer ses plans.

« J’en ai parlé avec mon équipe avant et on s’est tous dit que c’était un bon timing étant donné que ma compétition est plus tard. J’avais du temps en masse pour récupérer si jamais j’étais fatiguée. Ma coupe de poids va super bien. Tout ce qui est logistique côté compétition, ma performance… Tout est sous contrôle. On peut juste y aller et profiter du moment. »

L’athlète s’avoue stressée, « plus que lors d’une compétition standard ». Il s’agira après tout d’une cérémonie unique en son genre, alors que les délégations défileront sur la Seine à bord d’embarcations devant plus de 300 000 spectateurs.

« Ça vient avec une grosse responsabilité, mais aussitôt qu’on met un vêtement Équipe Canada, ça vient avec la responsabilité de représenter ce pays-là, de représenter les valeurs du pays. »

Elle sera bien accompagnée de De Grasse, plus grand médaillé canadien de l’histoire chez les hommes aux Jeux d’été avec six médailles. « Ce sera un moment dont je me rappellerai pour le reste de ma vie et que je chérirai pour toujours », a d’ailleurs laissé entendre le sprinteur.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Andre De Grasse

« J’espère qu’il ne marchera pas trop vite et qu’il m’attendra ! » a lancé Charron, faisant sourire son homologue.

« Moi, je trouve qu’on représente bien le bassin de talents du Canada, a-t-elle ajouté. La force et la vitesse ensemble pour mener l’équipe. C’est merveilleux. »

On n’aurait pas pu mieux dire.

