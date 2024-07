En alternance à coup de 20 à 30 minutes par agrès, les équipes de gymnastique ont pu tester les six engins joliment aménagés sur des plateformes rose et bleu poudre, couleurs des Jeux olympiques de Paris, mercredi.

(Paris) « Je suis un enfant de 4 ans dans un village olympique en ce moment. C’est incroyable ! »

Telle est la première phrase que nous a dite William Émard, mercredi après-midi, en se présentant dans la zone mixte. Le gymnaste et ses coéquipiers de l’équipe canadienne masculine venaient de terminer leur entraînement sur le podium. Ces deux heures et trente minutes étaient leur seule occasion d’essayer les installations olympiques de l’Arena Bercy avant le début des compétitions, samedi.

En alternance à coup de 20 à 30 minutes par agrès, les équipes ont pu tester les six engins joliment aménagés sur des plateformes rose et bleu poudre, couleurs des Jeux de Paris.

« Félix [Dolci] disait tantôt que dans [le gym d’] entraînement, il est écrit Paris 2024, mais ça reste un entraînement dans une espèce d’entrepôt un peu sombre, a raconté Émard. Quand on est rentrés dans l’aréna tantôt, ça a comme fait : on est là, les gars, on est là ! »

PHOTO ATHIT PERAWONGMETHA, REUTERS William Émard à l’entraînement

D’un coup, les souvenirs de ces heures passées sur le sofa, à écouter les Jeux olympiques à la télévision, lui sont revenus en mémoire. « Je me disais : crime, on ne regarde plus les Jeux… on les fait ! »

Les derniers jours n’ont été que découvertes pour le Lavallois, qui prend part à ses premiers Jeux olympiques à vie, comme quatre des cinq membres de l’équipe. Et de toute évidence, sa visite du village des athlètes ne l’a pas déçu.

« C’est comme une petite ville, a-t-il imagé. Il y a des petits cafés, de la nourriture à peu près partout. On a des petits vélos pour se déplacer partout dans le village. Il y a un gros gym d’entraînement. Le food court est grand et beau. »

Surtout, il y a des « logos olympiques partout ». « Chaque fois que j’en vois un, je me dis : ah… nice ! », s’est-il exclamé, sourire aux lèvres, en posant la main sur son cœur.

« Ce que je préfère des Jeux, c’est de rencontrer du monde d’autres sports. […] Je parlais avec des gens du Comité olympique canadien parce que c’est dans ce domaine-là que je veux travailler. Juste de comprendre la dynamique, la job, leur histoire, d’où ils viennent, c’est ce que j’adore. »

Très actif sur ses réseaux sociaux, l’athlète de 24 ans a profité d’un après-midi de congé mardi pour faire une séance de questions-réponses sur son compte Instagram. Façon de faire vivre son expérience olympique à ses quelque 14 000 abonnés.

« Quelle erreur ! a-t-il lâché en riant. J’ai essayé de répondre du mieux que je pouvais à tout le monde. Il y en avait des vraiment pertinentes, mais la question qui m’est revenue le plus souvent, ce sont les lits en carton. Sont-ils confortables ? »

Alors, le sont-ils ? « Ils sont vraiment bien. » Tenez-vous-le pour dit.

« Magnifique »

De toute évidence, les gymnastes de l’équipe canadienne ont tous une personnalité différente. Félix Dolci, par exemple, a une approche qui contraste complètement avec celle de son coéquipier. Pas question de se laisser trop aller à l’excitation.

« Pour être très franc, je ne pense même pas avoir la chance de tout voir ni tout faire [au village] parce que j’essaie vraiment d’être le plus professionnel possible dans mon approche, a-t-il expliqué. […] Oui, je veux avoir du plaisir, mais j’ai aussi une mission qui me tient à cœur. »

Dolci qualifie tout ce qui l’entoure de « magnifique ». La nourriture, les lits ? Peu importe : « Tant que je peux dormir quelque part et qu’il y a de la nourriture, je suis content. »

« Le site de compétition est magnifique, mais j’ai toujours en tête que je suis ici pour performer. Je veux que le monde à la maison soit fier de moi, que mes parents soient fiers de moi. C’est tout ce qui compte vraiment… C’est tout ce qui compte », a-t-il dit deux fois plutôt qu’une.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Félix Dolci

En arrivant à Paris, dimanche, il avait l’impression d’avoir un rythme « trop monotone », de manquer d’énergie. Mercredi, lors de l’entraînement sur le podium, « le feu » s’est présenté, métaphoriquement parlant. « Je sens que je commence à bouillir de l’intérieur. »

« Physiquement, c’est sûr qu’il y a des petits challenges ici et là. J’ai des petits problèmes de genoux et de jambes. Les mains commencent à ouvrir un peu. Mais j’ai toute une équipe médicale avec moi. »

L’athlète de 22 ans a reçu quelques massages à la jambe droite pendant l’entraînement de mercredi. Mais rien qui ne l’empêchera de livrer une performance à la hauteur de son talent, a-t-il assuré.

« J’aimerais juste revenir à la maison et dire : je suis vraiment fier de ce qu’on a accompli, peu importe. Que ce soit douleur, bobos, je vais pousser, pousser, pousser. »

« Je me sens réveillé là ! Je me sens dans mon élément ! »