(Paris) Deux employés de Canada Soccer ont été expulsés de l’équipe féminine pour avoir espionné un entraînement de la Nouvelle-Zélande à l’aide d’un drone, ainsi que pour un autre incident dont la nature n’a pas été précisée. L’entraîneuse-chef Bev Priestman, non sanctionnée par le Comité olympique canadien, a choisi de ne pas diriger sa formation pour la partie de jeudi contre les Néo-Zélandaises.

« Au nom de l’ensemble de notre équipe, je désire tout d’abord m’excuser auprès des joueuses et du personnel de New Zealand Football et auprès des joueuses d’Équipe Canada », a indiqué Mme Priestman dans un communiqué.

« Ces actions ne représentent pas les valeurs que notre équipe défend. Je suis ultimement responsable de la conduite au sein de notre programme. Par conséquent et pour mettre l’accent sur l’engagement de notre équipe en matière d’intégrité, j’ai décidé de me retirer volontairement de mon rôle pour le match de jeudi. Dans un esprit d’imputabilité, je prends cette décision dans l’intérêt des deux équipes et pour garantir que tout le monde sache que l’esprit sportif est maintenu pour ce match. »

Le Comité olympique canadien précise être en contact avec le Comité international olympique et la FIFA. « Le COC poursuivra son examen de la situation et pourrait adopter d’autres mesures si celles-ci sont jugées nécessaires. »

Les deux employés exclus des Jeux sont l’analyse Joseph Lombardi, qui n’avait pas d’accréditation olympique, et l’entraîneuse adjointe Jasmine Mander. M. Lombardi a été arrêté par les autorités françaises à Saint-Étienne, à la suite d’une plainte de l’équipe de la Nouvelle-Zélande, qui avait remarqué qu’un drone survolait le terrain pendant son entraînement. Le COC s’est dit « à la fois bouleversé et déçu », et a présenté ses excuses.

Les Canadiennes sont les championnes olympiques en titre. Elles sont largement favorites pour remporter leur match de jeudi contre les Néo-Zélandaises.