Lauriane Genest a gagné le bronze olympique à Tokyo en 2021 par 0,248 seconde à l’épreuve du keirin. En avril dernier, aux Championnats panaméricains, elle a perdu le bronze par 0,049 seconde.

Malgré deux quatrièmes places à ces Championnats, la cycliste sur piste de Bellechasse est toujours dans le coup en vue des Jeux olympiques de Paris.

En Coupe du monde cette saison, elle a terminé deux fois en troisième position. À Adélaïde en février et en avril à Milton. Genest collectionne d’ailleurs les médailles de bronze.

Depuis les derniers Jeux, quatre de ses cinq médailles remportées en Coupe du monde lors d’épreuves individuelles réfléchissent la même couleur. Comme si l’athlète de 26 ans était condamnée à terminer sur la dernière marche du podium.

« C’est beaucoup de questionnements et d’analyses que j’ai faites avec mon entraîneur. Pourquoi toujours cette troisième position ? », affirme Genest en coton ouaté de sa résidence en Ontario, non loin du centre d’entraînement de l’équipe nationale.

Jamais on ne l’entendra se plaindre d’une place sur le podium, « c’est ça, le but », nuance-t-elle. Or, elle sent néanmoins qu’elle a un plafond à briser pour espérer grimper une ou deux marches de plus.

On a regardé beaucoup de vidéos et on sait que ce n’est pas une question physique, c’est une question tactique. Lauriane Genest

« Ce n’est pas que je n’ai pas la vitesse et que je n’ai pas la force. C’est juste que, peut-être, mes prises de décision ne se font pas au bon moment. »

Si elle se sent bien physiquement et mentalement le jour de la compétition olympique, « les chances de podium existent. Des chances de victoire, même. C’est réalisable », estime-t-elle.

La Québécoise en convient, sa médaille « surprise » des Jeux de Tokyo a inévitablement créé des attentes. Ce qui représente à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

D’un côté, elle dit être « une meilleure cycliste et une meilleure athlète » qu’elle ne l’était à Tokyo. « Je pense que j’ai évolué à la même vitesse que le peloton féminin », ajoute-t-elle.

De l’autre, elle se définit comme une personne « qui ne fonctionne pas très bien sous la pression », aussi paradoxal que cela puisse paraître vu la nature de son métier et ses réalisations passées. « Donc je sais que si je vais aux Jeux en me disant qu’il faut absolument que je ramène la médaille, je sais que les performances ne suivront pas. »

Comme elle le répète, « ça se joue à ça », dit-elle en avançant sa main vers la caméra de son ordinateur en laissant un minime espace entre son pouce et son index.

PHOTO GREG BAKER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Lauriane Genest a remporté la médaille de bronze au keirin aux Jeux de Tokyo.

La préparation

C’est devenu cliché de discuter de l’importance de la préparation avec un athlète en route vers les Jeux olympiques. Chaque détail compte et toutes les étapes menant à une performance sont primordiales. Ça va de soi.

Le cas du cyclisme sur piste ne fait pas exception. Le seul aspect dans lequel il se démarque particulièrement demeure la petitesse de l’écart entre les concurrents.

Au keirin, l’épreuve de prédilection de Genest, le fossé entre la médaillée d’or et celle d’argent aux Jeux de Tokyo était de 0,061 seconde. Aux Jeux de Rio en 2016 : 0,033 seconde.

« Étant donné que ça se joue à des millièmes, ça revient à la préparation », répond la Québécoise lorsqu’on lui demande ce qui différencie une bonne journée au boulot d’une mauvaise.

La précision de son entraînement est tellement cruciale et régulière qu’avec l’expérience, Genest est souvent en mesure de déterminer avant même le début d’une course quel genre de résultat l’attend.

Je le sais une journée avant la course par l’activation si j’ai les jambes lourdes ou légères. Lauriane Genest

La manière dont la cycliste explique comment elle anticipe une course en fonction de ses sensations est fascinante. Simplement parce que sa façon de gérer les doutes et de faire abstraction des mauvais signaux a défini, jusqu’à présent, sa carrière qui sera bientôt marquée par deux participations aux Jeux olympiques.

« C’est vraiment plus dur mentalement quand tu ne peux pas faire confiance à ton corps et à tes jambes. En avril, à Milton, j’étais complètement morte, je savais que je n’avais pas les jambes, j’étais vraiment dans le dur, poursuit-elle. Donc, je savais qu’à cause de mon corps, je ne pouvais pas employer une certaine stratégie. Et ça a fonctionné en en utilisant une autre. Avec les années, j’ai plus d’options. »

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Lauriane Genest

La tactique

En roulant sur une piste de 250 mètres anglée à 45 degrés, on croit faussement que seule la cycliste la plus en jambes a des chances de l’emporter. Dans ce sport diablement physique dans lequel il faut aussi savoir jouer du coude, la témérité, la patience et la minutie sont des éléments indispensables.

Le plus important, avance la médaillée olympique, reste néanmoins la planification. Contrairement à d’autres disciplines, aucune cycliste, une fois en piste, n’a véritablement le contrôle sur son destin. Les impondérables dans ce sport de proximité sont trop nombreux et trop coûteux pour ne pas y penser.

C’est tellement tactique, alors le plus important, c’est de me concentrer sur moi. Sur mes tactiques, mes stratégies, mes points forts. Lauriane Genest

La beauté du keirin, au moins, est de « pouvoir se faufiler. Si tu commets une erreur, ça peut être plus facile de te reprendre ». Tandis qu’au sprint, épreuve sous forme de duel dans laquelle elle avait terminé huitième à Tokyo, « tu es plus mis face au fait ».

Maintenant, Lauriane Genest se prépare à défendre pour la première fois une médaille olympique. Ce saut dans l’inconnu pourrait donner le vertige à une athlète qui tente continuellement de prévoir l’imprévisible.

Mais au lieu de pédaler pour consolider le passé, elle préfère livrer une performance dont elle pourra être fière dans l’avenir.

« Je veux faire comme si chaque sprint était le dernier aux Jeux. On ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Les Jeux, c’est grandiose, ça arrive tous les quatre ans et je ne sais pas si je vais [les] refaire. C’est pour ça qu’il faut pousser à fond. »

Son critère de réussite ?

« Si j’ai vraiment mal à la gueule, je serai satisfaite. »