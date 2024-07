Ne vous attendez pas à ce que Jenny Casson et Jill Moffatt soient l’image de la sérénité alors qu’elles seront assises dans leur aviron en attendant le départ des courses aux Jeux olympiques de Paris.

Gemma Karstens-Smith La Presse Canadienne

Depuis qu’elles ont terminé 12e en deux de couple poids léger féminin aux Jeux de Tokyo, les deux femmes ont changé d’entraîneur et ont exploité quelque chose d’unique : les émotions qui alimentent leur esprit de compétition.

Ces émotions peuvent être brutes et n’ont pas toujours été acceptées, surtout dans le sport féminin, a déclaré leur entraîneur Jeremy Ivey.

« Quand elles sont assises sur la ligne de départ, elles sont comme des animaux sauvages, prêts à égorger quelqu’un », a-t-il imagé.

« Je crois que souvent les gens ont dit : “Si vous êtes inquiets, si vous êtes nerveux, ce n’est pas le bon endroit où être.” Eh bien, vous savez quoi ? Vous êtes aux Jeux olympiques, vous êtes aux Championnats du monde, a ajouté Ivey. Vous êtes sur la plus grande scène. Vous allez avoir beaucoup d’adrénaline, vous allez vouloir y aller, alors (nous courons) vers ces sentiments pour les transformer en armes. »

Le changement s’est accompagné de très bons résultats.

Casson, de Kingston en Ontario, et Moffatt, de Bethany en Ontario, ont décroché leur billet pour Paris avec une quatrième position aux Championnats du monde d’aviron de 2023 à Belgrade, en Serbie. Elles ont ensuite terminé quatrièmes lors de la Coupe du monde 2 à Lucerne, en Suisse, en mai dernier.

« Elles sont plus vieilles, elles sont plus fortes, elles sont en meilleure forme qu’à Tokyo. Et elles ont plus confiance en ce qu’elles peuvent faire sur le terrain », a dit Ivey lors d’un appel vidéo depuis l’Italie, où l’équipe d’aviron s’est entraînée avant de se rendre en France pour les Jeux.

Le Canada a envoyé 10 bateaux à Tokyo et est revenu à la maison avec deux médailles après avoir remporté l’or au huit féminin et le bronze à la paire féminine.

Quatre des huit rameuses de l’équipe féminine cherchent à défendre leur titre à Paris, soit Kasia Gruchalla-Wesierski, Kristen Kit, Sydney Payne et Avalon Wasteneys.

Le souvenir de la médaille d’or est toujours bien présent dans la tête de la Montréalaise Gruchalla-Wesierski.

« C’était tellement bizarre, parce que j’avais l’impression d’être déjà allée là-bas, s’est-elle rappelée à propos de la course. J’avais visualisé ce moment à maintes reprises, jusqu’à ce que je goûterais dans ma bouche, comme le goût du sang après un dur effort. Tout, l’odeur, tout. J’avais l’impression d’y être déjà allée. »

« Je ne pouvais donc pas vraiment croire que ça se produisait. J’ai donc dû regarder l’écran géant pour m’assurer que nous venions, en fait, de gagner les Jeux olympiques, a-t-elle poursuivi. Et puis, quand j’ai vu virtuellement des gens applaudir du Canada, je me suis dit : » Oh, mon Dieu, nous venons de le faire. »Et j’ai juste commencé à rire et à pleurer en même temps. »

Dans l’embarcation du huit féminin, on trouvera également Caileigh Filmer, de Victoria, qui a remporté le bronze pour le Canada en couple lors des Jeux de 2021 retardés par la pandémie. Elle sera accompagnée par Kristina Walker et Jessica Sevick – qui ont ramé à Tokyo, mais n’ont pas fini sur le podium – ainsi qu’Abby Dent et Maya Meschkuleit.

Malgré le succès remporté aux derniers Jeux olympiques d’été, le Canada n’aura que deux bateaux à Paris.

Les trois dernières années ont été difficiles pour le programme d’aviron du pays, a déclaré Ivey.

« Nous avons certainement un bon bassin d’athlètes solides et talentueux, mais nous avons commencé avec une toute nouvelle équipe d’entraîneurs. Des entraîneurs forts, mais qui développent également eux-mêmes leur expérience », a-t-il expliqué.

Après Tokyo, les athlètes et les entraîneurs ont eu trois ans pour se préparer en vue des prochains Jeux olympiques au lieu des quatre ans habituels et ce fut compliqué, a ajouté Ivey.

« Il fallait en quelque sorte se mettre au travail. Et j’ai presque eu le sentiment que nous avions un an de retard dans le développement de certaines de ces équipes », a-t-il déclaré.

Un certain nombre d’équipes qui ont raté les qualifications pour Paris ont déjà remporté de prestigieuses compétitions, a noté Ivey, ce qui est de bon augure pour le prochain cycle olympique.

« Vous pouvez voir que le talent et le potentiel sont là. Nous n’y sommes tout simplement pas parvenus pour la qualification pour Paris, a-t-il analysé. Mais j’espère que beaucoup de ces athlètes et entraîneurs continueront et iront à Los Angeles en 2028. »

Tenter une nouvelle fois de décrocher l’or n’a pas été facile.

L’aviron peut être une discipline difficile à pratiquer, en partie à cause du financement, a déclaré Kit.

« Ces femmes et ces hommes s’entraînent comme des joueurs de hockey, ils sont aussi en forme et forts. Mais nous ne sommes pas financés comme les joueurs de hockey, a déclaré la barreuse de l’équipe médaillée d’or.

« Nous sommes sous le seuil de la pauvreté. Pour beaucoup de gens, nous recevons 1800 $ par mois (en financement) et le loyer est de 1400 $. Alors, comment manger la meilleure nourriture ? Comment avoir les meilleurs coachs mentaux ? Comment être heureux lorsque vous vous inquiétez de payer la facture et qu’il vous reste encore six séances d’entraînement pour la semaine ?

« Les athlètes d’élite, nous sommes tous confrontés à des barrières mentales différentes concernant la cohérence, la motivation et ce genre de choses. Mais les rameurs ont cette couche supplémentaire de stress financier et doivent prendre la bonne décision. Donc je pense que c’est plutôt intéressant. »