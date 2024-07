« Rien n’est impossible. » Le dicton est cliché. On le lance comme ça, à tout va, sans trop y croire. Puis, on arrive au bout d’un projet ou on réalise un petit miracle qui nous fait comprendre que, c’est bien vrai, rien n’est impossible. C’est ce qui est arrivé à Edward Ly, en janvier dernier.

La carrière d’un athlète est souvent ponctuée d’un moment pivot. Une compétition qui change tout. Une performance inattendue, où les étoiles s’alignent. Pour Edward Ly, c’était le 21 janvier.

« Ça a changé ma vie », lâche le jeune athlète au simple souvenir de la Coupe panaméricaine de tennis de table.

Initialement, le Québécois ne faisait pas partie des Canadiens sélectionnés pour prendre part à l’évènement. Dans les jours précédant la compétition, il se trouvait de l’autre côté du globe, en Chine, pour un camp d’entraînement.

Quand il a été annoncé que le Canadien Eugene Wang serait dans l’incapacité de participer, Ly a été appelé en renfort. Il s’est présenté au Texas à titre de remplaçant. Et, comme tout remplaçant, il était sous-estimé.

« Je suis allé là-bas sans pression. J’étais classé 14e sur 16 », se souvient le Québécois. « Je rentre dans la compétition en me disant : “Il n’y a pas un match qui va être facile ici. Il va falloir que je me débrouille.” »

Ses ambitions étaient simples et réalistes : remporter au moins un match afin d’obtenir suffisamment de points pour se qualifier pour les Grands Smashs, des compétitions qui réunissent les meilleurs pongistes au monde. Le tout sans entraîneur parce que la fédération n’en a pas envoyé sur place.

À son arrivée au tournoi, Ly est le 188e joueur au monde. Son premier adversaire, le Cubain Andy Pereira, est 56e ; il est la 2e tête de série du tournoi.

À la surprise générale, Pereira est incapable d’installer son jeu. Résultat : Ly l’emporte quatre manches à zéro. Une victoire aussi expéditive que surprenante.

« Moi, je me suis dit : “Putain, j’ai atteint mon objectif !” », s’exclame le Montréalais.

« Boom »

Les joueurs disputent un match par jour. Edward Ly a donc du temps pour savourer sa victoire et réaliser ce qui vient de se passer. « Le lendemain, je me lève et je me dis : “Edward, elle est où, la motivation, là ? Si je gagne ce match-là, je suis dans le top 100 mondial !” »

Ce jour-là, il se présente à l’évènement avec une motivation renouvelée, un nouvel objectif en tête. Il affronte un Brésilien, Vitor Ishiy. « Vas-y, on arrache ! », pense Ly en se présentant à la table.

« Je rentre et boom, 4-0 ! »

À ce souvenir, Ly s’esclaffe. « C’est un truc de fou ! Jamais de ma vie je ne n’aurais pensé que j’aurais pu battre ce gars-là. »

Il faut comprendre que Ly arrive dans cette compétition alors qu’il est en pleine ascension. En 14 mois, il est passé du 720e rang mondial au 188e. Mais il aurait été, en temps normal, encore loin de se mesurer à des joueurs du talent de ceux qui se trouvaient à la Coupe panaméricaine.

Pour son troisième duel, en demi-finale, Ly se mesure au Portoricain Daniel Gonzalez. Un joueur qui « est aussi une surprise ». Un sous-estimé, comme lui.

En arrivant sur place, Ly est « hyper tendu ». « Je n’ai jamais perdu contre ce gars-là. […] Je sais que je suis le favori, que je suis censé gagner. »

Avant le match, il ressent des douleurs à l’estomac. Le stress est accablant, envahissant. Tellement qu’il est incapable de s’échauffer.

Au premier set, les deux joueurs sont au coude-à-coude. C’est 9-9, puis 10-10. Ly l’emporte finalement 12-10, malgré une bulle dans le tapis de sa raquette qui lui cause des ennuis. Ça lui donne la confiance dont il avait besoin.

« Je gagne le deuxième et le troisième sets. Au quatrième, il joue de façon incroyable, il gagne. Physiquement et mentalement, je sentais que je n’étais plus capable de suivre. »

À 8-8 au cinquième set, Edward sait qu’il ne doit pas laisser échapper le prochain point. Autrement, Gonzalez aurait le momentum et pourrait très bien trouver le moyen de remonter la pente.

« C’était un long échange de fous. J’ai gagné ce point-là, 9-8. »

Ly fait un bon choix de service ensuite pour s’adjuger la victoire. Bonheur, soulagement, les émotions se bousculent. Il venait de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Et, accessoirement, pour la finale de la Coupe panaméricaine.

« C’est un rêve »

La finale se déroule la même journée. Le Québécois est si fatigué qu’il fait une sieste. À son réveil, il prend un café pour la première fois de sa carrière. « J’étais vraiment mort. »

Je me disais : « Edward, c’est ta seule chance de gagner un titre panaméricain, ce n’est pas tous les jours que tu vas te rendre en finale ! Va le chercher ! » Edward Ly

Il affronte la première tête de série, le Chilien Nicolas Burgos. Pendant l’échauffement, il a des papillons dans l’estomac, mais il a du plaisir.

Au premier set, il « joue la folie » : il l’emporte 11-2. Au deuxième set, il accuse un retard, mais finit par sauver deux balles de set et gagner à nouveau. Même chose au troisième set.

Ly remporte finalement le duel, et la Coupe, en vertu d’un jeu blanc de 4-0. Alors qu’il a l’habitude d’être exubérant quand il l’emporte, c’est l’inverse cette fois-ci. Il garde son calme. Il est « choqué ».

« Je me disais : “Ce n’est pas réel, c’est un rêve.” Je ne réalisais pas ce que j’étais en train de faire. »

Le meilleur tournoi de sa vie.

Incroyable, mais vrai

Avec ce triomphe, Edward Ly est passé du 188e au 36e rang mondial. Il est le premier Québécois de l’histoire à percer le top 100. La victoire lui a également ouvert des portes de plusieurs compétitions d’envergure.

Ce petit miracle lui a aussi fait sauter plusieurs étapes dans son parcours. À seulement 21 ans, il affronte des joueurs du top 20 mondial. Il a désormais plus de pression à gérer, évidemment. On s’attend à ce qu’il performe.

Aux Jeux olympiques, Edward Ly n’a pas d’objectifs précis. Comme les ressources sont moindres pour les pongistes canadiens, il a voyagé à travers le monde pour se préparer. Il a payé de sa poche. Il a fait tout ce qu’il pouvait.

J’espère juste sortir de là et n’avoir aucun regret. Edward Ly

Reste que, avec ce qu’il a vécu en janvier, il sait désormais que « tout est vraiment possible ».