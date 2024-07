Les Jeux olympiques de Paris se mettront en branle le 26 juillet. Au cours des dernières semaines, plusieurs portraits d’athlètes ont été publiés. Ils sont tous regroupés ici, afin que vous puissiez découvrir (ou redécouvrir) les sportifs qui représenteront l’unifolié.

La Presse

Maude Charron : la championne olympique antistar PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Maude Charron Chaque matin de semaine, après le départ de son chum pour le travail, Maude Charron rentre au « bureau », aménagé dans le garage, de l’autre côté de la porte de la cuisine. D’une certaine façon, elle fait du télétravail. Ses outils sont simplement différents : cage à squat, barres, disques de différents poids, élastiques, quelques boîtes de bois, banc de développé-couché rangé dans un coin, etc. Lisez l’article de Simon Drouin

Audrey Leduc : « Je fais juste embarquer dans la vague » PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La sprinteuse Audrey Leduc à l’entraînement au complexe sportif Claude-Robillard. À part se faire reconnaître davantage, Audrey Leduc ne voit pas de différence depuis qu’elle s’est propulsée dans le firmament des meilleures sprinteuses de l’histoire au Canada. Le 20 avril, en Louisiane, la coureuse de Gatineau a gravé son nom dans les annales en inscrivant un chrono de 10,96 s au 100 m, effaçant ainsi un record national vieux de 37 ans. Lisez l’article de Simon Drouin

Félix Dolci : tout se passe dans la tête PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le gymnaste québécois Félix Dolci Il y a certaines phrases qu’on ne s’attend pas à entendre quand on échange avec un athlète de 22 ans. « Regarde les étoiles, dis-toi que tu peux y arriver et vas-y » entrerait dans cette catégorie. Alors quand Félix Dolci nous dit exactement ça, on comprend qu’on a affaire à un autre genre d’athlète. Du genre passionné de psychologie sportive et de développement personnel – on y reviendra. Dolci, membre de l’équipe masculine de gymnastique artistique qui prendra part aux Jeux de Paris, n’a aucun doute sur le fait que son mental est sa plus grande force. Lisez l’article de Katherine Harvey-Pinard

Tammara Thibeault, l’or et la réalité d’être une femme en boxe PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La boxeuse québécoise Tammara Thibeault Pour un athlète amateur, la médaille olympique est la finalité d’un long parcours, la carotte qui pend au bout du bâton des sacrifices. En boxe féminine, les choses sont tout autres. La médaille n’est pas une récompense, mais une quasi-nécessité. Elle dicte l’avenir d’une athlète. « Je trouve ça vraiment dommage », déplore Tammara Thibeault. Lisez l’article de Katherine Harvey-Pinard

Jean-Simon Desgagnés : étudiant-athlète infatigable PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Sacré champion canadien du 3000 m steeple pour la deuxième fois le 27 juin à Montréal, le coureur québécois Jean-Simon Desgagnés a confirmé sa sélection pour les Jeux olympiques de Paris. Le mercredi 13 décembre 2023, à 16 h 30, Jean-Simon Desgagnés a quitté le pavillon Vandry de l’Université Laval, à Québec, après une journée de stage en obstétrique et en gynécologie. Une heure plus tard, il s’asseyait dans un train en direction de Montréal, pour rejoindre ses collègues athlètes qui participaient à un « laboratoire » organisé par le Comité olympique canadien en vue des Jeux de Paris. Lisez l’article de Simon Drouin

Félix Auger-Aliassime : gérer les attentes PHOTO ISABEL INFANTES, ARCHIVES REUTERS Félix Auger-Aliassime se prépare à participer aux Jeux olympiques de Paris. Il existe deux écoles de pensée lorsque vient le temps d’analyser la saison de Félix Auger-Aliassime. Du point de vue des optimistes, Auger-Aliassime progresse. Il est passé du 29e au 18e rang mondial depuis janvier, il a atteint la finale du Masters 1000 de Madrid et il maintient un dossier gagnant de 20 victoires et 15 défaites cette année. De la perspective des pessimistes, Auger-Aliassime régresse. Il est à 1700 points de classement d’une place dans le top 10, il a perdu six de ses sept derniers affrontements contre des joueurs issus de ce groupe d’élite et il vient de perdre au premier tour à Wimbledon. Lisez l’article de Nicholas Richard

Natation De réserviste à capitaine Mary-Sophie PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La nageuse Mary-Sophie Harvey Le dernier cycle olympique a été exceptionnellement court en raison du report des JO de Tokyo. Ces trois années ont cependant été pleines de rebondissements pour Mary-Sophie Harvey, élue par ses pairs l’une des quatre capitaines de l’équipe canadienne de natation en vue de la quinzaine parisienne. Lisez l’article de Simon Drouin

Shady El Nahas Après la dépression, la revanche PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le judoka Shady El Nahas Certains athlètes considèrent la défaite comme un passage obligé. D’autres, comme une erreur de parcours. Pour Shady El Nahas, la défaite est brutale et violente. Si bien que le revers subi lors de son dernier combat aux Jeux olympiques de Tokyo l’a mené à traverser une dépression dont il s’est guéri en se rappelant quotidiennement que la perfection n’existait pas. Lisez l’article de Nicholas Richard

Canoë-kayak Pierre-Luc Poulin : une histoire de déclics PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le kayakiste québécois Pierre-Luc Poulin Depuis son retour des Jeux olympiques de Tokyo, près de deux ans plus tôt, Poulin se questionnait sur les raisons qui le poussaient à continuer de pratiquer son sport. « C’est une réflexion que j’avais au quotidien dans ma tête, de me dire : pourquoi je suis ici ? » Poulin n’avait toujours vécu que pour les Jeux de Tokyo. Au gym, il repoussait toujours plus ses limites. Même chose dans son kayak. Dans sa tête, il n’y avait que Tokyo. Il a réalisé son rêve quand il a participé au 500 m à bord du K4 canadien. L’équipe a obtenu une 10e place. Lisez l’article de Katherine Harvey-Pinard

Le détour olympique de Leylah Annie Fernandez PHOTO ANDREW BOYERS, ACTION IMAGES VIA REUTERS Leylah Annie Fernandez Terre battue, gazon, terre battue et… dur. La saison en cours en est une particulièrement exigeante pour les joueuses de tennis. En vue des Jeux olympiques et des changements de surface imposés, Leylah Annie Fernandez doit apprendre à s’adapter pour ne pas s’épuiser. Lisez l’article de Nicholas Richard

Breaking Phil Wizard : vivre son rêve devant le monde entier PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le Canadien Phil Wizard participera aux compétitions de breaking aux Jeux olympiques de Paris. Devant nous, Phil Wizard sort son cellulaire et ouvre une de ses notes. Avec son doigt, il fait défiler une longue liste divisée en sous-catégories : les bangers, les maybes, les freezes… Tant d’expressions que nous, néophytes du breaking, ne comprenons pas. Alors le b-boy de Vancouver nous les explique, sans jugement aucun. Lisez l’article de Katherine Harvey-Pinard

François Gauthier-Drapeau À la recherche du temps perdu PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le judoka François Gauthier-Drapeau participera aux Jeux olympiques de Paris. Le jour où La Presse est allée à la rencontre de François Gauthier-Drapeau, ça faisait exactement un mois qu’il avait terminé son baccalauréat en génie physique à Polytechnique Montréal. Antoine Valois-Fortier, l’entraîneur de l’équipe nationale de judo, a fait les présentations entre votre représentant et Gauthier-Drapeau en affirmant que celui-ci regardait des « niaiseries » sur son ordinateur. Lisez l’article de Nicholas Richard

Gymnastique René Cournoyer : une équipe et ses bienfaits PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le gymnaste québécois René Cournoyer René Cournoyer était le seul gymnaste canadien chez les hommes aux Jeux olympiques de Tokyo. En juillet, il sera tout sauf seul en s’envolant pour Paris. « Pour ce qui est de la performance, ça va assurément être une autre histoire. » Lisez l’article de Katherine Harvey-Pinard

Athlétisme Aaron Brown, le « penseur chronique » PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le sprinteur canadien Aaron Brown Trop longtemps dans sa carrière, le sprinteur canadien de 31 ans a laissé ses pensées affecter ses performances. Le fait d’être quelqu’un qui réfléchit trop [chronic overthinker] comme lui, explique-t-il à La Presse, « peut être un tort ou un superpouvoir ». Pendant de nombreuses années, il avait l’habitude de penser au pire, aux conséquences d’une éventuelle mauvaise performance. Lisez l’article Katherine Harvey-Pinard

Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe Passer le flambeau, avec ou sans médaille PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les nageuses artistiques Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe L’une a participé à ses premiers Jeux olympiques en 2016. L’autre, au même moment, fréquentait encore l’école primaire. Les différences entre Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe sont nombreuses. Elles représentent tout de même les meilleurs espoirs de la nation en natation artistique en vue des prochains Jeux olympiques, même si l’obtention d’une médaille ne fait pas nécessairement partie du plan de match. Lisez l’article de Nicholas Richard

Gymnastique Derrière le succès d’Aurélie Tran PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La Québécoise Aurélie Tran sera la plus jeune athlète de l’équipe canadienne de gymnastique aux Jeux de Paris. La veille de notre entretien, Aurélie Tran avait assisté, en compagnie d’autres olympiens, à une conférence de Tessa Virtue et Scott Moir. Les champions olympiques de patinage artistique avaient parlé de leur expérience olympique, « du fait que le cheminement jusqu’aux Jeux n’est vraiment pas parfait », nous raconte la jeune gymnaste de 18 ans. « Ce n’est jamais ce qu’on voit et ce qu’on espère, mais il faut passer au travers ça pour s’y rendre. » Lisez l’article Katherine Harvey-Pinard

Gymnastique William Émard : biceps fléchi, il est de retour PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE WILLIAM ÉMARD Le gymnaste William Émard William Émard n’a pas l’habitude d’afficher ses biceps à tout va, dit-il. Il a fait une exception le 8 juin, à Gatineau. Vu la signification de ce geste, on le lui pardonnera cette fois-ci… Lisez l’article de Katherine Harvey-Pinard

Tennis de table Edward Ly : « Ça a changé ma vie » PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE CANADIENNE Le pongiste québécois Edward Ly « Rien n’est impossible. » Le dicton est cliché. On le lance comme ça, à tout va, sans trop y croire. Puis, on arrive au bout d’un projet ou on réalise un petit miracle qui nous fait comprendre que, c’est bien vrai, rien n’est impossible. C’est ce qui est arrivé à Edward Ly, en janvier dernier. Lisez l’article de Katherine Harvey-Pinard

Judo Le retour à la maison d’Arthur Margelidon PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le judoka Arthur Margelidon « Je ne suis pas venu pour une cinquième place, je visais l’or. Je n’ai pas réussi. […] J’ai fait une erreur au bronze et je me sentais vraiment idiot. » Ces mots sont ceux d’Arthur Margelidon. Prononcés au micro de Radio-Canada le 26 juillet 2021 quelques minutes après son revers aux Jeux olympiques de Tokyo lors du combat pour la médaille de bronze des combattants de moins de 73 kg. La frustration et la déception du judoka, les yeux humides et la mine déconfite, étaient perceptibles. Lisez l’article de Nicholas Richard

Naïma Moreira Laliberté Prendre les rênes de son destin PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ÉQUIPE OLYMPIQUE CANADIENNE Naïma Moreira Laliberté et Statesman La vie a le don de bien faire les choses. Enfant, Naïma Moreira Laliberté était attirée par le saut d’obstacles. Influencée par ses parents inquiets de la voir tomber de haut, elle s’est éventuellement tournée vers le dressage, discipline dont elle est devenue passionnée. Aujourd’hui, quelque 20 années plus tard, elle s’apprête, avec son fidèle compagnon Statesman, à prendre part à la plus grande compétition internationale. Lisez l’article de Katherine Harvey-Pinard

Canoë-kayak Laurent Lavigne à deux secondes du bonheur PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le kayakiste Laurent Lavigne Aucun athlète n’éprouve de satisfaction à finir en dernière position. Encore moins lorsque ça se produit dans le cadre de la dernière compétition menant aux Jeux olympiques. L’équipe du K4 canadien a pourtant terminé au neuvième rang lors de la Coupe du monde de Szeged, en Hongrie, à la mi-mai. Le bateau accusait un retard de 2,02 secondes sur les dominants et inébranlables Allemands au moment de franchir la ligne d’arrivée. Lisez l’article de Nicholas Richard

Athlétisme Qu’est-ce qui fait encore courir « CPT » ? PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le coureur de 1500 m Charles Philibert-Thiboutot L’absence de Charles Philibert-Thiboutot aux Jeux olympiques de Tokyo est pratiquement due à un concours de circonstances. À 29 ans, sur papier, le coureur de 1500 m devait être au sommet de sa forme dans la discipline du demi-fond. Lisez l’article de Simon Drouin