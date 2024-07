Vous lisez depuis quelques semaines dans ces pages les récits inspirants et les histoires uniques des athlètes qui défendront les couleurs du Canada aux Jeux olympiques de Paris. Voici maintenant 10 athlètes internationaux qui seront également à suivre lors de la XXXIIIe olympiade.

Léon Marchand, natation, France

PHOTO OLIVIER CHASSIGNOLE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Léon Marchand

Établir une comparaison entre un jeune prodige et l’athlète le plus prolifique d’une discipline peut être périlleux. Néanmoins, bien qu’il ait à peine 22 ans, on parle déjà de Léon Marchand comme d’un Michael Phelps en devenir. Le nageur originaire de Toulouse a même battu le record mondial de Phelps au 400 m quatre nages en 2023, l’une des courses de prédilection de la légende américaine. Marchand est déjà quintuple champion du monde.

Eliud Kipchoge, athlétisme, Kenya

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Eliud Kipchoge

Rares sont les athlètes ayant été capables de remporter l’or à trois présentations consécutives des Jeux olympiques. C’est pourtant le défi que s’est donné Eliud Kipchoge. Considéré comme le marathonien le plus accompli de l’histoire, celui qui entrera dans la quarantaine en novembre sera presque une valeur sûre à Paris. Depuis les derniers JO, il a franchi le fil d’arrivée en premier aux marathons de Tokyo en 2021 et de Berlin en 2022 et en 2023.

Aitana Bonmati, soccer, Espagne

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Aitana Bonmati

Peu de choses dans ce monde divisé font l’unanimité. Sauf lorsqu’on place le nom d’Aitana Bonmati au sommet de la liste des meilleures joueuses de soccer de la planète. Gagnante de la Coupe du monde et du Ballon d’or en 2023, la Catalane de 26 ans fait de l’Espagne l’une des nations les plus dangereuses à l’approche du tournoi olympique. La milieu de terrain du FC Barcelone peut changer un match à elle seule.

Anders Mol, volleyball de plage, Norvège

PHOTO MARTIN BERNETTI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Anders Mol

Depuis trois ans, Anders Mol et son partenaire Christian Sorum ont pris d’assaut le circuit mondial de volleyball de plage. Champion olympique à Tokyo, champion du monde en 2022 et quadruple champion d’Europe : c’est comme si le duo était allergique à la défaite dans les grands moments. Sur un terrain, aucune paire ne contrôle le jeu, l’espace et le temps comme les Norvégiens. Ils pointent au deuxième rang mondial, mais viennent de remporter le dernier tournoi Elite 16 avant les JO.

Sydney McLaughlin-Levrone, athlétisme, États-Unis

PHOTO KIRBY LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Sydney McLaughlin-Levrone

La délégation américaine regorge tellement de talent et de profondeur qu’on accorde très peu d’attention à l’un de ses joyaux : l’électrisante Sydney McLaughlin-Levrone. Jamais une coureuse n’a été plus rapide qu’elle à l’épreuve du 400 m haies. En juin, aux essais américains, elle a battu son propre record du monde pour la quatrième fois avec un chrono de 50,65 secondes. Un temps qui aurait été suffisant pour la qualifier… au 400 m.

Shelly-Ann Fraser-Pryce, athlétisme, Jamaïque

PHOTO JAVIER SORIANO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Shelly-Ann Fraser-Pryce

Ces Jeux seront les derniers de cette autre icône jamaïquaine capable de s’illustrer grâce à la rapidité de ses jambes. Triple médaillée d’or et quadruple médaillée d’argent, Fraser-Pryce n’a jamais vu son rendement s’amoindrir depuis son baptême olympique en 2008. À l’épreuve reine du 100 m, elle a gagné l’or aux Mondiaux de 2022 et le bronze en 2023. Le peloton de tête s’annonce extrêmement relevé, mais l’athlète de 37 ans a trop d’expérience pour se laisser intimider.

Lisa Carrington, canoë, Nouvelle-Zélande

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lisa Carrington

Une autre vétérane, mais qui s’exprime cette fois sur l’eau. En équilibre dans son kayak, Lisa Carrington sera à Paris pour mettre la main sur une sixième médaille d’or. Que ce soit en simple ou en double, sur 200 mètres ou 500 mètres, à 35 ans, elle demeure l’athlète à battre. Elle a encore gagné deux titres mondiaux en Allemagne en 2023, dont un par presque deux secondes d’avance en simple. Légende vivante dans son pays, Carrington est bâtie pour gagner.

Sky Brown, skateboard, Grande-Bretagne

PHOTO DENES ERDOS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sky Brown

On parlait d’elle aux Jeux de Tokyo parce qu’elle avait à peine 13 ans. Le temps faisant son œuvre, Sky Brown arrive à 16 ans trois ans plus tard. Même si elle était encore toute jeune, l’athlète née au Japon avait remporté la médaille de bronze à l’épreuve du parc à ses premiers Jeux. Comme elle est dorénavant détentrice du titre de championne du monde, il sera intéressant de voir ce qu’elle pourra nous servir à Paris.

Armand Duplantis, saut à la perche, Suède

PHOTO ANDREAS SOLARO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Armand Duplantis

Armand Duplantis, surnommé Mondo, ou l’homme qui ne sait pas perdre. Appelez-le comme vous le voulez. Après les Jeux de Paris, on pourrait aussi le présenter comme double champion olympique. Brillant à Tokyo il y a trois ans, le Suédois de 24 ans a élevé la barre depuis 2021. Il a non seulement gagné 94 % des compétitions auxquelles il a pris part, mais il a inscrit un nouveau record du monde à 6,24 mètres en avril à Xiamen.

Antoine Dupont, rugby, France

PHOTO CHRISTOPHE SIMON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Antoine Dupont

Déjà une idole dans son pays natal en raison de ses prouesses au rugby à 15, le capitaine de l’équipe française Antoine Dupont tentera d’aider sa nation, cette fois, au rugby à 7. « Le surdoué », comme le veut son surnom, n’a plus rien à prouver sur le plan personnel. Il est déjà considéré comme le meilleur joueur de sa génération grâce à son instinct, à sa rapidité et à ses habiletés sur le terrain.