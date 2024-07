Un « membre non accrédité de l’équipe d’analyse de la performance » de Canada Soccer a été détenu par les autorités de Saint-Étienne, a annoncé mardi soir le Comité olympique canadien (COC).

La Presse

Cet individu avait été visé par une plainte datant du 22 juillet de la New Zealand Football, la fédération néo-zélandaise de soccer, pour avoir utilisé un drone pour enregistrer une séance d’entraînement de l’équipe féminine néo-zélandaise.

Le Comité olympique néo-zélandais a officiellement déposé une plainte auprès de l’unité d’intégrité du Comité international olympique (CIO) et a demandé au COC de procéder à un examen complet de la situation.

« L’équipe canadienne a présenté ses excuses et enquête sur les circonstances de l’incident », précise un communiqué de la Fédération néo-zélandaise.

« Le Comité olympique canadien défend les principes du fair-play et est à la fois bouleversé et déçu, a expliqué le COC par voie de communiqué. Nous offrons nos plus sincères excuses à New Zealand Football, à toutes les joueuses affectées et au Comité olympique de Nouvelle-Zélande. »

Le COC précise qu’il examine en ce moment les prochaines étapes à suivre en coordination avec le CIO, le comité d’organisation de Paris 2024, Canada Soccer et la FIFA.

La Nouvelle-Zélande affrontera le Canada dans son premier match du tournoi vendredi à Saint-Étienne. La Nouvelle-Zélande est classée 28e au classement international féminin de la FIFA, tandis que le Canada est classé huitième.