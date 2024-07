(Paris) Les sportifs arrivent à bon port et découvrent les sites, les délégations désignent leurs porte-drapeaux et le Comité international olympique (CIO) a entamé mardi sa traditionnelle session d’avant-Jeux, à la veille du coup d’envoi des premières épreuves.

Coralie FEBVRE et Alexandre MARCHAND avec Sophie PONS à Lyon Agence France-Presse

Si la cérémonie d’ouverture, très attendue, a lieu vendredi sur la Seine, les premiers tournois olympiques commencent dès mercredi, avec l’équipe de France masculine de rugby à VII, emmenée par Antoine Dupont, qui ambitionne de détrôner les doubles champions en titre fidjiens.

Sans Kylian Mbappé, mais entraîné par Thierry Henry, les Bleus du foot entameront eux aussi leur quête de médaille tout comme l’Espagne qui, après son triomphe à l’Euro en Allemagne, vise un doublé sous les yeux des premiers spectateurs.

Ils seront quelque 300 000 vendredi à saluer les bateaux et les milliers d’athlètes embarqués pour une parade inédite, première cérémonie d’ouverture à sortir d’un stade dans l’histoire des Jeux olympiques. Elle sera entourée d’un dispositif de sécurité exceptionnel.

En attendant, un silence inhabituel s’est installé dans la rue de Rivoli, qui longe le Musée du Louvre et le jardin des Tuileries, cœur touristique de Paris où les visiteurs se pressent d’ordinaire par milliers. Pour quelques jours encore, ils sont cantonnés derrière les grilles dressées pour sanctuariser les berges de Seine.

« Les JO, ça bloque pas mal de choses », constate Catherine Samson, du Finistère, de passage pendant deux jours dans la capitale avec sa famille. Elle se « fiche » des JO et explique avoir « tourné pendant une heure » avant d’atteindre la tour Eiffel.

Emmanuel Macron a répété lundi que la France était prête à accueillir les 10 500 sportives et sportifs et les millions de visiteurs attendus pour l’évènement sportif majeur de la planète, qui s’achèvera le 11 août.

PHOTO FABRICE COFFRINI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Emmanuel Macron et Thomas Bach, lundi.

Trois ans après l’édition de Tokyo soumise à de strictes conditions sanitaires en raison de la pandémie de COVID-19, près de neuf millions de billets ont été vendus, selon les organisateurs, qui se félicitent d’avoir battu le record d’Atlanta en 1996.

Des réserves sur 2030 ?

Mardi, les membres du CIO ont entamé leur session pour un ultime point sur les préparatifs des Jeux de Paris.

« Maintenant le moment de vérité est arrivé : la compétition commence, pour les athlètes et les organisateurs », a souligné leur président, Thomas Bach.

Dans un contexte géopolitique marqué par les guerres à Gaza et en Ukraine, les membres du CIO devraient se féliciter d’avoir réussi à rassembler « 206 comités nationaux olympiques », préservant la promesse olympique d’universalité. Une trentaine de Russes et de Biélorusses participeront à titre individuel et sous bannière neutre, leurs comités ayant été exclus. Le Comité olympique palestinien a demandé de son côté l’exclusion de la délégation israélienne.

Mais le CIO devra surtout préparer l’avenir, au-delà des deux prochaines éditions prévues à Milan-Cortina à l’hiver 2026 et Los Angeles à l’été 2028 : mercredi, la session est censée attribuer les Jeux d’hiver 2030 aux Alpes françaises et ceux de 2034 à Salt Lake City.

Si la désignation de la capitale de l’Utah ne fait aucun doute, « la situation politique rend les choses un peu plus compliquées » pour le dossier français, reconnaissait samedi Mark Adams, le porte-parole de l’instance.

Faute de gouvernement de plein exercice, la France n’a pas pu fournir la garantie de livraison des Jeux signée par le premier ministre, alors que Thomas Bach a répété jeudi dernier qu’il n’y aurait pas de « décision inconditionnelle » sans ce document.

Danseurs mécontents

Deux possibilités se dessinent : un report du scrutin, simple à organiser pour le CIO, mais qui ferait mauvais effet pour le pays hôte, ou une désignation sous réserves, inédite dans l’histoire des Jeux.

« Il n’y aura pas de report du vote, je suis très affirmatif », a déclaré à l’AFP une source à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui porte le projet des Alpes françaises avec la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Ce vote confirmera l’attribution des JO à la France », « le CIO peut émettre une réserve », mais « rien n’est remis en cause », insiste, optimiste, cette source.

Emmanuel Macron va se rendre mercredi devant le CIO pour appuyer la candidature de la France. Il va également préciser ses intentions après les législatives et définir la « trêve olympique et politique » qu’il invoque, face à une gauche qui réclame toujours de gouverner malgré ses divisions et une droite qui propose une entente a minima.

L’avant-Jeux et notamment la cérémonie d’ouverture seront l’occasion de nombreux échanges entre chefs d’État et de gouvernement. Le prince Albert de Monaco, féru de sport, a été parmi les tout premiers dignitaires à arriver lundi à Paris sous un ciel nuageux.

Selon Météo-France, des pluies éparses pourraient toucher Paris dans l’après-midi, mais la cérémonie d’ouverture devrait être épargnée, avec de possibles éclaircies.

Les organisateurs doivent tenir mardi une nouvelle réunion de négociations avec le syndicat défendant les artistes interprètes (SFA-CGT), qui a déposé un préavis de grève pour vendredi. Le syndicat dénonce de « criantes inégalités de traitement » (droits à l’image, défraiements) entre les danseurs recrutés.