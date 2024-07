(Saint-Denis) Emmanuel Macron a affirmé lundi que tout était « prêt » pour les Jeux olympiques de Paris qui s’ouvrent vendredi, lors d’une visite au village des athlètes à Saint-Denis, au nord de la capitale française.

Agence France-Presse

« Nous sommes prêts et nous serons prêts tout le long des Jeux », a lancé le président de la République en inaugurant le commissariat de police et la caserne des pompiers du village olympique.

« Si on pourra être collectivement fiers du pays, c’est parce que vous faites ce sacrifice », a-t-il dit aux policiers et pompiers mobilisés pour la sécurité du plus grand évènement sportif de la planète (26 juillet–11 août).

Emmanuel Macron a participé lundi matin avant cette visite à une réunion avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin « pour faire le point sur les éléments de sécurité les plus confidentiels pour la cérémonie d’ouverture », prévue vendredi sur la Seine.

« Ça fait maintenant des années que nous travaillons pour ces Jeux et nous sommes au début d’une semaine décisive qui verra vendredi la cérémonie d’ouverture et puis l’Olympiade qui se tiendra à Paris, cent ans après », a-t-il dit. « C’est le fruit d’un immense travail qui a profondément changé le territoire, en particulier le département » de Seine–Saint-Denis, en banlieue nord de la capitale, a-t-il ajouté.

Il a insisté sur l’« héritage » des JO pour ces territoires défavorisés, grâce à de nombreuses infrastructures qui resteront après les épreuves. « Je reviendrai après les Jeux pour en voir l’héritage à vos côtés et voir la vie qui aura changé », a-t-il promis.

Avant de déjeuner avec les sportifs français, le chef de l’État a aussi salué les bénévoles « au cœur du chaudron dans ce village olympique ». « La France est très fière d’accueillir ces Jeux », « merci du fond du cœur de nous permettre d’accueillir le monde », a-t-il lancé.