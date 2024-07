Tous les yeux seront tournés vers Paris au cours des prochaines semaines. La Ville Lumière deviendra le théâtre des plus grands exploits sportifs mondiaux, l’hôte du monde entier, et La Presse sera votre destination pour ne rien manquer.

Nous enverrons une forte délégation à Paris pour être vos yeux et vos oreilles sur le terrain : Nicholas Richard, Alexandre Pratt, Katherine Harvey-Pinard, Simon Drouin, ainsi que le photographe Olivier Jean. Une équipe à la fois jeune et expérimentée pour vous faire vivre les Jeux comme si vous y étiez.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Simon Drouin, Nicholas Richard, Olivier Jean, Alexandre Pratt et Katherine Harvey-Pinard

En fait, pour vous faire vivre Paris au-delà des médailles et des résultats.

En plus de la couverture quotidienne sportive, nous vous présenterons les plus grandes histoires de nos athlètes québécois et canadiens, mais aussi ceux de l’international. Les joies, les peines, les surprises, l’émotion pure que seul le sport peut procurer. Avec une délégation canadienne – majoritairement féminine – de 338 athlètes, dont une soixantaine en provenance du Québec, ce ne seront pas les récits qui manqueront.

À tour de rôle, nos envoyés spéciaux offriront également des cartes postales sur la vie parisienne et les anecdotes – nombreuses ! – de couverture. Sans oublier l’aspect social et politique qui s’invitera assurément dans la discussion.

Chaque jour dans La Presse, vous trouverez également le décompte des médailles, les compétitions à suivre dans la journée, ainsi que l’écran Planète olympique qui fera le tour pour vous des éléments à ne pas manquer en provenance de Paris, résultats divers comme trouvailles sur les réseaux sociaux.

La Presse deviendra votre incontournable durant toute la durée des Jeux olympiques, comme elle l’a été au cours des dernières semaines avec sa couverture préolympique. À ce sujet, nous vous invitons d’ailleurs à consulter ou reconsulter nos portraits d’athlètes ainsi que nos écrans Coups d’œil déjà publiés.

Merci de votre confiance, et nous avons hâte de pouvoir échanger avec vous !