Découvrez l’équipe de La Presse qui se rendra dans la capitale française pour couvrir les Jeux.

La Presse

Simon Drouin

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le journaliste Simon Drouin

Combien de Jeux olympiques avez-vous couverts ?

11

Quel est le plus grand moment olympique auquel vous avez assisté en personne ?

La médaille d’« orgent » de Jamie Salé et David Pelletier à Salt Lake City, la « course du siècle » remportée par Ian Thorpe devant Pieter van den Hoogenband et Michael Phelps à Athènes, la victoire surprise d’Antoine Dénériaz en descente à Sestrières (Turin), les huit médailles d’or de Phelps et les médailles d’argent d’Émilie Heymans et Alexandre Despatie à Pékin, le programme court dramatique de Joannie Rochette après la mort de sa mère à Vancouver, la victoire d’Usain Bolt et le balayage jamaïcain au 200 m à Londres, la deuxième médaille d’or d’Alexandre Bilodeau (avec Mikaël Kingsbury juste derrière) à Sotchi, l’or ex aequo de Penny Oleksiak au 100 m libre et le bronze de Katerine Savard au relais à Rio, la quatrième place d’Alex Harvey à Pyeongchang, le triomphe d’Andre De Grasse au 200 m à Tokyo, l’argent de Laurent Dubreuil au 1000 m après sa déception au 500 m à Pékin.

Quel est le plus grand moment olympique qui a eu lieu de votre vivant (vu en personne ou à la télé) ?

La « victoire » de Ben Johnson à Séoul en 1988. On en parle encore presque 40 ans plus tard et sa disqualification a eu des impacts qui se font toujours sentir tant sur la scène nationale qu’internationale.

À quoi avez-vous le plus hâte des prochains Jeux ?

D’assister aux performances des Québécois en athlétisme. Après des années de vaches maigres, une nouvelle génération décomplexée – j’inclus le « vieux » Charles Philibert-Thiboutot – montre qu’il est possible de rivaliser avec les meilleurs au monde.

Permettez-vous une prédiction logique et une prédiction osée sur les prochains JO.

Summer McIntosh va remporter plusieurs médailles (logique) et dépasser le record de quatre de Penny Oleksiak (osée).

Audrey Leduc va atteindre la finale du 100 m (osée et logique).

Si vous pouviez participer à une compétition, laquelle choisiriez-vous ?

Le surf parce que je les envie de s’amuser sur les vagues comme ça et que je n’ai jamais visité Tahiti.

Katherine Harvey-Pinard

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La journaliste Katherine Harvey-Pinard

Combien de Jeux olympiques avez-vous couverts ?

Aucun ! Il faut une première fois à tout.

Quel est le plus grand moment olympique qui a eu lieu de votre vivant (vu en personne ou à la télé) ?

Les moments qui m’ont le plus marquée ne sont pas nécessairement les plus grands moments olympiques. Personnellement, quand je pense à un moment mémorable des Jeux d’été survenu de mon vivant, je pense à Andre De Grasse qui talonne Usain Bolt en demi-finale du 200 m aux Jeux de Rio, en 2016. Les sourires des deux sprinteurs, le Jamaïcain qui pointe l’Ontarien, et le commentaire de Bolt par la suite – « Ce n’était pas du tout nécessaire »… Je m’en souviendrai toujours ! Et pour les Jeux d’hiver, trois mots : Sidney Crosby, Vancouver.

À quoi avez-vous le plus hâte des prochains Jeux ?

En tant que journaliste, j’ai simplement hâte de vivre les Jeux de l’intérieur, de rencontrer les athlètes alors qu’ils vivent un des moments les plus mémorables de leur vie, d’avoir le privilège de raconter leurs performances avec mes mots. Et en tant qu’amatrice de sport depuis toujours, j’ai hâte d’être aux premières loges de grandes performances olympiques dont on parlera encore dans 15 ans. En matière de compétition, j’ai hâte au retour de Simone Biles.

Permettez-vous une prédiction logique et une prédiction osée sur les prochains JO.

Logique : Maude Charron défendra sa médaille d’or.

Osée : L’équipe masculine de gymnastique atteindra la finale au concours par équipes.

Si vous pouviez participer à une compétition, laquelle choisiriez-vous ?

J’ai toujours été une pas pire sprinteuse, alors je ne détesterais pas faire le 100 m. Sinon, dans un monde où j’aurais de la souplesse et le sens du rythme, le breaking me tenterait !

Olivier Jean

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le photographe Olivier Jean

Combien de Jeux olympiques avez-vous couverts ?

Jamais allé. Premier rendez-vous.

Quel est le plus grand moment olympique qui a eu lieu de votre vivant (vu en personne ou à la télé) ?

Aux Jeux de Barcelone, en 1992, le sprinteur britannique Derek Redmond s’est blessé en demi-finale du 400 m. Malgré sa blessure, il a courageusement terminé la course avec l’aide de son père.

À quoi avez-vous le plus hâte des prochains Jeux ?

Pouvoir enfin photographier le plus grand évènement sportif de la planète est un rêve qui deviendra réalité, offrant l’occasion de capturer des moments inoubliables dans le monde du sport.

Permettez-vous une prédiction logique et une prédiction osée sur les prochains JO.

Logique : Les Américains vont gagner encore la finale de basketball.

Osée : Michael Woods va gagner la course de vélo et faire mieux qu’à Tokyo.

Si vous pouviez participer à une compétition, laquelle choisiriez-vous ?

Si l’eau de la Seine n’était pas si contaminée, nager en eau libre serait sûrement la compétition à laquelle je participerais. Je pourrais profiter de ce décor emblématique de Paris par la même occasion.

Alexandre Pratt

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le journaliste Alexandre Pratt

Combien de Jeux olympiques avez-vous couverts ?

Ce seront mes troisièmes Jeux, après ceux de Tokyo (2021) et de Pékin (2022).

Quel est le plus grand moment olympique auquel vous avez assisté en personne ?

La victoire des Canadiennes en finale du tournoi de soccer des Jeux de Tokyo – dans un grand stade vide.

Quel est le plus grand moment olympique qui a eu lieu de votre vivant (vu en personne ou à la télé) ?

Lorsque Bruny Surin a levé les bras au ciel après avoir remis le témoin à Donovan Bailey, sachant que les Canadiens allaient battre les Américains chez eux, à Atlanta, au relais 4 x 100 m.

À quoi avez-vous le plus hâte des prochains Jeux ?

Au décathlon, dans lequel deux Canadiens – Damian Warner et Pierce LePage – aspirent à la médaille d’or. Et à toutes les épreuves d’Audrey Leduc.

Permettez-vous une prédiction logique et une prédiction osée sur les prochains JO.

Logique : La sprinteuse Audrey Leduc participera à au moins une finale olympique.

Osée : Les Canadiens surprendront et monteront sur le podium en basketball.

Si vous pouviez participer à une compétition, laquelle choisiriez-vous ?

L’escrime. Le site de la compétition – le Grand Palais – est à couper le souffle.

Nicholas Richard

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le journaliste Nicholas Richard

Combien de Jeux olympiques avez-vous couverts ?

Ce seront mes premiers.

Quel est le plus grand moment olympique qui a eu lieu de votre vivant (vu en personne ou à la télé) ?

Instinctivement, je pense à la victoire de Penny Oleksiak au 100 m libre aux Jeux de Rio en 2016. Je me souviens d’avoir regardé l’épreuve en direct d’une chambre d’hôtel à Rivière-du-Loup. Repenser à la description émotive de René Pothier me donne des frissons.

À quoi avez-vous le plus hâte des prochains Jeux ?

Voir à l’œuvre Summer McIntosh. La nageuse canadienne est le genre d’athlète qui me permettra un jour de dire à mes enfants et à mes petits-enfants : je l’ai vue écrire l’histoire sous mes yeux. Ces Jeux seront les siens.

Permettez-vous une prédiction logique et une prédiction osée sur les prochains JO.

Logique : Mondo Duplantis défendra son titre à la perche. Depuis les derniers JO, il a gagné 94 % des compétitions auxquelles il a pris part.

Osée : L’équipe masculine américaine de basketball ne remportera pas l’or comme elle l’a fait lors des quatre derniers JO. Méfiez-vous de la Serbie et de la France…

Si vous pouviez participer à une compétition, laquelle choisiriez-vous ?

Je n’ai jamais fait de surf de ma vie, mais je ne dirais pas non à l’idée de briser la glace à Tahiti. Tant qu’à avoir l’air fou et à avaler de l’eau par les narines, aussi bien le faire dans un décor paradisiaque.