La vie a le don de bien faire les choses. Enfant, Naïma Moreira Laliberté était attirée par le saut d’obstacles. Influencée par ses parents inquiets de la voir tomber de haut, elle s’est éventuellement tournée vers le dressage, discipline dont elle est devenue passionnée. Aujourd’hui, quelque 20 années plus tard, elle s’apprête, avec son fidèle compagnon Statesman, à prendre part à la plus grande compétition internationale.

Moreira Laliberté ne vient pas d’une famille initiée aux sports équestres. Chez elle, on parlait plus d’acrobaties et de jonglerie que de chevaux ; son père, Guy Laliberté, a fondé le Cirque du Soleil.

Sans trop savoir le « pourquoi du comment », la petite Naïma a développé une passion pour les chevaux. Les murs de sa chambre étaient tapissés d’affiches. Peluches, livres… Tout n’était que cheval. « C’était une obsession, pour vrai », résume-t-elle en riant.

Elle n’avait que 5 ans quand ses parents l’ont inscrite à ses premières leçons d’équitation. Elle y passait ses fins de semaine. « À cet âge-là, il faut que tu apprennes à te tenir sur un cheval, à t’équilibrer, à guider, explique-t-elle. Quand tu es jeune, en saut d’obstacles surtout, tu tombes énormément. Tu te fais mal, mais ça fait partie de l’aventure. Tu te relèves et tu continues. »

Quand elle a commencé à gravir les échelons et que les chevaux qu’elle montait sont devenus de plus en plus imposants, son père a fait ce que Moreira Laliberté appelle une « intervention ». « Écoute, on n’est pas très à l’aise avec ce que tu as choisi comme sport », lui a-t-il dit.

« Il trouvait ça très dangereux, relate-t-elle. Il m’a comme demandé de changer de discipline ou même de sport. »

À l’époque, un des cofondateurs du Cirque du Soleil, Gilles Ste-Croix, entretenait lui aussi une passion pour les chevaux. Il avait créé Cheval Théâtre, un spectacle équestre qui a fait des tournées dans le monde.

« Mon père m’a emmenée un week-end pour aller rencontrer Gilles, voir son écurie et tout. Je n’étais pas tout à fait enthousiaste au début parce que c’était plus la haute école du classique. C’était un autre univers complètement différent. [Je me disais] : c’est plate, il n’y a pas de sauts, d’élément de danger », se souvient-elle en riant encore, comme amusée par ses souvenirs.

Elle était loin de se douter qu’elle ferait la rencontre d’un jeune cheval de 5 ans du nom de Nao, qui allait changer la suite de son parcours dans le monde des sports équestres…

« Je suis vraiment tombée en amour, laisse-t-elle entendre. Une fois que [mon père] a vu que j’avais une connexion spéciale avec ce cheval-là, il a pris l’opportunité : il me l’a offert pour mes 10 ans. C’était mon premier cheval. »

Le dressage

À ce jour, Moreira Laliberté sait bien qu’elle a goûté aux inquiétudes de ses parents en raison de son statut de premier enfant de la famille. « Par la suite, mon frère a fait de la course automobile et ma sœur, du saut d’obstacles », évoque-t-elle.

Il reste que ces inquiétudes sont peut-être la raison pour laquelle elle participe aujourd’hui aux Jeux olympiques. Qui sait si l’issue aurait été la même si elle avait continué à faire du saut d’obstacles ?

Avec Nao, la fillette avait une « connexion très profonde », même si, à 10 ans, elle ne comprenait pas réellement ce que ça signifiait d’être propriétaire d’un animal.

Nao était entraîné pour participer aux spectacles de cirque équestre, qu’il a poursuivis pendant que Moreira Laliberté allait à l’école. L’été, la jeune cavalière passait son temps sur les sites des spectacles, à nettoyer les chevaux, à « absorber l’atmosphère ».

Elle avait 12 ans, en 2008, quand son amie et elle ont regardé les Jeux olympiques de Pékin à la télévision. « Elle a mis le dressage à la télé, raconte-t-elle. On a regardé, entre autres, une athlète qui s’appelle Ashley Holzer. Je ne le savais pas à l’époque, mais elle est éventuellement devenue ma coach. »

La fillette était fascinée. L’approche, la mentalité, les mouvements étaient différents du milieu équestre de cirque, auquel elle était habituée. À sa demande, son père l’a inscrite – après avoir fait « ses recherches » – dans un programme jeunesse mis sur pied par la Fédération équestre canadienne. Même si son cheval et son équipement n’étaient pas destinés au dressage, elle a appris.

« On a réussi à faire quelque chose ensemble [Nao et moi] et, éventuellement, j’ai participé à mon premier championnat. »

Le premier de plusieurs.

S’imprégner

Au fil des années à partir de 2012, Naïma Moreira Laliberté a participé à plusieurs reprises aux Championnats nord-américains, remportant des médailles tant dans le concours par équipes que dans la compétition individuelle.

Depuis 2018, elle évolue avec Statesman, un cheval qui a été entraîné par un Espagnol, Jordi Domingo, qui fait aujourd’hui partie de son équipe. Ensemble, Naïma et Statesman ont grandi et participé à de grandes compétitions, notamment les Jeux panaméricains. Ils se sont aussi rendus aux Jeux olympiques de Tokyo en tant que membres de l’équipe de réserve.

Quatre ans plus tard, Moreira Laliberté fait partie intégrante de l’équipe canadienne de dressage avec la Lavalloise Camille Carier Bergeron et la Néo-Brunswickoise Jill Irving. « Après Tokyo, après y avoir goûté un peu, c’était vraiment un objectif », de dire la cavalière.

Même si « ce n’est jamais bon de dire qu’une médaille n’est pas envisageable », dixit Moreira Laliberté, « de façon réaliste, en tant qu’équipe et individuellement », le Canada ne devrait pas être « aspirant à une médaille » à Paris.

Son objectif principal est de s’« imprégner de tout ce qui se passe », de profiter de chaque moment. D’autant plus qu’entre 20 et 30 personnes braveront la circulation de Paris pour l’encourager.

« Je ne sais pas à quel point je vais être capable de les voir pendant les Jeux parce que le rythme est assez exigeant, mais je vais savoir qu’elles sont là. »