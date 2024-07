« Je ne suis pas venu pour une cinquième place, je visais l’or. Je n’ai pas réussi. […] J’ai fait une erreur au bronze et je me sentais vraiment idiot. »

Ces mots sont ceux d’Arthur Margelidon. Prononcés au micro de Radio-Canada le 26 juillet 2021 quelques minutes après son revers aux Jeux olympiques de Tokyo lors du combat pour la médaille de bronze des combattants de moins de 73 kg. La frustration et la déception du judoka, les yeux humides et la mine déconfite, étaient perceptibles.

D’autant plus que cinq ans auparavant, il avait obtenu sa place pour les Jeux olympiques de Rio, mais une fracture du poignet subie juste avant de prendre la direction du Brésil l’avait empêché de goûter à son rêve le plus précieux.

L’athlète de 30 ans entretient donc un rapport d’amour-haine avec les cinq anneaux olympiques. « Il y a eu plus de mal que de bien avec les Jeux, raconte Margelidon dans la cafétéria du centre d’entraînement de l’équipe nationale. Toutes les déceptions que j’ai eues, ça peut juste m’aider pour performer de la meilleure des façons à Paris. »

En vue de ses seconds Jeux, il pourra au moins bénéficier d’un atout de taille dont peu d’athlètes internationaux pourront se targuer pendant la compétition la plus attendue au monde : l’avantage de jouer à la maison.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Arthur Margelidon après sa défaite lors du combat pour le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021

Terre natale

Margelidon est né le 12 octobre 1993 à Paris. Lorsqu’il avait 1 an, sa famille a quitté ses ancrages dans la capitale française pour s’établir à Montréal.

Même s’il ne garde aucun souvenir de l’époque où il a vécu là-bas, ses attaches avec sa ville natale sont solides. Ses grands-parents, ses oncles et ses tantes y sont toujours. À l’école primaire, sur le Plateau Mont-Royal, ses potes avaient les mêmes origines que lui, pour la plupart. « Il y a quand même un petit sentiment d’appartenance », affirme-t-il.

Difficile pour lui, néanmoins, de s’identifier pleinement à la France. C’est tout le contraire pour ses parents. « Ce sera quelque chose de cool pour eux d’y retourner et de vivre ça dans la ville où ils ont vécu. »

Ce sera aussi l’occasion pour ses parents de renouer avec les plaisirs que peut offrir la Ville Lumière. « C’est sûr que ma mère va en profiter pour aller faire ses petites commissions où elle va tout le temps, blague-t-il. Revenir un peu dans sa vieille vie. Elle adore aller à Paris. »

Sa mère pourra rapporter dans sa valise quelques délices français et des vestiges de son ancienne vie en guise de souvenirs. Margelidon, quant à lui, se garde une place dans la sienne pour un objet qui, contrairement aux savoureuses boissons proposées sur les terrasses parisiennes, n’a pas de prix. « Ce serait super de pouvoir dire que j’ai obtenu ma médaille dans la ville où je suis né. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Arthur Margelidon

Tout ou rien

Margelidon arrivera cependant à Paris avec en bouche le goût amer laissé par les derniers Championnats du monde. Son élimination dès le deuxième tour du tournoi disputé à Abou Dabi aura freiné sèchement sa préparation. Il explique sa contre-performance par une blessure au cou, dont il devrait être remis une fois aux Jeux olympiques.

Il reste qu’à son avis, il n’a jamais été « aussi constant ».

La galère endurée au cours des huit dernières années aura finalement servi, croit-il. « Le petit quelque chose qui me manquait, je pense que dans les dernières années, je suis allé le chercher. »

Il rappelle avec confiance qu’il a déjà pris la mesure des huit judokas placés devant lui au classement mondial dans sa catégorie de poids. « Je sais que je suis capable. »

Margelidon a obtenu deux podiums en 2024. En février, il a décroché la troisième place au grand chelem de Bakou. Puis, en avril, il a gagné l’or aux Championnats du monde panaméricains-océaniens.

Sans avoir nécessairement tout raflé, il place la barre le plus haut possible lorsqu’il parle de ses espérances aux Jeux. « Je ne vais pas à Paris juste pour participer. » Mais s’il n’envisage aucun résultat comme une finalité ou comme la définition de l’athlète qu’il est, il refuse de penser à l’après-Paris. Au tournant de la trentaine, ce genre de réflexion devient habituellement un passage obligé pour les athlètes olympiques. Or, pas pour celui dont la route n’est pas encore achevée.

« Beaucoup de gens me demandent si je vais arrêter après Paris. Et je réponds tout le temps que je vais mourir à Paris. Je refuse de voir plus loin que Paris. Mon objectif, c’est Paris. Je vais tout donner et ne pas me mettre de la pression supplémentaire en me disant que ce sont mes derniers. »

Il illustre son propos avec l’allégorie suivante : « C’est comme si on m’enfermait dans une pièce, qui est Paris, qu’il y avait une seule porte au bout de la pièce et que c’est moi qui décidais quand je vais l’ouvrir. »

Il reste à savoir quel genre d’histoire il pourra raconter au sortir de cette mystérieuse pièce à ceux qui seront là pour l’accueillir. Manifestement, il est nourri par l’ambition de ne pas devoir répéter ce qu’il a dit en 2021. Cette fois, il espère sans doute pouvoir sourire au-dessus d’un micro quelconque pour expliquer comment un judoka ayant vécu deux échecs a été capable de renverser la vapeur pour enfin réaliser son rêve devant les siens.