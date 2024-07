Aucun athlète n’éprouve de satisfaction à finir en dernière position. Encore moins lorsque ça se produit dans le cadre de la dernière compétition menant aux Jeux olympiques.

L’équipe du K4 canadien a pourtant terminé au neuvième rang lors de la Coupe du monde de Szeged, en Hongrie, à la mi-mai. Le bateau accusait un retard de 2,02 secondes sur les dominants et inébranlables Allemands au moment de franchir la ligne d’arrivée.

À titre indicatif, la formation canadienne n’aurait même pas pris part à la finale A, aux Jeux olympiques, car seules les huit embarcations les plus rapides des demi-finales se qualifient.

Laurent Lavigne et Pierre-Luc Poulin ne semblent pas découragés pour autant. Lorsque La Presse est allée à leur rencontre, à la fin du mois de juin, au bassin olympique, les deux kayakistes venaient d’assurer leur place au sein de l’embarcation olympique. Leurs familles s’étaient déplacées pour l’occasion et ça grouillait de monde en bordure du site d’entraînement des meilleurs rameurs au pays. L’ambiance était aux réjouissances. Du moins, en surface.

En réalité, à l’écart des gens qui venaient interrompre l’entrevue pour féliciter et encourager les deux Québécois, ces derniers ont reconnu être tout à fait conscients du défi qui les attend aux Jeux. Le ton employé ne suggérait aucune inquiétude, mais surtout beaucoup de prudence. Comme si les deux athlètes, bien au fait de leur situation, comprenaient que de se bercer d’illusions en évoquant la quête d’une médaille difficilement accessible ne mènerait à rien.

Une seconde et demie, ça ne se rattrape pas en un mois. Une demi-seconde, trois quarts de seconde, oui. On a du travail à faire. Il faut regarder la performance du mois de mai et trouver sur quoi travailler. Pierre-Luc Poulin

Il y a trois ans, à Tokyo, le K4 canadien s’était contenté de la 10e position.

C’était à peu près un an avant que Lavigne rejoigne officiellement le quatuor de l’équipe nationale senior. « [Depuis] on n’a pas eu de performances extraordinaires ni de très mauvaises performances. On s’est maintenus dans notre moyenne », a indiqué la recrue olympique de 23 ans. Le meilleur résultat demeure à ce jour la cinquième place obtenue aux Championnats du monde de Halifax, en 2022.

« Quand on a fini cinquièmes, c’était très bon pour nous, poursuit Lavigne. On se base là-dessus encore. On n’est pas retournés cinquièmes depuis. On a un peu sous-performé, mais rien de drastique. »

Les hauts et les bas

Pendant ce cycle olympique, l’équipe a perdu deux entraîneurs. Samuel Raiche et Mathieu Pelletier ont tous les deux quitté le navire.

Des mésententes avec la fédération et certaines décisions ont miné le moral des troupes. Parmi elles, la tenue d’un autre processus de qualifications interne en revenant des dernières Coupes du monde. En d’autres mots, les places des quatre kayakistes qui poussent ensemble depuis trois ans et qui ont qualifié l’embarcation canadienne ont été remises à l’enjeu.

Un paquet de péripéties et de distractions comme celles-ci ont embrouillé la préparation des athlètes dans le moment le plus significatif et angoissant de leur carrière.

Si Lavigne évoque « une année difficile que le Laurent d’il y a deux ans n’aurait peut-être pas aussi bien gérée », Poulin avoue de son côté que « ce n’est pas optimal ».

« Ça demande beaucoup d’adaptation. Mais on est quatre gars dans le bateau, on est là pour s’épauler et travailler ensemble », ajoute le Lac-Beauportois.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Laurent Lavigne

Vivre d’espoir

Même si rien n’assure à l’équipage canadien une place sur le podium à Paris, le pendentif métallique auquel rêvent tous les athlètes demeure quand même la motivation principale de l’équipe. Dans leur discussion de groupe, sur leurs téléphones, leur photo de profil illustre les médailles de Paris.

Donc l’espoir demeure et la cible est fixée.

Il reste que contrairement à certains compatriotes d’autres disciplines, revenir au Canada sans médaille ne représenterait pas un échec, surtout considérant leurs récents résultats.

« On veut se mettre en position de médaille. Pour ça, il faut faire la finale. Je te garantis que si on fait la finale, on va vouloir la médaille. Mais notre cerveau pense une étape à la fois », affirme Lavigne, néanmoins gonflé à bloc.

Dans leur sport, la marge entre la réussite et le fiasco est infiniment fine. Un coup de rame, une vague ou un souffle du vent peuvent propulser ou couler le navire. Selon Lavigne, la différence entre une médaille et une cinquième place se retrouve ici : « dans le lien de confiance entre nous quatre sur la ligne de départ et comment on se sent mentalement ».

Poulin croit également en la force du nombre, parfois fragile, parfois imperturbable. Une fois sur la ligne de départ, le gros du travail a déjà été accompli. Mais il faut être à la hauteur. Pour ce faire, chacun « a une responsabilité individuelle pour s’assurer de connaître une bonne journée au bureau ». « C’est à nous de bien nous connaître. De performer sur demande. Et on a une responsabilité d’équipe de joindre les bouts au même moment. »

Lavigne estime qu’un bon kayakiste, en groupe, doit apprendre « à mettre son ego de côté ». Si un seul membre de l’équipe en fait trop, ou pas assez, les risques de dérapages sont immenses. Tout est une question de rythme.

Mais tout de même, on s’éloignerait de la vérité en croyant qu’une fois sur l’eau parisienne, Lavigne, Poulin, ainsi que leurs alliés Nicholas Matveev et Simon McTavish, auront réellement leur destinée entre leurs mains. Les impondérables sont si nombreux. Au moins, ils se retrouvent dans une situation où ils ont tout à gagner et très peu à perdre.

Lavigne résume sa pensée ainsi : « On veut surtout faire une course dont on va être fiers. Qu’on finisse huitièmes ou quatrièmes, si on a fait la meilleure course de notre vie, comment tu peux t’en vouloir ? »