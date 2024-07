L’absence de Charles Philibert-Thiboutot aux Jeux olympiques de Tokyo est pratiquement due à un concours de circonstances. À 29 ans, sur papier, le coureur de 1500 m devait être au sommet de sa forme dans la discipline du demi-fond.

Des blessures et des malchances – un cramponnage causé par un adversaire, par exemple – ont cependant complexifié son processus de qualification en 2021. À minuit moins une, il avait enfin recouvré la santé pour une ultime tentative de réaliser le standard ou de marquer des points aux Championnats canadiens de Montréal. Ce jour-là, des rafales de plus de 60 km/h ont balayé la piste du complexe sportif Claude-Robillard.

« Dans les 300 derniers mètres, je rentre littéralement dans le sol et je me bats contre le vent, relate Philibert-Thiboutot trois ans plus tard. Je sentais que ça n’allait pas vite, mais je n’ai jamais lâché prise dans une course. »

Malgré cette bonne volonté, le chronomètre s’est avéré impitoyable. Pas de JO pour le demi-finaliste de Rio.

« Dans le mois suivant, j’ai vécu avec une boule dans le ventre. Je m’étais investi plusieurs années et j’ai échoué en raison de quelque chose qui était hors de mon contrôle. C’était d’une grande tristesse. Ça a été l’un des moments les plus difficiles de ma vie. Comme si les astres s’étaient alignés contre moi. Je me suis demandé : est-ce un signe que je dois arrêter ? »

Parier sur lui

Son entraîneur Félix-Antoine Lapointe et sa physiothérapeute Marilou Lamy, qui l’avait littéralement remis sur pied, l’ont incité à poursuivre sa saison. « Profite de tes jambes du moment », l’ont-ils encouragé.

Trois semaines plus tard, bang, « CPT » a réussi le minima lors d’une course en Californie, sa meilleure en cinq ans. Ça ne changeait rien pour les JO, qui s’étaient ouverts deux jours plus tôt, mais le chrono le qualifiait d’office pour les Mondiaux de 2022. Peu de temps après, il a fait exploser son record personnel au mile. Comme un encouragement à poursuivre sa carrière.

En revanche, quelques mois plus tard, Athlétisme Canada a choisi de l’exclure de sa liste d’athlètes qui bénéficient d’un financement de Sport Canada. Même s’il était premier au pays sur sa distance, son profil ne correspondait pas à celui d’un futur candidat au top 8 mondial, ont jugé les experts de la fédération.

En dépit de ce camouflet, le membre du club du Rouge et Or de l’Université Laval s’est accroché, notamment grâce à l’appui de quelques commanditaires personnels.

Ç’a été difficile à encaisser, autant financièrement que moralement. Les gens qui mettent en place le programme de haute performance croyaient que je ne serais pas capable de me hisser un jour parmi les huit premiers. Mais j’avais un coussin pour faire au moins une année sans le soutien financier du fédéral. J’ai décidé de parier sur moi. Charles Philibert-Thiboutot

En 2022 et en 2023, il est retourné aux Championnats du monde après un hiatus de sept ans, atteignant les rondes demi-finales à Budapest l’été dernier. Sur une période d’une semaine en juin 2023, il a amélioré à deux reprises sa marque personnelle sur 1500 m, qui tenait depuis huit ans. À la fin de l’année, il a remporté l’or aux Jeux panaméricains de Santiago grâce à un plongeon in extremis sur la ligne, manœuvre qui lui a valu une fracture à une main ! Justement, il a gagné son pari haut la main.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Charles Philibert-Thiboutot aux Essais canadiens d’athlétisme à Montréal, le 28 juin dernier

Une histoire à la Netflix ?

Auteur du standard chronométrique pour Paris dès l’an dernier, Charles Philibert-Thiboutot compare sa participation à ses deuxièmes JO à « un acte de rédemption ».

L’athlète de 33 ans a modifié son approche de l’entraînement et des compétitions.

On sait que je suis fragile et je dois donc rester en santé. C’est vraiment l’aspect principal. Charles Philibert-Thiboutot

Après s’être « sacré des volées à l’entraînement au jour le jour » au début de la vingtaine, il choisit maintenant les moments pour faire rugir le moteur.

« Les journées où je dois courir ‟facile”, je cours ‟facile”. Mais quand c’est le temps d’aller sur la piste et de donner mon 110 %, tassez-vous de mon chemin ! Même si je suis plus vieux, je suis capable de tirer encore plus de mon corps. Ensuite, on ralentit un peu et on fait confiance au processus. »

Le hockeyeur Alexander Ovechkin et les basketteurs LeBron James et Stephen Curry l’inspirent. L’âge ne semble pas les freiner. « Leurs stats sont environ les mêmes qu’il y a huit ou neuf ans, mais ils abordent le sport différemment. Au lieu d’essayer de dunker tous les jours dans la face de tout le monde, ils connaissent leur force et savent en jouer. […] Je discute avec des pairs qui font la finale olympique. Je fais la même chose qu’eux – ou à peu près – à l’entraînement. Je n’ai pas de complexes à avoir. »

Au point où il s’autorise à rêver d’un podium à Paris. « Ce seront mes derniers Jeux, rappelait-il en décembre. Si je me sens aussi prêt, je ne vais pas dire : je veux un top 5. »

Audacieux ? Sans l’ombre d’un doute. Relancé à trois semaines des JO, le vice-champion canadien n’a pas reculé, mais a nuancé le sens de son ambition. Physiquement, il s’estime fin prêt. Son record canadien au 3000 m établi lors de la Ligue de diamant de Paris, le 7 juillet, en est une éloquente illustration. Sur le plan psychologique, il a cependant modifié son approche.

« Ça arrive, des histoires à la Netflix, où quelqu’un sort d’un peu de nulle part et connaît une grosse journée. J’ai l’intention de tout donner pour maximiser ce que je peux faire. Je me suis mis beaucoup de pression cette année en disant que c’étaient mes derniers Jeux. Ça n’a pas tourné à mon avantage. Je ne veux pas moins gagner, mais je ne veux pas en faire une question de vie ou de mort. L’objectif reste le même : faire le mieux possible. Si ‟le mieux possible”, ça donne une médaille, je le prends et j’y crois encore. »