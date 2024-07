(Paris) Entre ultime ligne droite avant les Jeux de Paris et incertitudes autour des Alpes françaises pour les JO-2030, le CIO attaque samedi ses réunions préolympiques, qui culmineront mardi et mercredi avec la 142e session.

Agence France-Presse

Échéance la plus immédiate, les JO qui démarrent vendredi prochain posent peu de questions à l’instance olympique : « Paris 2024 est prêt », assurait déjà mi-juin Thomas Bach, le président du CIO, lors de la précédente commission exécutive.

Depuis plus d’un mois, le patron de l’olympisme vante « l’enthousiasme qu’on sent à travers la ville » et multiplie les visites – sur le parcours du relais de la flamme la semaine dernière, à l’Insep et au village olympique cette semaine.

Les derniers préparatifs opérationnels relèvent des organisateurs et le sort des sportifs russes et biélorusses, qui occupe le CIO depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, est réglé : seuls 15 Russes et 16 Bélarusses ont accepté son invitation à concourir sous bannière neutre, selon le dernier pointage encore susceptible de désistements.

Mais un dossier plus délicat s’est invité dans la rencontre mardi de Thomas Bach avec Emmanuel Macron : l’attribution finale des JO-2030 aux Alpes françaises, censée être votée mercredi par la 142e session du CIO, mais qui bute toujours sur un obstacle politico-légal.

Dissolution de l’Assemblée nationale oblige, la candidature française n’a pas pu fournir deux documents exigés par l’organisation olympique : la garantie de livraison des Jeux, qui doit être signée par le premier ministre, et la « contribution de partenariat au budget d’organisation » entre l’État et les deux régions Rhône Alpes-Auvergne et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le porte-parole de Thomas Bach, Mark Adams, devrait indiquer samedi à partir de 16 h, après la réunion de la commission exécutive, si le vote attendu mercredi est maintenu ou reporté.

Le CIO devrait par ailleurs se pencher sur les inquiétudes du mouvement olympique au sujet de l’enquête fédérale américaine visant le traitement par l’Agence mondiale antidopage (AMA) de l’affaire des 23 nageurs chinois testés positifs en 2021, mais non sanctionnés.

Ce dossier ravive les craintes autour de la « loi Rodchenkov », qui accorde depuis 2020 une compétence extraterritoriale à la justice américaine en matière de dopage, créant des procédures parallèles à celles basées sur le Code mondial antidopage de l’AMA.