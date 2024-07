Comment l’entraîneur d’une équipe de judo peut-il parvenir à rallier des athlètes originaires de différents milieux, encourager la compétition interne sans qu’elle devienne malsaine et guider un groupe composé d’individus aux diverses ambitions ? Résoudre cette énigme est la nouvelle mission d’Antoine Valois-Fortier.

Personne ne doutait qu’Antoine Valois-Fortier allait rester dans l’environnement de Judo Canada après l’annonce de sa retraite de la compétition en décembre 2021. La transition entre son rôle d’athlète et celui d’entraîneur s’est faite naturellement. Depuis trois ans, le médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012 travaille d’arrache-pied pour aider ses anciens coéquipiers à goûter un jour à l’euphorie du podium olympique.

Dans la cafétéria du nouveau centre d’entraînement de l’équipe nationale, l’homme de 34 ans court à gauche et à droite pour coordonner les entrevues offertes par ses athlètes aux différents membres des médias présents sur place. Une fois le carrousel terminé, Valois-Fortier arrive un peu à bout de souffle à la table du fond sur laquelle une bouteille d’eau pétillante avait été oubliée.

Une fois bien attablé, en laissant le côté gauche de son corps s’affaisser sur le mur à proximité, l’entraîneur de l’équipe nationale a lui-même entamé la discussion en parlant du dossier de l’heure : la nomination de Christa Deguchi au sein de l’équipe olympique.

En fait, cette nomination légitimement acquise par la Canadienne d’origine japonaise n’a rien de scandaleux. C’est plutôt qu’en vertu du règlement olympique interdisant à une nation d’envoyer deux athlètes dans une même catégorie de poids, la participation de Deguchi empêche celle de sa coéquipière Jessica Klimkait, une autre judoka parmi les plus talentueuses chez les moins de 57 kg.

Deguchi a obtenu son billet pour Paris au terme des plus récents Championnats du monde disputés à Abou Dabi, où elle a terminé deuxième. Klimkait, elle, a pris le troisième rang.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE La judoka Christa Deguchi

C’est toutefois le retour du balancier, car à Tokyo, l’inverse s’était produit. Voilà pourquoi Valois-Fortier estime que « seule Christa peut comprendre Jessica et seule Jessica peut comprendre Christa ». Klimkait avait d’ailleurs remporté une médaille de bronze à ces Jeux.

Cette situation entre les deux Canadiennes était cependant inévitable. Les larmes allaient assurément couler. Il restait seulement à savoir laquelle des deux allait pleurer de joie. Ce déchirement entre l’allégresse et la tristesse a évidemment affecté le moral des troupes. « Au moins, pour les deux, c’est finalement un poids qui s’enlève de leurs épaules. C’est un gros point d’interrogation qui flottait. C’est bon pour les deux que ce soit derrière. »

Contrairement à Klimkait, qui s’entraîne à Montréal avec la majorité de l’équipe, Deguchi poursuit son développement dans son pays natal, au Japon. Née d’un père canadien, l’athlète de 28 ans n’a pas fait de Montréal son chez-soi, contrairement à sa coéquipière ontarienne. Valois-Fortier entretient quand même de bons rapports avec Deguchi. Même si la plupart de leurs interactions se font par téléphone, il n’a aucune raison de douter de la qualité de sa préparation : « Le Japon, c’est comme la Mecque du judo. Ils ont quand même un environnement exceptionnel. Ce n’est pas à moi de venir bousculer ça, ils ont déjà une routine. C’est juste de les encadrer, essayer de venir les aider dans la prise de décision, la gestion du calendrier… »

Entre partout et Montréal

L’autre enjeu avec lequel l’entraîneur doit négocier est celui d’unifier des athlètes ayant à la base très peu de choses en commun. La plupart sont issus de milieux dissemblables.

Cette formation rassemble des judokas nés à Montréal, Alma, Paris, Alexandrie et Nagano. « Une richesse », note Valois-Fortier, même s’il affirme que parfois, tenter de créer une symbiose parfaite entre ces humains aux origines, aux bagages et aux expériences diverses, « c’est compliqué ».

Mais ce groupe a eu sa part de hauts et de bas au cours de l’actuel cycle olympique. Les résultats en championnats du monde, très satisfaisants, les ennuis de santé, plus graves pour certains, et l’obligation de trouver un nouveau site d’entraînement à quelques semaines des Jeux ont contribué à renforcer l’esprit de corps de ses athlètes.

Pour maintenir les standards d’excellence de l’équipe, Valois-Fortier croit énormément en la force du nombre, même si, une fois en piste, ce sport est individuel. Il faut alors « essayer d’individualiser au maximum la préparation de chacun et ça, ça se fait en équipe. Il ne faut surtout pas voir ça comme un travail individuel ». « C’est à moi et à toute l’équipe de connecter avec l’athlète pour qu’il ait confiance en son plan. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Antoine Valois-Fortier

Le nouveau rôle

Il y a trois ans, en pleine pandémie, Valois-Fortier se préparait pour ses troisièmes et derniers Jeux olympiques.

Bien des choses ont changé depuis. Dans le cas de l’ancien athlète, c’est la gestion de la nervosité. « Le stress est beaucoup plus large, c’est-à-dire que je stresse pour chacun d’entre eux. Et je stresse pour des choses sur lesquelles je n’ai pas de contrôle. »

En voyant quotidiennement les judokas canadiens à l’entraînement, il éprouve « parfois un peu de nostalgie ». Néanmoins, il ajoute : « Jamais je n’échangerais ça pour la place que j’ai en ce moment. »

En ce moment, justement, son rôle est de former une équipe gagnante alors qu’auparavant, il devait gagner pour l’équipe. Et ce paradigme n’a changé en rien son approche. Les judokas canadiens rencontrés lors de cette journée décrivent leur entraîneur en employant les mêmes adjectifs qu’à l’époque où il était actif : « passionné », « travaillant » et « exigeant ».

Même si certains d’entre eux estiment qu’il pourrait encore compétitionner grâce à son caractère et à son souci du détail, Valois-Fortier confirme être comblé par sa nouvelle vie et celle d’avant : « Je suis content et je pense que je me suis arrêté au bon moment. Je suis fier de ce que j’ai fait. »