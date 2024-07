L’un des trois chats de Summer McIntosh s’appelle Mikey, nommé d’après Michael Phelps, l’athlète olympique le plus couronné de l’histoire. À l’aube des JO de Paris, il n’est pas farfelu d’imaginer que la nageuse de 17 ans puisse avoir, à l’échelle canadienne, le même genre d’impact que l’homme aux 23 titres et cinq autres podiums.

Personne n’a osé évoquer Phelps lors de conférence de presse virtuelle de la nageuse canadienne, très tôt jeudi matin (HNE), la seule disponibilité qu’elle offrait aux médias avant de plonger dans les eaux du Paris La Défense Aréna, le 27 juillet, pour ce qui se profile comme deux chances de médailles, le 400 m libre et le relais 4 X 100 m.

McIntosh a néanmoins confirmé que le nom de son félin était un hommage au célèbre « Kid de Baltimore », fier père de quatre enfants et maintenant à l’aube de la quarantaine.

Personne n’a osé lui demander combien de médailles elle espérait remporter à ses deuxièmes JO. À Tokyo en 2021, l’adolescente de 14 ans avec des broches s’était annoncée en terminant au pied du podium au 400 m libre, un peu comme Phelps, cinquième à Sydney à 15 ans. Moins de deux ans après ce baptême international, les deux ont établi des records mondiaux.

Alors, à quoi s’attendre de Summer McIntosh, gagnante de deux médailles d’or individuelles et deux de bronze dans les relais aux Mondiaux de 2023, les derniers où tout le gratin de la natation était réuni ? Avec quatre épreuves individuelles et potentiellement quatre relais au programme (plus probablement deux), l’étendue des possibilités est aussi large qu’incertaine vu la qualité de l’opposition, en particulier des États-Unis et de l’Australie.

Personne n’a osé, mais un collègue a néanmoins évoqué la patineuse de vitesse Cindy Klassen, quintuple médaillée en 2006, et la cycliste et patineuse Clara Hughes, montée six fois sur le podium en six participations, été comme hiver.

Comment McIntosh parvient-elle à évacuer de telles conjectures et la pression qui les accompagne forcément ?

« Honnêtement, c’est plutôt facile », a assuré la principale intéressée, qui s’exprimait depuis Caen, en Normandie, base arrière du contingent canadien de natation, qui se rendra à Paris lundi.

« Toute l’équipe est tellement connectée. On est comme une grande famille. On se concentre sur nous et on ne ressent pas vraiment les bruits extérieurs. C’est incroyable de voir comment on travaille ensemble juste pour avoir ce lien d’équipe. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Summer McIntosh et ses coéquipières canadiennes aux Jeux olympiques de Tokyo

Bien sûr, la pression fait partie du sport, elle est attendue, que ce soit par moi ou mes coéquipiers. Ça fait partie du jeu et j’ai appris à l’accepter et à ne pas trop m’en préoccuper lorsque je suis concentrée sur ce que je fais. Summer McIntosh

La Torontoise qui s’entraîne en Floride se prépare à aborder la compétition de neuf jours – un de plus qu’à Tokyo – une étape à la fois.

« C’est tellement long. C’est très important d’essayer de rester dans le moment présent. Mon but est de tenter d’atteindre tout mon potentiel à chaque course et de nager de manière intelligente. Et simplement que le temps reflète l’entraînement que j’ai accompli et tout le travail que j’ai fourni au cours de ces dernières années. »

Celle qui ne fait pas appel à une psychologue ou à un préparateur mental estime que ce qui se passera entre ses oreilles sera « presque plus important » que ses attributs physiques.

« C’est crucial parce que le corps fait ce en quoi l’esprit croit. Je fais donc de mon mieux pour que mon jeu mental soit au sommet, pour rester concentrée et être mentalement prête, en plus d’être physiquement prête. Avoir ces deux aspects en harmonie est extrêmement important, car on ne peut pas avoir l’un sans l’autre. »

McIntosh compte sur son expérience olympique et en championnats du monde pour bien moduler son énergie du début à la fin. « On n’en parle pas assez pour être honnête. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour récupérer correctement entre ces courses de deux à quatre minutes. »

Hydratation, alimentation, massage, gestion des médias : ce sont tous des éléments auxquels elle accordera une attention particulière durant la quinzaine parisienne. Lancer la compétition du bon pied dès le premier jour sera « super, super important ».

« C’est là où tout commence. Essayer de maintenir cet élan dès le premier jour est toujours quelque chose sur quoi Natation Canada se concentre. »

Le 400 m libre sera une épreuve très attendue avec la présence de l’Américaine Katie Ledecky, McIntosh et l’Australienne Ariarne Titmus, les trois dernières détentrices, dans l’ordre, du record mondial. Aux Mondiaux de Fukuoka, l’été dernier, la Canadienne a vu Titmus l’en déposséder. Quatrième ce jour-là, la leçon a porté.

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aux Mondiaux de Fukuoka, l’été dernier

« Apprendre à rebondir après une mauvaise course fait partie intégrante du sport. Toutes les courses ne peuvent pas être parfaites. Et celle-ci n’était certainement pas une course parfaite pour moi ! Donc apprendre à rebondir et à se préparer pour la prochaine course, à continuer d’avancer et à ne pas trop se concentrer là-dessus parce que c’est maintenant du passé. »

Quelques journalistes australiens ont tenté d’amorcer un début de rivalité entre la jeune Canadienne et ses adversaires des antipodes, mais McIntosh n’a jamais mordu, exprimant tout son respect envers Titmus et Kaylee McKeown, triple médaillée d’or en 2021 qu’elle risque de trouver sur son chemin au 200 QNI.

Fin seule à Tokyo comme tous les autres athlètes, McIntosh sera accompagnée à Paris de ses parents, de sa grande sœur Brooke, une patineuse artistique de niveau international, de sa tante et de quelques amis. Sa mère, Jill Horstead, neuvième du 200 m papillon aux JO de Los Angeles en 1984, ne fait que l’encourager sans lui prodiguer de conseils. De toute façon, la championne mondiale en titre de la discipline n’en a manifestement pas besoin.