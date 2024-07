Le CIO a annoncé qu’il y aurait à Paris 157 épreuves masculines, 152 épreuves féminines et 20 épreuves mixtes.

PHOTO THOMAS PADILLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Genève) Le fondateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, a déclaré un jour que la participation des femmes aux Jeux serait « impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte ».

Graham Dunbar Associated Press

Au-delà d’un siècle plus tard, les Jeux de Paris visaient la parité des genres au sein même de la ville où les femmes ont fait leurs débuts olympiques en 1900.

Le Comité international olympique (CIO) s’est fixé comme objectif une répartition 50-50 au sein du contingent de plus de 11 000 athlètes – suppléants compris – inscrits pour les compétitions qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Cependant, les derniers chiffres du CIO suggèrent que les organisateurs pourraient être légèrement en dessous de cet objectif.

Plus d’épreuves masculines

Il y a encore un peu plus d’épreuves réservées aux hommes parmi les 329 présentées. Le CIO a annoncé qu’il y aurait 157 épreuves masculines, 152 épreuves féminines et 20 épreuves mixtes.

Sur les 32 sports, 28 sont « pleinement paritaires entre les hommes et les femmes », a déclaré le CIO, y compris la nouvelle épreuve de breaking. La gymnastique rythmique est encore réservée aux femmes, mais les hommes peuvent participer à la natation artistique.

Les épreuves par équipes mixtes ont été fortement encouragées. À Tokyo, il y a trois ans, des images saisissantes ont été captées lors des débuts du relais mixte 4 x 400 mètres sur piste et du relais mixte 4 x 100 m quatre nages en natation.

« Il n’y a rien de plus égal qu’un homme et une femme compétitionnant au sein d’une seule équipe sur le même terrain pour atteindre les mêmes performances sportives », a déclaré le directeur sportif du CIO, Kit McConnell.

Combien d’athlètes à Paris ?

Une semaine avant la cérémonie d’ouverture, la base de données officielle du CIO pour les Jeux olympiques de Paris indiquait 11 215 athlètes, y compris les suppléants. Ils sont 5712 chez les hommes et 5503 pour les épreuves féminines, soit une répartition de 51-49.

En athlétisme, pour lequel des standards olympiques sont mis en place pour la qualification, il y a 50 inscrits de plus pour les épreuves masculines que féminines : 1091-1041. En natation, la différence est de 464-393.

Au soccer, avec 16 équipes pour le tournoi masculin et seulement 12 pour celui féminin, le ratio est de 351-264. En lutte, il y aura 193 hommes et 96 femmes, avec une catégorie uniquement masculine en lutte gréco-romaine.

En équitation, où hommes et femmes concourent dans les mêmes épreuves, les inscriptions étaient de 154-96.

Quelles équipes ont plus d’athlètes dans les épreuves féminines ?

En tant que plus grande équipe aux Jeux olympiques de Paris, les États-Unis comptent le plus grand nombre de concurrentes dans les épreuves féminines avec 338, soit 53 % de sa délégation de 638 personnes, selon la base de données du CIO.

La différence de 38 est partiellement due au fait que les Américaines se sont qualifiées pour le hockey sur gazon, ce que leurs compatriotes masculins n’ont pas réussi à faire. Neuf femmes américaines participeront par ailleurs aux épreuves de natation artistique.

La France, invitée à participer à chaque épreuve par équipe, compte 293 athlètes féminines inscrites. L’Australie en a envoyé 276, la Chine 259 et l’Allemagne 239.

D’autres équipes, bien que comptant beaucoup moins d’athlètes, dénombrent plus de femmes dans leurs délégations.

Guam, une île américaine située à l’est des Philippines, est en tête avec 87,5 % de femmes, soit sept dans son équipe de huit athlètes, selon la base de données du CIO. Les sept femmes de Guam pratiquent six sports différents. Le Nicaragua devrait arriver avec 86 % de femmes – six de ses sept athlètes – et la Sierra Leone avec 80 %.

La force du Kosovo dans le judo féminin – quatre de son équipe totale de neuf athlètes – porte son pourcentage de femmes à 77 %. La Corée du Nord, le Laos et le Vietnam comptent chacun 75 % d’athlètes féminines dans leurs équipes.

Quelles équipes comptent le moins de femmes ?

Six des 205 équipes olympiques officielles ne comptent aucune athlète féminine d’élite : le Belize, la Guinée-Bissau, l’Irak, le Liechtenstein, Nauru et la Somalie.

Le Qatar, qui souhaite accueillir les Jeux olympiques de 2036, ne compte qu’une seule femme dans son équipe de 14 athlètes, soit 7 %. La moitié de l’équipe qatarie participera aux épreuves d’athlétisme masculines, dont le champion en titre du saut en hauteur Mutaz Essa Barshim.

Le Mali et le Soudan du Sud sont à 7 %. Le Mali enverra 22 joueurs de soccer masculin et le Soudan du Sud, 12 athlètes de basket-ball masculin.

Le Salvador compte une femme sur huit athlètes (12,5 %).