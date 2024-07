La Québécoise Aurélie Tran sera la plus jeune athlète de l’équipe canadienne de gymnastique aux Jeux de Paris.

La veille de notre entretien, Aurélie Tran avait assisté, en compagnie d’autres olympiens, à une conférence de Tessa Virtue et Scott Moir.

Les champions olympiques de patinage artistique avaient parlé de leur expérience olympique, « du fait que le cheminement jusqu’aux Jeux n’est vraiment pas parfait », nous raconte la jeune gymnaste de 18 ans. « Ce n’est jamais ce qu’on voit et ce qu’on espère, mais il faut passer au travers ça pour s’y rendre. »

Ce message a résonné fort chez Tran, qui venait justement de traverser une année rocambolesque.

« Parfois, on voit les succès des gens, mais on ne voit pas nécessairement ce qui se passe pour qu’ils se rendent là », note-t-elle en connaissance de cause.

Faisons donc les choses différemment. Racontons les épreuves qu’a dû surmonter Tran pour réaliser sa plus récente – et sans doute sa plus grande – réussite : faire partie de l’équipe canadienne de gymnastique aux Jeux olympiques de Paris.

Les blessures sont fréquentes chez les gymnastes. Ellie Black en a eu plusieurs. Chez les hommes, René Cournoyer a dû composer avec une déchirure de deux ligaments du genou droit entre 2022 et 2023. William Émard a subi une déchirure partielle à un biceps à quelques mois des Jeux.

Tran n’a pas échappé, elle non plus, à une longue réadaptation…

C’était en mars 2022. La Québécoise, résidante de Repentigny, prenait part à la compétition annuelle Élite Canada, qui se tenait encore virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19.

La gymnaste était en train de filmer sa routine au sol, lors de la deuxième journée de compétition, quand elle a senti, en plein milieu d’un mouvement, que quelque chose clochait à son tendon d’Achille. En tombant, elle a tout de suite su qu’elle serait incapable de se relever par elle-même.

Je suis juste restée là et j’ai pris ma cheville dans mes mains. Je savais que quelque chose s’était passé. Aurélie Tran

Diagnostic : tendon d’Achille déchiré.

Tran a passé les deux mois et demi suivants en béquilles. Ça l’a menée à juin 2022, à deux ans des Jeux olympiques. Elle avait donc du temps.

« Là où mon tendon était déchiré, ce n’était pas une place où je pouvais avoir une opération. Il fallait juste que je le laisse guérir par lui-même. J’ai été dans le plâtre, après dans une botte, avant de recommencer à marcher tranquillement. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Aurélie Tran

Le retour

Pendant l’année qui a suivi, Tran s’est refusée à penser aux Jeux de Paris. Avant même d’espérer y participer, elle devait retrouver la santé et reprendre son sport. « Je ne pouvais pas savoir combien de mois ça me prendrait pour revenir. Je n’avais pas de contrôle. »

Pour l’adolescente, âgée de 16 ans à ce moment, il n’était pas question d’aller à l’école sans faire de gymnastique en parallèle. Le « vide » aurait été trop grand. Elle a donc continué à s’entraîner, autant que possible. « Je faisais de la musculation et de la flexibilité, tout ce que je pouvais selon mon protocole de retour. »

C’est sûr que c’était dur, mais je donnais mon maximum chaque jour. Dès que je pouvais courir, j’essayais de le faire pour retrouver les muscles dans mes jambes, que j’avais beaucoup perdus à force d’être en béquilles. J’avais aussi perdu beaucoup de cardio. Aurélie Tran

La réadaptation a duré très exactement un an. La première compétition à laquelle elle a pu participer à l’ensemble des épreuves est la même que celle pendant laquelle elle s’était blessée, un an plus tôt : Élite Canada.

Elle a remporté le concours multiple individuel.

« Je n’étais pas super contente de mes performances – ce n’était pas le contenu le plus élevé que je pouvais faire – mais c’était le maximum de ce que je pouvais me permettre pour mon tendon à ce moment-là dans l’année, dit-elle. J’étais vraiment heureuse de pouvoir revenir en compétition. »

La jeune athlète a dû composer avec la peur. « Parfois, je sentais mon tendon et j’avais vraiment peur que ça redéchire et que je retombe dans tout ça. Mais il faut faire confiance au fait que mon tendon est fort maintenant et que j’ai bien fait le processus de retour à l’entraînement et tous les exercices de physio. »

Quelques semaines plus tard, en mai 2023, elle a remporté la médaille de bronze au concours complet et à la poutre aux Championnats panaméricains. Et en octobre dernier, elle a participé à ses premiers Championnats du monde chez les seniors. Elle a fini 37e au concours complet.

C’était très spécial d’avoir Ellie Black comme coéquipière et de voir toutes les meilleures gymnastes au monde s’entraîner en même temps que moi. J’ai pris cette occasion-là pour les regarder, apprendre de leur façon de s’entraîner. Aurélie Tran

« Même si ce n’était pas ma meilleure performance, je me dis que c’est normal parce que c’est ma première compétition à un si bon niveau. J’ai fait du mieux que je pouvais pour l’équipe. »

Avec son idole

Près de deux ans et demi après s’être déchiré le tendon d’Achille, Aurélie Tran participera à ses premiers Jeux olympiques à Paris. Elle sera la plus jeune athlète de l’équipe canadienne de gymnastique.

Et elle compétitionnera aux côtés de son idole, Ellie Black, derrière qui elle a conclu deuxième au concours complet des Championnats canadiens, en juin dernier.

« Ce qui m’inspire beaucoup, ce sont les blessures qu’elle a traversées. Elle a eu quand même beaucoup d’interventions chirurgicales au total. Je me dis que c’est bien normal de traverser ça, mais que je vais être très bonne quand même. »