À moins de huit jours du lancement des Jeux olympiques de Paris, les 28 nageurs canadiens s’activent au débarquement depuis la Normandie. À l’instar de Tokyo trois ans plus tôt, le groupe cherchera à donner le ton à l’ensemble de la délégation unifoliée dans la capitale française. Les femmes comme les hommes.

« Le momentum qu’on a acquis à travers nos premières performances [à Tokyo] a certainement été crucial », a convenu Maggie Mac Neil, championne olympique du 100 m papillon, lors d’une conférence virtuelle avec des têtes d’affiche de la natation canadienne, mercredi après-midi, en marge du camp préparatoire à Caen.

En 2021, Mac Neil faisait partie du relais 4 x 100 m libre qui s’était hissé sur la troisième marche du podium dès la première session des finales, disputées en matinée pour accommoder l’auditoire américain. Au même titre qu’à Rio de Janeiro en 2016, cette entame en bronze avait mis la table pour une moisson de six médailles dans la piscine, une cible toujours d’actualité selon le directeur de la haute performance, John Atkinson.

« Ç’a été l’un de nos Jeux les plus réussis, non seulement en natation, mais pour tout le pays, a renchéri Mac Neil. Je suis heureuse que la natation soit à nouveau le premier évènement, car cela nous fournit l’occasion de donner le ton pour nous-mêmes, mais aussi pour l’ensemble des Jeux. »

PHOTO MARKO DJURICA, ARCHIVES REUTERS Kylie Masse, Sydney Pickrem, Maggie Mac Neil et Penny Oleksiak avec des médailles de bronze aux Jeux de Tokyo.

À titre individuel, la nageuse ontarienne avait pris la balle au bond et causé la surprise le lendemain en arrachant l’or dans le couloir 7 au 100 m papillon. Celle qui est myope avait plissé des yeux et mis une longue seconde avant de se rendre compte de son exploit. La scène cocasse a fait l’objet de nombreux mèmes internet qu’elle recevait encore au début de l’année.

Depuis l’an dernier, Mac Neil porte des lunettes de natation avec prescription qui ont « changé [sa] vie » à l’entraînement. Elle ne les aura cependant pas en compétition à Paris puisque son commanditaire n’en fabrique pas.

« J’aime parfois penser que ça aide parce que je ne peux pas voir où sont les autres concurrentes, a souri l’athlète de 24 ans. Je peux me concentrer sur ma propre course. C’était certainement le cas à Tokyo. »

Trois ans plus tard, Mac Neil fera face à une redoutable opposition dans sa quête pour devenir la première femme à remporter le 100 m papillon une deuxième fois de suite. La jeune Gretchen Walsh, qui a établi un record mondial aux Essais américains il y a un mois, s’élancera comme favorite. Quatre autres papillonneuses aborderont les JO avec un temps d’inscription plus rapide que le sien, une situation dont la vice-championne mondiale de 2023 pense pouvoir tirer avantage.

« Évidemment, les attentes aux Jeux olympiques, ne serait-ce que par le nom, ont une connotation particulière. Mais j’ai toujours donné le meilleur de moi-même lorsque je ne suis pas obsédée par le résultat et que je profite de l’instant présent et du processus. »

Plus de profondeur

Arrivés samedi dans la préfecture du Calvados, les 28 nageurs olympiques – 16 femmes et 12 hommes – donneront un dernier coup dans l’eau(-de-vie) du Stade nautique Eugène-Maës avant de mettre le cap sur la Ville Lumière, lundi.

Quatre cocapitaines ont été élus par leurs pairs pour assurer l’unité du groupe dont les membres sont dispersés un peu partout au Canada, aux États-Unis et même en Europe, ce qui était beaucoup moins le cas durant la pandémie. Mary-Sophie Harvey fait partie du quatuor, un statut différent pour celle qui avait l’habitude d’être le bébé de l’effectif.

« Notre rôle le plus important sera celui de détendre l’atmosphère en organisant des activités en soirée, des jeux, pour unifier davantage l’équipe, a expliqué la Québécoise de 24 ans. Pour beaucoup de personnes, ce sera leur première équipe, leurs premiers Jeux olympiques. Il s’agit de faire en sorte qu’on forme une petite famille, qu’on soit prêts et qu’on s’encourage l’un et l’autre rendus aux Jeux. »

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE La nageuse québécoise Mary-Sophie Harvey

Dans un monde idéal, les nageurs canadiens ne seront pas nombreux en soirée dans les gradins de Paris La Défense Aréna où se dérouleront les épreuves de natation. Cela voudra dire qu’ils seront plutôt occupés à se préparer et à s’échauffer en arrière-scène pour les demi-finales et finales, a noté Atkinson.

« La profondeur de l’équipe est probablement plus forte que celle qu’on avait lors des Jeux précédents, a évalué le directeur haute performance. Nous avons plusieurs athlètes qui savent pourquoi ils sont ici et pourquoi ils font partie de cette équipe olympique pour représenter le Canada. Nous avons remporté six médailles à Rio et six médailles à Tokyo. Nous devons viser ce niveau, voire mieux, pour les Jeux de Paris. »

Si Penny Oleksiak, la septuple médaillée olympique, est cette fois confinée aux relais, l’expérimentée Kylie Masse tentera de recréer la magie de Rio et de Tokyo. La dossiste pourrait devenir la première nageuse canadienne à décrocher un podium individuel à trois JO, un défi auquel la cocapitaine préfère ne pas penser avant de plonger.

« C’est évidemment un exploit incroyable auquel je rêve et j’aspire, mais pour le moment, je me concentre simplement sur ma préparation, qui se passe bien », a évacué celle qui s’entraîne en Espagne avec l’ancien entraîneur-chef national Ben Titley. « J’ai hâte de faire de mon mieux et de voir ce que ça donnera. »

Des « objectifs ambitieux » pour les hommes

Quatrièmes à Tokyo au relais 4 x 100 m avec le vieux Brent Hayden aujourd’hui retraité, les hommes ont fermement l’intention de contribuer à l’élan de leurs consœurs.

« On a une longue histoire de succès dans les relais au fil des années et continuer à bâtir là-dessus est quelque chose qui me rend vraiment enthousiaste pour l’avenir », a exprimé Jeremy Bagshaw.

Le diplômé en médecine, élu cocapitaine à ses premiers JO à l’âge de 32 ans, fonde de grands espoirs pour le relais 4 x 200 m.

« J’espère que cela peut être le catalyseur pour que l’équipe masculine connaisse une progression similaire à celle de l’équipe féminine en 2016 et qu’on puisse en tirer parti. »

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Jeremy Bagshaw

Son collègue Josh Liendo, membre du relais historique de Tokyo, abonde dans le même sens, lui qui a gagné trois médailles individuelles aux Mondiaux de 2022 et 2023. Le Torontois de 21 ans, lui aussi cocapitaine, ne craint pas de clamer ses ambitions.

« On n’a pas peur de viser haut », a affirmé celui qui s’entraîne avec le multiple champion olympique Caeleb Dressel en Floride.

« On a vu le succès des femmes et, évidemment, on veut atteindre ce niveau, remporter des médailles, se rendre en finale et être des concurrents sérieux dans toutes les courses. On veut simplement continuer à progresser. On ne se fixe pas des objectifs modestes, on se fixe des objectifs ambitieux. »

Avec tout ça, le nom de Summer McIntosh n’a pas été prononcé une seule fois durant la disponibilité médiatique d’une quarantaine de minutes. Normal, elle n’y participait pas. La super-vedette de 17 ans aura droit à sa propre rencontre avec les journalistes jeudi matin (HNE), elle qui pourrait faire bondir le compte des médailles à un niveau record, même si rien n’est gagné.