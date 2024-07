Il existe deux écoles de pensée lorsque vient le temps d’analyser la saison de Félix Auger-Aliassime.

Du point de vue des optimistes, Auger-Aliassime progresse. Il est passé du 29e au 18e rang mondial depuis janvier, il a atteint la finale du Masters 1000 de Madrid et il maintient un dossier gagnant de 20 victoires et 15 défaites cette année.

De la perspective des pessimistes, Auger-Aliassime régresse. Il est à 1700 points de classement d’une place dans le top 10, il a perdu six de ses sept derniers affrontements contre des joueurs issus de ce groupe d’élite et il vient de perdre au premier tour à Wimbledon.

Comment expliquer, alors, cette soudaine polarisation des opinions à l’égard d’un joueur ayant fait l’unanimité depuis son arrivée dans l’œil public ?

« C’est le défaut qu’on a humainement. Notre cerveau retient plus les choses négatives », répond à La Presse le principal intéressé à partir de sa chambre d’hôtel à Gstaad, en Suisse. Il est autour de 21 h 30. Il y était pour affiner les derniers préparatifs en vue des Jeux olympiques de Paris.

Le joueur de 23 ans refuse néanmoins de se défiler. « Je comprends les critiques, honnêtement. Il n’y a pas vraiment de problème de mon côté avec ça. Ce que je n’aime pas, ce sont les critiques où les gens n’amènent rien de concret ou qu’ils n’amènent pas vraiment de solution. »

Auger-Aliassime le reconnaît, il a toujours joué sans pouvoir faire abstraction des attentes fondées en lui. Pour le meilleur et pour le pire. « Depuis que j’ai 14 ans, je suis parmi les meilleurs joueurs de ma génération ou, à tout le moins, je suis dans les standards des meilleurs joueurs du monde. Ça a mis des ambitions très élevées, des attentes très élevées.

– Trop élevées ?

– Je ne sais pas, l’avenir nous le dira, répond-il après quelques secondes de réflexion. Parce que plus que jamais, je suis dans un état d’esprit où j’aurais aimé que certaines choses se passent différemment. »

Il fait allusion ici à sa séquence victorieuse de l’automne 2022, lorsqu’il a remporté consécutivement trois tournois en plus de briller à la Coupe Davis. Vague sur laquelle il aurait aimé surfer en 2023.

Depuis, des rivaux de la même tranche d’âge l’ont rattrapé et l’ont devancé. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en tête de liste. Mais dans les faits, Auger-Aliassime joue bien en 2024. Et il en est convaincu.

Depuis plusieurs mois, je reviens à un meilleur classement et ce n’est pas une surprise pour moi. Félix Auger-Aliassime

Reste que sans une place permanente dans le top 10 ou sans titre majeur en poche, les critiques demeureront. Si la pression est un privilège, comme l’a déjà noté Billie Jean King, le Québécois s’attend à être privilégié longtemps. Mais il acceptera la pression seulement de ceux qui pourront l’aider à gravir les échelons.

« Moi, de mon côté, je ne m’amuse pas à critiquer des métiers que je ne pratique pas. Je n’essaye pas de dire aux gens comment faire les choses si moi, je ne les fais pas. Mais si je parle de tennis à quelqu’un d’autre, car c’est probablement la chose que je maîtrise le plus, je peux donner des critiques constructives ou des conseils. Mais de la critique gratuite, sans vraiment d’exemples ou de fondements, ce n’est pas quelque chose dont je suis vraiment fan », tranche-t-il.

La revanche olympique

À ses premiers Jeux olympiques, à Tokyo en 2021, Auger-Aliassime s’était fait sortir sèchement dès le premier tour par l’Australien Max Purcell. Il avait 20 ans à l’époque.

Les espoirs du Canada reposeront encore sur lui à Paris. Il sera accompagné par Milos Raonic pour défendre l’honneur de la feuille d’érable dans le tableau masculin.

Ce sera un retour sur la terre battue de Roland-Garros pour le Québécois, après avoir atteint le quatrième tour à Paris il y a quelques semaines.

PHOTO DIMITAR DILKOFF, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime

« Pour moi, ça a beaucoup de poids, explique-t-il. Je prépare ce tournoi de la même façon que je prépare tous les tournois importants. Donc je mets tout en place pour essayer d’être en forme et de bien jouer. »

Pour les joueurs de tennis, la parenthèse olympique évoque quelque chose de différent par rapport à la majorité des athlètes, croit le Québécois. Sans vouloir parler au nom de ses confrères et rivaux de l’ATP, il précise que « enfant, le rêve, c’était de gagner un Grand Chelem ».

Si j’étais dans un autre sport, le rêve serait sûrement de gagner les Jeux olympiques. Mais pour nous, dans notre sport, ce qui prime, c’est gagner un Grand Chelem. Félix Auger-Aliassime

Contrairement à Auger-Aliassime, la plupart des athlètes amateurs ne sont pas mis en lumière quatre fois par année dans les tournois majeurs ou à neuf reprises dans les Masters 1000. Le tournoi olympique est un autre tournoi. Pas le seul.

Il s’y donnera tout de même corps et âme. Sa préparation est optimale, car « gagner les Jeux, ce serait aussi émotif pour moi que de gagner un Grand Chelem », croit-il, sans encore pouvoir parler en connaissance de cause.

Le phénomène Alcaraz

Il peut être périlleux de tenter d’extirper de la bouche d’athlètes professionnels des propos sincères à l’égard de leurs rivaux. Il était impossible lors de l’entrevue avec la 18e raquette mondiale de ne pas évoquer la domination actuelle de Carlos Alcaraz, plus récent champion de Roland-Garros et de Wimbledon et tombeur d’Auger-Aliassime récemment en France.

Il éprouve pour Alcaraz « du respect », plus que de l’admiration. « C’est un génie dans son domaine », argumente-t-il.

PHOTO DIMITAR DILKOFF, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime et Carlos Alcaraz

Les deux jeunes joueurs se sont affrontés six fois chez les professionnels. Alcaraz a eu le meilleur les trois dernières fois. « Beaucoup de joueurs ont été précoces et bons très jeunes et ont vécu des difficultés, ont rencontré des défis, mais lui, c’est comme s’il est toujours capable de répondre présent. Il arrive à gagner tous les matchs importants. Je ne pense pas que tu peux apprendre ça à n’importe qui. »

Sur le plan statistique, l’Espagnol est en avance sur le Québécois malgré les deux ans qu’il lui concède. Auger-Aliassime est néanmoins persuadé de pouvoir rattraper son rival. Ou, du moins, d’être en mesure de ne pas le laisser filer trop facilement.

Je sens que lorsque je joue très bien, je peux rivaliser avec lui [Carlos Alcaraz]. Félix Auger-Aliassime

Maintenant, comme Alcaraz détient déjà quatre titres majeurs et cinq triomphes en Masters 1000, Auger-Aliassime doit tout de même se regarder dans le miroir pour comprendre comment redevenir une menace pour le jeune homme de 21 ans et les autres joueurs le devançant au classement.

« Est-ce que je dois mieux travailler ? Est-ce qu’il faut être plus précis dans ce qu’on fait ? Est-ce qu’il faut pousser un peu plus loin ? Est-ce qu’il faut souffrir un peu plus ? »

La seule question à laquelle il est certain de détenir la bonne réponse, à l’approche de son départ pour la plus grande réunion sportive au monde, est la suivante : « Est-ce que je vais réussir à cocher toutes les cases et gagner tout ce dont je rêve de gagner ? »

« Je le crois au plus profond de moi-même. »