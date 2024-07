Nageurs non sanctionnés L’Agence mondiale antidopage n’a « pas favorisé » la Chine, selon un rapport indépendant

(Paris) Mise en cause depuis trois mois, l’Agence mondiale antidopage (AMA) n’a « pas favorisé » la Chine dans l’affaire des 23 nageurs chinois contrôlés positifs en 2021 mais non sanctionnés, affirme un rapport provisoire d’un procureur indépendant qu’elle avait missionné et qu’elle publie mardi à deux semaines de l’ouverture des JO de Paris.