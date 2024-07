Devant nous, Phil Wizard sort son cellulaire et ouvre une de ses notes. Avec son doigt, il fait défiler une longue liste divisée en sous-catégories : les bangers, les maybes, les freezes…

Tant d’expressions que nous, néophytes du breaking, ne comprenons pas. Alors le b-boy de Vancouver nous les explique, sans jugement aucun. Après tout, il est le premier à dire que sa priorité est de faire découvrir sa discipline au plus large spectre de gens possible. Dans ses mots : « Ça m’importe peu, si les gens m’aiment ou pas. Je veux que les gens aiment le breaking. »

Revenons donc à la liste.

D’abord, il faut savoir que ladite liste comprend tous les mouvements qu’il est capable de faire en breaking.

« Je les catégorise. Par exemple, les entrances [entrées], ce sont les mouvements avec lesquels je commence. Les bangers sont des mouvements signatures. J’ai aussi les maybes [peut-être], ce qui veut dire : je ne sais pas si je peux faire ça, mais on verra ce qui arrive. Ce sont des mouvements risqués. Ensuite, j’ai des small moves [petits mouvements], des freezes [mouvements figés], etc. »

Sous chaque catégorie, on peut lire différents mots. « J’ai un mouvement qui s’appelle la natation, parce que je l’ai pris de la natation », résume-t-il.

Simple, non ?

Beaucoup de mouvements

Phil Wizard – Philip Kim de son vrai nom – est le favori pour remporter la toute première médaille d’or en breaking, un sport qui fait son entrée au programme olympique cet été à Paris. Il a d’ailleurs été le premier champion de la discipline aux Jeux panaméricains.

Mais qu’est-ce qui le rend meilleur que les autres ? Qu’est-ce qui le différencie ?

« C’est dur à dire, répond le b-boy de 27 ans. C’est une bonne question pour d’autres ! »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE PHIL WIZARD Phil Wizard en action

Sa force, affirme-t-il, est son « vocabulaire ». Par-là, il entend qu’il peut faire « beaucoup de mouvements ». C’est que, voyez-vous, dans une compétition de breaking, un b-boy ou une b-girl ne doit pas répéter plusieurs fois le même mouvement. D’où la liste dont on parlait plus haut, à laquelle il se réfère quand il « devient très nerveux » et qu’il a besoin d’un rappel de l’étendue de son vocabulaire.

Les gens ont tendance à manquer de mouvements rapidement. Ils sont très forts pour les premiers rounds, puis tu peux les voir tranquillement devenir de pis en pis parce qu’ils ne savent plus quoi faire. Phil Wizard

« Ma force, c’est que j’ai beaucoup de mouvements. La chose que je préfère faire, quand je m’entraîne, c’est d’essayer de créer quelque chose de nouveau. Comme je crée toujours quelque chose de nouveau, mon vocabulaire est très large. Quand j’arrive en finale, j’ai autant de mouvements que quand j’ai commencé. J’ai aussi un vocabulaire diversifié. Alors j’ai beaucoup de mouvements, et ils sont tous différents. »

Un processus créatif « sans fin »

Phil Wizard a découvert le breaking en marchant dans les rues de Vancouver. Un petit crew était en train de s’entraîner. Et puis… pataw ! Coup de foudre.

« Ils tournaient sur leur tête, ils faisaient des mouvements fous. À l’époque, je n’étais qu’un enfant ; j’ai été soufflé. Je me rappelle m’être dit : oh, je pourrais attirer les filles avec ça ! », s’exclame-t-il en souriant.

Quand il a commencé à pratiquer la discipline, il est tombé amoureux de la « difficulté physique ». Plus tard, il a appris sa valeur artistique.

« La combinaison des deux, c’est un processus créatif sans fin. C’est toujours plaisant, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. J’apprends beaucoup sur moi-même. »

Quand Phil Wizard a expliqué à ses parents qu’il voulait être un danseur de breaking, ils étaient… « hésitants ». « Mes parents ont immigré de la Corée. Ils sont venus au Canada pour nous offrir une vie différente. Ils voulaient qu’on aille à l’école, qu’on ait un emploi. »

En 2017, les qualifications d’un des plus gros évènements de breaking au monde, le Red Bull BC One, avaient lieu à Los Angeles. Phil Wizard étudiait à l’université à l’époque. À ce moment, il était un jeune homme « misérable », « confus », selon ses propres mots. « Mentalement, c’était difficile », relate-t-il. Il ignorait ce qu’il voulait faire de sa vie, mais il savait une chose : il adorait danser.

Il s’est donc donné un objectif : faire de son mieux pour aller au Red Bull BC One… et le gagner. « Si je le gagne, alors ce sera mon signe pour tout lâcher et donner une chance à la danse », a-t-il pensé à l’époque.

Je suis allé à Los Angeles, j’ai gagné l’évènement, j’ai quitté l’école et j’ai dit à mes parents de me donner quelques années pour comprendre ce que je voulais faire. Ils ont dit : OK, parfait. Ç’a l’air cool comme ça, mais même chaque soir après ça, j’étais effrayé. Phil Wizard

Le b-boy a douté « tous les jours ». Mais il aimait s’entraîner. Il aimait danser.

Le voilà qui vit aujourd’hui de son rêve.

« Il n’y a rien qui peut me rendre triste. Ma vie est assez géniale. […] Quand vous me voyez sur la scène, la plupart du temps, je souris parce que je suis tellement heureux d’être là. Je vis mon rêve, j’aime ce que je fais et j’aime pouvoir le montrer au monde entier. »

Pour ça, quoi de mieux que la scène olympique et, pourquoi pas, une médaille d’or ?

Conseil aux néophytes Les compétitions de breaking auront lieu à la fin des Jeux de Paris, les 9 et 10 août. Aux néophytes de ce sport issus de l’underground, qui sont sans doute nombreux, Phil Wizard conseille de le regarder en gardant « un esprit ouvert ». « La première fois que tu regardes du breaking, tu penses que la personne qui spinne le plus ou qui fait les mouvements les plus fous est celle qui va gagner. De toute évidence, c’est très impressionnant, mais il y a beaucoup de détails que tu ne remarqueras peut-être pas au premier regard. Ce que je recommande, et ce que je trouve cool du breaking, c’est que tout le monde danse tellement différemment. Je recommanderais de choisir quelqu’un qui résonne en toi, dont tu aimes l’énergie, la façon dont il danse. Prends pour cette personne, vois ça comme un personnage. Choisis quelqu’un que tu aimes, encourage-le et profite du spectacle ! »

Pourquoi Wizard ? Le nom Phil Wizard est tiré de sa première troupe de danse, « les Wizards ». Puisqu’il se faisait constamment appeler « Phil du groupe Wizards », le diminutif « Phil Wizard » a commencé à être employé. Et il n’est jamais parti.