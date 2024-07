Certains athlètes considèrent la défaite comme un passage obligé. D’autres, comme une erreur de parcours. Pour Shady El Nahas, la défaite est brutale et violente. Si bien que le revers subi lors de son dernier combat aux Jeux olympiques de Tokyo l’a mené à traverser une dépression dont il s’est guéri en se rappelant quotidiennement que la perfection n’existait pas.

Le 29 juillet 2021, le judoka québécois reposait sur le dos, immobile, sur le tatami du Nippon Budokan de Tokyo. El Nahas venait de perdre son match de médaille de bronze à cause d’un waza-ari victorieux de son adversaire Jorge Fonseca. La recrue olympique, portée par de légitimes chances de médaille, a eu du mal à se relever par la suite, au sens propre et au figuré.

« Je me suis dit que rien dans ma vie ne pouvait être pire que ça », se souvient-il, trois ans plus tard.

Des blessures répétitives aux côtes et aux genoux « toutes les deux semaines » ont également contribué à plonger l’athlète de 26 ans dans le noir. « J’ai des photos, je te les montrerai, c’est dégueulasse », ajoute-t-il, comme s’il avait besoin de preuves pour justifier à quel point les 24 derniers mois ont été tumultueux.

Avec le recul, il explique cette mésaventure par la manière dont il approchait ses combats les plus importants.

Tu mets n’importe qui face à moi dans les préliminaires, je vais le battre. Mais en demi-finale, je commence à stresser. Tu es tellement proche d’une médaille, tellement proche de ton objectif, alors ton cerveau est chamboulé. Shady El Nahas

Son désir de vaincre se traduisait même par une obsession pour la perfection. Dans sa préparation, ses combats et son rendement. Il a toutefois réalisé que s’il n’avait encore jamais touché ladite perfection, c’est que cette finalité définie par une irréprochabilité idyllique n’était sans doute qu’une illusion à laquelle il devait cesser de s’accrocher pour avancer.

« Je veux que tout soit parfait, mais je sais que ce n’est pas normal. » Maintenant, le flamboyant mais très humble judoka compte changer la trame narrative de sa propre histoire. « C’est comme un film. Il y a toujours un incident qui fait tout basculer. Mais à un moment donné, il y a un élément déclencheur qui fait que la vedette du film se reconstruit. Et je suis là-dedans présentement, dans mon propre film. »

Ainsi, lors de notre rencontre avec El Nahas dans le quartier Côte-des-Neiges de Montréal, c’est un peu comme si on s’était attablé dans un chalet en bois rond au fond de l’hiver russe pour discuter avec Rocky Balboa en pleine préparation de son combat contre Ivan Drago.

Le retour

Dans cette éprouvante mais grisante tentative de remonter la pente, le jeune homme d’origine égyptienne a tout de même agrippé une médaille au passage. Une récompense l’ayant propulsé encore plus près de son objectif.

Aux plus récents Championnats du monde, tenus à Abou Dabi en mai, El Nahas a décroché la médaille d’argent dans la catégorie des combattants de moins de 100 kg.

Avec cette récompense, il a aussi assuré sa place au sein de l’équipe olympique canadienne pour la seconde fois de sa carrière.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Shady El Nahas

Ma mentalité, c’est toujours de me prouver que je suis encore capable. Avoir une médaille et aller en finale, contrairement à une cinquième place, ça aide ma confiance. Shady El Nahas

Bien avant de s’imaginer à Paris avec l’ensemble olympique rouge et blanc de Lululemon, El Nahas avait ces Mondiaux en ligne de mire. « La pression, pour moi, c’était aux Mondiaux. Le stress était en demi-finale. Je l’ai sorti et maintenant je peux me concentrer sur les Jeux et je suis plus relax », dit-il en se reculant sur le dossier de sa chaise, comme par soulagement.

« Les Mondiaux, c’était juste pour me qualifier pour les Jeux. Je l’ai géré comme n’importe quel tournoi. C’est un relâchement de stress, parce que je voulais vraiment aller aux Jeux. »

En avril, il avait aussi obtenu la médaille d’or aux Championnats panaméricains-océaniens. Et en mars, deux fois il a atteint la finale en grand prix. « Il y a deux ans, ou même un an, je ne performais pas bien, j’étais tout le temps blessé, mais maintenant, ça va vraiment mieux. »

En fait, il a réagi comme son instinct le lui a dicté. Toute sa vie, il a dû s’adapter. Jusqu’à 12 ans, il a étudié dans un lycée français en Égypte. Sa famille est ensuite déménagée à Toronto. Il y est resté pendant six ans avant d’atterrir à Montréal. C’est néanmoins sur un tatami qu’il se sent véritablement à la maison.

L’homme à battre

En finale des Mondiaux, El Nahas a baissé pavillon devant l’Azerbaïdjanais Zelym Kotsoiev. Le champion européen en titre est passé de la cinquième à la première place du classement mondial en vertu de ce triomphe.

Les deux judokas s’étaient affrontés en ronde des 16 lors des Jeux de Tokyo et le Canadien l’avait emporté. « Mais depuis, Kotsoiev a franchi plusieurs étapes », admet-il.

Et selon le tableau dévoilé en vue des Jeux de Paris, pour gagner l’or, El Nahas devra sans doute battre Kotsoiev, car si les deux assaillants s’affrontent, ce sera en finale.

« Je pense qu’il m’a montré toutes ses cartes et maintenant je peux étudier ça et travailler avec Antoine [Valois-Fortier] pour éviter une autre défaite. […] mais maintenant, si on fait un autre match, le duel sera différent. »

On saura seulement le 1er août si l’un des deux pourra savourer un titre olympique. En attendant, impossible de prédire avec quelles sortes de sentiments El Nahas quittera Paris. L’essentiel, pour le moment, c’est de contrôler la manière dont il s’y rendra. « C’est un fait, je suis maintenant l’un des meilleurs au monde. C’est le fun de pouvoir croire en soi-même. »