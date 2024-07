René Cournoyer était le seul gymnaste canadien chez les hommes aux Jeux olympiques de Tokyo. En juillet, il sera tout sauf seul en s’envolant pour Paris. « Pour ce qui est de la performance, ça va assurément être une autre histoire. »

« C’est deux mondes différents », avoue le Repentignois.

Cournoyer avait obtenu son laissez-passer pour les Jeux de Tokyo en vertu de son résultat individuel aux Championnats du monde de 2019. L’équipe masculine ne s’était pas qualifiée.

Dans les mois qui ont précédé les Jeux, Cournoyer était donc le seul à se préparer. « Tout le monde, quasiment, était en vacances », se souvient-il. « J’étais dans le gym à préparer mes routines, mes Jeux olympiques, alors que tout le monde s’entraînait à moitié, faisait de nouveaux mouvements. »

La gymnastique, rappelle Cournoyer, « est un sport individuel qui se gagne en équipe ». Dans la capitale française, il sera bien entouré avec ses coéquipiers Félix Dolci, William Émard, Samuel Zakutney et Zachary Clay. L’expérience olympique sera complètement autre pour Cournoyer.

En équipe, tu sais qu’il y a d’autres athlètes qui peuvent te soutenir. Tu as plus de marge de manœuvre, dans le sens où s’il y a une erreur qui est commise, les autres vont te soutenir et compenser. Quand tu es tout seul, chaque erreur t’affecte immédiatement. René Cournoyer

Et puis il y a les encouragements. L’appui de quatre alliés qui vivront exactement la même chose que lui.

« Le fait de se faire encourager par son équipe, de savoir que les gars sont là quand tu es sur l’appareil, ça vient vraiment t’élever pendant ta routine. Ça aide à la performance. »

« Oui, il y a une espèce de stress où tu ne veux pas décevoir ton équipe, mais ça diminue le stress de se dire : je dois faire le mieux que je peux, mais mon équipe me soutient. C’est une approche inversée. »

Notons par ailleurs que trois des cinq membres de l’équipe sont québécois : Cournoyer, Dolci et Émard. Cournoyer souligne le travail de la fédération provinciale, « qui a mis les choses en place » au cours des dernières années, « ce qui fait que le Québec a vraiment élevé » son potentiel.

« De dire qu’il y a des années, c’était tous des anglophones et qu’il n’y avait qu’un Québécois [et que ça] s’est transformé en une majorité de Québécois qui représentent le pays au complet, c’est vraiment une fierté en soi. »

PHOTO MIKE BLAKE, ARCHIVES REUTERS René Cournoyer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021

Une équipe « très soudée »

René Cournoyer a pris la décision, il y a plusieurs années, de s’entraîner plus souvent dans son coin, à Repentigny, avec son entraîneur, plutôt qu’au Stade olympique avec l’équipe. « C’est plus facile comme ça », dit-il. Mais à l’approche d’une compétition, toute l’équipe se rend à l’Institut national du sport pour s’entraîner en groupe, ce qui crée « une cohésion d’équipe beaucoup plus importante ». « Ça nous motive à nous dépasser les uns les autres », explique-t-il.

Selon ses dires, l’équipe masculine est « très soudée ». William Émard et Félix Dolci, par exemple, sont « quasiment deux frères parce qu’ils ont vécu et grandi ensemble », évoque-t-il.

De s’entraîner ensemble, de grandir ensemble et de réussir ensemble, ça fait que c’est une équipe assez soudée. René Cournoyer

Individuellement, Cournoyer a « toujours eu l’ambition de faire un top 10 mondial ». De toute évidence, il aimerait bien le réussir à Paris. Sauf que le « véritable objectif », dit-il, « ce serait d’avoir une finale en équipe ».

« Ce serait l’objectif pour avoir le plus de fierté au niveau canadien, montrer qu’on est rendu un pays fort, qu’on a de la relève. »

« Les résultats qu’on a eus aux Championnats du monde sont beaucoup plus prometteurs que tout ce qu’on a eu dans l’histoire, rappelle-t-il, le feu dans les yeux. […] Ça nous a prouvé qu’on fait partie de cette élite-là et [que] oui, c’est accessible d’avoir un podium. »

Un patient modèle Tout n’a pas été rose pour René Cournoyer au cours du dernier cycle olympique. Aux prises avec une déchirure de deux ligaments dans le genou droit, il s’est fait opérer en septembre 2022. Une « longue année de préparation et d’efforts » a suivi. Il avait 12 mois pour revenir à son potentiel optimal, avant les Mondiaux. « Au début, c’était super challengeant. Plus l’année avançait, plus je me disais : peut-être que c’est possible, mais la montagne est encore très haute. » Le fait d’être lui-même un étudiant en physiothérapie était un « couteau à double tranchant ». Il analysait « un peu trop chaque petite sensation », mais c’est ce qui lui a permis d’être « super bien outillé pour prendre en charge de façon optimale [sa] réadaptation ». « Ce que mes physiothérapeutes et mon équipe médicale m’encourageaient à faire, je le faisais à 100 % parce que j’y croyais. Je connais les bénéfices de le faire. Je crois que j’ai vraiment été un patient modèle. Les résultats parlent d’eux-mêmes. »