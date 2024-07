Le dernier cycle olympique a été exceptionnellement court en raison du report des JO de Tokyo. Ces trois années ont cependant été pleines de rebondissements pour Mary-Sophie Harvey, élue par ses pairs l’une des quatre capitaines de l’équipe canadienne de natation en vue de la quinzaine parisienne.

Ce rôle est tout un revirement pour l’athlète de 24 ans, qui ne s’était pas sentie membre à part entière du groupe dans la capitale japonaise. Sélectionnée comme relayeuse après sa cinquième place au 200 m libre aux Essais olympiques, elle s’était fait dire par les entraîneurs que ses services ne seraient finalement pas requis dans les préliminaires du relais 4 x 200 m, la seule course pour laquelle elle s’était préparée.

Comme chaque nageur est tenu par règlement de participer à au moins une épreuve, Harvey avait été affectée au 100 m dos des séries du relais 4 x 100 m mixte, une nouvelle discipline pour laquelle le Canada n’avait aucune prétention au podium. Elle avait reçu cette mise à l’écart comme un coup au cœur.

« Pourquoi m’avez-vous emmenée si je ne vais pas nager le relais pour lequel je me suis entraînée ? s’est-elle demandé à l’époque. Je me sentais un peu toute seule. Mon entraîneur [Claude St-Jean] n’était pas avec moi. Les autres ne savaient donc pas ce que je faisais à l’entraînement et ce que je pouvais accomplir en compétition. »

La laissée-pour-compte avait plaidé pouvoir franchir les quatre longueurs en 1 min 57 s, ce qu’elle n’avait pas réussi aux Essais un mois plus tôt. La veille de la course, les entraîneurs lui ont finalement donné le feu vert. « J’étais partagée entre les larmes et la joie », se souvient-elle.

Troisième sur le bloc, elle a fait exactement ce qu’elle avait annoncé : 1 min 57,53, participant à la quatrième place de son pays à cette étape. « Ça a un peu prouvé que je ne parle pas à travers mon chapeau quand je dis quelque chose ! »

N’empêche, le lendemain matin, c’est à titre de spectatrice, en compagnie de Katerine Savard, qu’elle a suivi la finale, où ses coéquipières ont terminé au pied du podium.

Je me sentais tellement impuissante. Je me suis fait la promesse de ne pas revivre ça. La prochaine fois, je vais mériter ma place, nager la finale et faire des épreuves individuelles. Mary-Sophie Harvey

Aussi « difficile et haute en émotions » qu’ait été cette expérience, Harvey pense qu’elle aurait abandonné la natation si elle ne l’avait pas vécue.

PHOTO FOURNIE PAR NATATION CANADA Mary-Sophie Harvey

Ma mère, mon roc

Mary-Sophie Harvey, l’un des plus beaux talents de l’histoire de la natation québécoise, revient de loin en dépit de son jeune âge. Après un séjour d’entraînement mouvementé en Turquie, où elle s’est blessée aux deux épaules en 2017, elle croyait que tout était fini deux ans plus tard. Pas seulement dans l’eau. Elle a cherché à mettre fin à ses jours, un épisode qu’elle a raconté durant les JO de Tokyo.

« Dépression, blessure de neuf mois, troubles alimentaires, tentative de suicide, j’en ai passé pas mal », énumère la triple médaillée des Mondiaux juniors de 2015 en entrevue avec La Presse.

À travers ces tempêtes, sa mère, Stéphanie Matte, une ex-nageuse, a été une véritable bouée.

Quand j’habitais en Turquie, je n’allais pas très bien. Je n’avais plus d’amis, j’étais déconnectée de tout le monde. Elle était ma seule constante, alors que c’est sûrement elle que ça a le plus affectée. C’est mon roc à moi, elle a toujours été là. Mary-Sophie Harvey

Sa mère a rallumé la flamme en ressortant une coupure du journal Le Nouvelliste de Trois-Rivières, région natale de la nageuse, où la petite Mary-Sophie de 10 ans clame en grosses lettres : « Je veux aller aux Olympiques. »

CAPTURE D’ÉCRAN DU NOUVELLLISTE Dans cet article du Nouvelliste, la petite Mary-Sophie de 10 ans clame en grosses lettres : « Je veux aller aux Olympiques ».

« Est-il trop tôt, à 10 ans, pour parler de Mary-Sophie Harvey comme d’un espoir olympique ? », a écrit Serge L’Heureux au sujet de la représentante des Mégophias, qui dominait alors les classements nationaux de son groupe d’âge.

En revoyant cet article neuf ans plus tard, elle a senti qu’elle ne pouvait pas trahir les idéaux de la petite fille qu’elle avait été.

Plus à l’aise d’être en maillot

Ce parcours en montagnes russes ne s’est pas arrêté après les derniers JO de Tokyo. Aux Championnats du monde l’été suivant, Harvey a obtenu le meilleur classement individuel de sa carrière, atteignant la finale du 200 m quatre nages à Budapest. Elle a également gagné le bronze au relais 4 x 200 m. Toutes les ambitions étaient permises pour la représentante du club CAMO.

Or, lors de la fête pour célébrer la fin de la compétition dans un bar, la Québécoise s’est retrouvée inconsciente dans une ruelle. Une substance a vraissemblablement été ajoutée à une de ses consommations. Elle a perdu le souvenir des évènements sur une période de quatre à six heures. À son retour au pays, elle a découvert une douzaine d’ecchymoses sur son corps.

Le traumatisme l’a rattrapée au début de la saison suivante.

J’étais à la fois présente et absente. Cet évènement m’a comme pris une partie de ma personnalité. Je n’étais plus à l’aise d’être sur le bord de la piscine, plus à l’aise d’être en maillot. Mary-Sophie Harvey

« Je n’étais pas excitée à faire des entraînements, pas excitée à compétitionner. Tout était plat. Est-ce que je vais retrouver l’envie un jour ? C’est ce qui me faisait peur. »

Son entraîneur Greg Arkhurst l’a soutenue du mieux qu’il pouvait. « Je suis quelqu’un qui fonctionne avec des dates et des échéances, explique Harvey. Tu ne peux pas mettre une date sur le retour à la santé mentale. C’est ce que j’ai trouvé très difficile. Greg m’a dit : “Ça prendra le temps que ça prendra.” Une fois que j’ai accepté ça, j’ai pu commencer à guérir. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Mary-Sophie Harvey

Un podium est envisageable

Aux Championnats du monde l’été dernier, Harvey a profité des retraits de ses compatriotes Summer McIntosh et Sydney Pickrem pour s’aligner au 200 QNI, où elle avait le potentiel d’au moins retourner en finale. Elle a annoncé ses couleurs dès les séries en enregistrant le troisième chrono, ex æquo avec l’Américaine Alexandra Walsh, l’une des favorites.

Un évènement inusité est survenu lors de la première demi-finale : la disqualification de trois concurrentes, dont l’Australienne Kaylee McKeown, vice-championne mondiale en titre. Harvey, qui s’élançait dans la vague suivante, s’est laissé déstabiliser, ne sachant pas la cause des exclusions.

J’ai complètement choké. J’étais tellement concentrée à ne pas commettre d’erreurs techniques que j’ai oublié de faire la course. J’ai touché au mur et j’étais comme : qu’est-ce qui s’est passé ? Mary-Sophie Harvey

Harvey n’aura pas l’occasion de se reprendre à Paris puisque McIntosh et Pickrem l’ont devancée de nouveau aux Essais au 200 QNI. Encore « un peu déçue » trois semaines plus tard, elle avait plutôt envie de se remémorer la meilleure compétition de sa carrière, durant laquelle elle a remporté l’argent à ses trois autres épreuves.

Elle aura besoin d’une performance extraordinaire pour espérer se rapprocher d’une médaille au 200 m libre, mais un podium est envisageable dans trois des quatre relais dans lesquels elle devrait s’aligner.

Avec ses sept médailles aux Jeux panaméricains l’automne dernier, la capitaine Mary-Sophie Harvey a démontré qu’elle était quelqu’un sur qui on pouvait compter.