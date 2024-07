Le jour où La Presse est allée à la rencontre de François Gauthier-Drapeau, ça faisait exactement un mois qu’il avait terminé son baccalauréat en génie physique à Polytechnique Montréal.

Antoine Valois-Fortier, l’entraîneur de l’équipe nationale de judo, a fait les présentations entre votre représentant et Gauthier-Drapeau en affirmant que celui-ci regardait des « niaiseries » sur son ordinateur.

« Je n’écoute jamais de niaiseries, rétorque du tac au tac l’athlète d’Alma. C’est toujours sérieux, ce que je fais. »

Même si la discussion prend vie en plein cœur du quartier Côte-des-Neiges, dans le studio d’entraînement temporaire des olympiens, il joue en trame de fond une musicalité propre au Lac-Saint-Jean que Gauthier-Drapeau ne saurait renier. Non seulement grâce à l’accent soufflé par la rivière Saguenay, mais aussi par la simplicité, la débrouillardise et la fierté partagées par les habitants de ce coin de pays.

« Ma famille est toujours vraiment contente lorsqu’elle voit un article ou qu’on parle de moi », lance le judoka de 26 ans en se balançant sur les deux pattes arrière de sa chaise, comme un écolier.

« Je ne suis pas un gars de ville. Je ne suis pas mal à Montréal, je suis bien, mais chez moi, c’est à Alma, c’est au Lac-Saint-Jean. » Et une fois sa carrière terminée, nul doute qu’il retourna auprès des siens : « C’est sûr à 100 %, garanti ! »

Entre-temps, le meilleur athlète canadien chez les moins de 81 kg tentera de faire entendre le nom de ses deux parents sur le podium olympique. « C’est l’objectif que j’ai toujours voulu atteindre », précise-t-il.

Mais pour s’y rendre, il a dû traverser l’épreuve du feu.

PHOTO FOURNIE PAR LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE JUDO François Gauthier-Drapeau est le meilleur judoka canadien chez les moins de 81 kg.

Trois ans de patience

On connaît bien peu de choses sur ce septuple médaillé en Grand Chelem. Il ne profite pas encore de la même notoriété que Valois-Fortier, par exemple, qui se battait dans la même catégorie de poids.

Lorsqu’on lit sur Gauthier-Drapeau, les quelques articles écrits à son sujet évoquent sa blessure subie en 2018.

« Ça ne me gosse pas, j’aime ça raconter cette histoire-là », assure-t-il en riant avant de raconter en détail l’histoire de ce contretemps ayant ralenti considérablement sa progression.

« À la fin de l’année 2018, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur en camp d’entraînement. En 2019, je n’ai fait aucun tournoi. En 2020, la pandémie est arrivée en mars. Jusqu’aux Jeux de Tokyo, ce n’est pas tout le monde qui pouvait faire un tournoi, juste ceux qui allaient aux Jeux. Et à cause de ma blessure, je n’étais plus dans la game du tout. C’est juste après tout ça que j’ai recommencé à faire des tournois. Pendant trois ans, j’ai pris du retard sur l’expérience de tournoi. »

À cause de cette mésaventure, combinée à ses études en ingénierie, le temps s’est égrainé comme si on avait fracassé le sablier de sa préparation olympique. Mais il sera quand même au pied de la tour Eiffel pour participer à ses premiers Jeux.

Dans les premiers tournois que j’ai faits, le manque d’expérience faisait mal, mais là, je ne pense plus que ça paraît. François Gauthier-Drapeau

Nouvelles habitudes

Fils de deux parents ingénieurs, Gauthier-Drapeau se félicite avec humilité d’être devenu un athlète complet. Un sportif capable d’étudier, un étudiant connaissant ses priorités, et un jeune homme de famille nourri par l’ambition de représenter les siens au meilleur de ses capacités.

Il évoque non pas avec une aisance décomplexée, mais certainement en se réjouissant de son sort, à quel point le tourbillon dans lequel il s’est retrouvé change un peu son quotidien depuis sa nomination olympique. « Ça ne fait pas longtemps que ça a commencé, toutes ces affaires-là d’entrevues, mais depuis deux semaines, ça fait beaucoup », avoue-t-il.

De nature plutôt réservée et contemplative, il doit maintenant négocier avec la reconnaissance et le prestige accompagnant le statut d’olympien.

Au fond, tout ce qu’il souhaite, c’est de pouvoir s’exprimer librement sur le tatami, rouler à vélo de montagne et alterner ses temps libres entre le lac et la forêt.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE François Gauthier-Drapeau jongle entre ses vies d’athlète et d’étudiant.

« Parfois, il y a beaucoup de choses qui se passent et tu sens que ça prend beaucoup de place. Par exemple, si mes amis décident de louer un chalet la fin de semaine, soit je suis en tournoi ou soit j’ai des trucs à rattraper à l’école. Parfois, tu dois mettre des choses de côté et tu te fais avaler par tes obligations. Mais il y a toujours moyen de s’arranger. »

Préparation accélérée

Ce n’est plus qu’une question de jours avant que la flamme olympique ne s’allume au centre de l’Hexagone. Malgré l’appréhension du moment et la vitesse à laquelle les heures s’écoulent, Gauthier-Drapeau refuse de se projeter et d’anticiper quoi que ce soit à Paris. C’est encore trop loin. « Je ne suis pas là du tout, affirme le triple médaillé aux championnats panaméricains. Je sais que j’ai beaucoup d’entraînement à faire, de choses à pratiquer. »

Son objectif, lui, est tout de même fixé. « C’est sûr que je veux gagner une médaille. »

Mais son côté réfléchi et rationnel entrevoit tout de même la possibilité de revenir bredouille de la capitale française. Ce qui ne serait pas une catastrophe non plus, selon ses dires.

Ce n’est pas la médaille ou rien. Le but, c’est surtout d’aller là, d’avoir du fun, […] mais je vais être content, peu importe ce qui arrive là-bas. François Gauthier-Drapeau

Dans tous les cas, sa famille, son ancrage, fera le voyage sur le Vieux Continent. Et lui faire vivre à elle aussi une expérience olympique saura le réconforter quoi qu’il advienne : « Je suis un peu stressé, mais juste le fait que ma famille vienne à Paris cet été, regarder le tournoi, pour eux non plus, ce n’est pas la médaille ou rien. »

Alors, la pression ?

Il en ressentira très certainement, car il a les atouts pour aspirer à un podium. Mais c’est surtout l’ambition de contenter les siens davantage que sa propre personne qui le forcera à tout laisser sur le tapis.