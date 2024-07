PHOTO RICHARD VOGEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 a annoncé les sites de 19 sports vendredi, notamment pour les épreuves en eau libre qui auront lieu à Long Beach.

Agence France-Presse

Ville du sud du comté de Los Angeles, Long Beach accueillera la natation en eau libre et le triathlon à Alamitos Beach, ainsi que la voile au large de Belmont Shore. Un temps annoncés à Lake Perris, à une centaine de kilomètres à l’est, l’aviron (comme aux Jeux de 1932) et le canoë sprint auront lieu dans le « stade marin » de la ville.

Le water-polo rejoint la natation artistique au centre des congrès du « hub » de Long Beach.

Au nord-ouest de Los Angeles, le golf aura lieu au Riviera Country club, dans le quartier huppé de Pacific Palisades, situé entre Santa Monica et les collines du parc Topanga. Le parcours accueille chaque année un tournoi du circuit professionnel PGA sous l’égide de Tiger Woods et a déjà accueilli les majeurs comme l’US Open et le PGA Championship.

Le centre sportif de Carson (sud de Los Angeles, nord de Long Beach), où joue le club de football du LA Galaxy, accueillera le rugby à VII, là où se dispute chaque année un tournoi World Series, le tennis au centre national, le hockey sur gazon, et le cyclisme sur piste au vélodrome.

Le « hub » du centre de Los Angeles s’enrichit du badminton à l’Université de Californie du Sud (USC), près du Coliseum où aura lieu l’athlétisme dès la première semaine. Tout près, dans le quartier central des affaires « Downtown », l’haltérophilie rejoint la salle du « théâtre », alors que l’escrime, le judo, le tennis de table, le taekwondo et la lutte auront lieu au centre des congrès, juste à côté de l’Arena où était déjà annoncée la gymnastique.