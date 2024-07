Les stades Jean Bouin et Parc des Princes.

(Paris) Les JO de Paris, qui débutent dans deux semaines, ont d’ores et déjà établi le nouveau record du nombre de billets vendus pour des Jeux, hors paralympiques, avec 8,6 millions, contre 8,3 millions pour le précédent record détenu par Atlanta en 1996, a affirmé Tony Estanguet jeudi à l’AFP.

Agence France-Presse

« C’était un record détenu par les Jeux d’Atlanta en 1996, avec 8,3 millions de billets. Donc on a dépassé ce score depuis maintenant quelque temps déjà. On est à 8,6 sur la partie olympique, plus 1 million sur la partie paralympique », a assuré Tony Estanguet.

Il n’existe aucun classement officiel ni de données fiables sur le nombre de billets vendus lors des précédentes éditions des Jeux olympiques, « seul le Comité olympique international (CIO) a ces chiffres en sa possession et c’est d’ailleurs lui qui nous a prévenus », assure-t-on au comité d’organisation.

Interrogé, le CIO n’avait pas répondu jeudi en fin d’après-midi.

Les organisateurs des JO de Paris prévoient de vendre 10 millions de billets pour cette édition (26 juillet––11 août) et 2,8 millions pour les Jeux paralympiques (28 août-8 septembre).

« La bonne nouvelle aussi, c’est que nous remettons en vente dans cette dernière ligne droite un certain nombre de billets dans beaucoup de sports », a poursuivi Tony Estanguet.

« Il y a de très belles opportunités à différents tarifs à la fois pour les Jeux olympiques, pour les Jeux paralympiques, pour les cérémonies d’ouverture et de clôture », a ajouté Tony Estanguet.

« On est fier d’avoir déjà battu le record, mais on peut encore aller plus haut », a-t-il dit.