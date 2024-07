(Los Angeles) LeBron James, Stephen Curry et l’équipe américaine ont débuté leur préparation olympique par un succès face au Canada, 86-72, mercredi à Las Vegas.

Agence France-Presse

Cinq jours après leur arrivée à Las Vegas pour débuter leur camp d’entraînement, les vedettes de la NBA qui composent la nouvelle « dream team » de basket américaine ont pu s’échauffer avec un premier test face aux Canadiens, 3es du dernier Mondial en 2023, juste devant les États-Unis, à l’effectif largement remanié.

Pour la première fois de leur carrière dans un match officiel, LeBron James (7 points) et Stephen Curry (12 points) ont porté le même maillot. Ils ont pour mission de mener l’équipe américaine à un cinquième titre olympique consécutif à Paris (26 juillet–11 août).

Tous les deux ont été alignés dans le 5 majeur avec Joel Embiid, Devin Booker et Jrue Holiday.

Rivaux depuis plus d’une décennie au sommet de la NBA, LeBron James et Stephen Curry ont affiché leur joie d’évoluer ensemble, notamment avec un échange en contre-attaque lors du 3e quart-temps, conclu par une passe lobée du meneur des Warriors de Golden State pour un dunk du patron des Lakers de Los Angeles.

PHOTO STEVE MARCUS, ASSOCIATED PRESS Devin Booker e Stephen Curry

« On est tous les deux des amoureux du basket. Je l’ai manqué en première période, on a finalement pu se connecter avec ce lobe. C’est fun, jouer ce jeu que l’on aime », a dit LeBron en souriant.

Le pivot de Philadelphie Joel Embiid, longtemps courtisé par la France, a disputé ses premières minutes avec le maillot américain (5 points).

« On va s’améliorer »

Dans un match sans grande intensité, les deux équipes ont affiché une maladresse logique en début de préparation, avec le temps d’adaptation nécessaire aux spécificités du basket international par rapport à la NBA.

« On doit faire mieux offensivement, on n’a eu que quelques jours d’entraînement seulement. Il y a les pertes de balles (15) aussi. On va s’améliorer, c’est normal, on a encore du temps », a positivé l’entraîneur Steve Kerr, habituel taulier des Warriors.

En sortie de banc, l’ailier de Minnesota Anthony Edwards a apporté son énergie et terminé meilleur marqueur de la rencontre (13 points).

Kerr, assisté par Tyronn Lue (Clippers) et Erik Spoelstra (Heat), a testé un autre cinq sur le parquet, avec Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Anthony Davis et Bam Adebayo.

Kevin Durant n’est pas entré en jeu, tout comme Derrick White, tout juste arrivé dans l’équipe pour remplacer Kawhi Leonard, forfait.

Sous les yeux de Barack Obama, très demandé pour des égoportraits au bord du parquet, le Canada a présenté ses propres vedettes de la NBA avec RJ Barrett (12 points), Jamal Murray (5 points) et Shai Gilgeous-Alexander (10 points).

Team USA va désormais s’envoler vers les Émirats arabes unis pour son prochain match amical face à l’Australie lundi avant la Serbie le 17 juillet.