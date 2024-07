(Toronto) Les Québécois Khem Birch et Luguentz Dort représenteront le pays lors du tournoi de basketball masculin aux Jeux olympiques d’été de Paris, ont annoncé conjointement Basketball Canada et le Comité olympique canadien mercredi.

La Presse Canadienne

Birch, un centre de six pieds huit pouces et 233 lb, joue pour les Spurs de San Antonio dans la NBA, tandis que Dort, un garde de six pieds quatre pouces et 220 lb, évolue pour le Thunder d’Oklahoma City.

PHOTO MARY HOLT, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Khem Birch

Ils seront accompagnés lors du tournoi de basketball des joueurs étoiles RJ Barrett, Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray, notamment.

La formation du Canada comprend 11 joueurs qui jouent ou ont joué dans la NBA, dont le capitaine Kelly Olynyk. Ce dernier, qui évolue actuellement avec les Raptors de Toronto, a disputé 756 matchs étalés sur 11 saisons dans cette ligue.

L’équipe canadienne de basketball masculin a réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques après avoir terminé parmi les deux premières de la région des Amériques à la Coupe du monde de la FIBA en 2023.

Les Canadiens ont ensuite remporté une médaille de bronze historique – la première en Coupe du monde de basketball masculin dans l’histoire du pays – grâce à une victoire de 127-118 contre les États-Unis.

« Depuis que j’ai commencé à jouer au basketball, mon rêve a toujours été de représenter le Canada aux Jeux olympiques, a déclaré Olynyk. La troisième place de l’année dernière à la Coupe du monde de la FIBA était une étape importante, prouvant que nous avons notre place parmi les meilleures équipes au monde. En revanche, ça montrait également que nous avons encore du travail à faire pour atteindre notre objectif ultime, qui est de remporter l’or à Paris. »

Ce sera la première fois depuis les Jeux de Sydney en 2000 que les équipes de basketball féminin et masculin du Canada compétitionneront en même temps aux Jeux olympiques.

La seule médaille olympique du Canada en basketball masculin a été obtenue à Berlin, en 1936, à une époque où le jeu était très différent.

Les matchs de basketball seront disputés du 27 juillet au 11 août. Le Canada, qui est dirigé par l’entraîneur-chef Jordi Fernandez, fera partie du groupe A et affrontera la Grèce le 27 juillet. Il croisera ensuite le fer avec l’Australie le 30 juillet, avant de conclure la phase de groupes contre l’Espagne, le 2 août.

Tous les matchs de la phase de groupes auront lieu au Stade Pierre-Mauroy, à Lille. Les quarts de finale du tournoi masculin commenceront le 6 août, et le tournoi se déplacera à l’Arena Bercy de Paris en vue des tours éliminatoires.