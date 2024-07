(Sydney) Kimia Yousofi, qui fait partie de la délégation de six sportifs afghans aux Jeux olympiques, affirme qu’elle y représentera les « rêves volés et les aspirations » des femmes de son pays.

Agence France-Presse

L’athlète, spécialiste du 100 m, était déjà la porte-drapeau de la délégation afghane aux Jeux de Tokyo en 2021, mais a depuis fui son pays pour échapper aux persécutions des talibans au pouvoir à Kaboul.

« C’est un honneur de représenter à nouveau les filles de mon pays. Les filles et les femmes ont été privées de leurs droits élémentaires, y compris l’éducation qui est le plus important », affirme Yousofi, 28 ans, par l’intermédiaire du Comité olympique de l’Australie, pays où elle est désormais réfugiée. « Je représente les rêves volés et les aspirations de ces femmes. Celles qui n’ont pas l’autorité de prendre des décisions en tant que personnes libres ».

Trois femmes et trois hommes composeront la délégation afghane à Paris, où vont se tenir les premiers JO organisés depuis le retour au pouvoir des talibans. Les femmes participeront aux épreuves d’athlétisme et de cyclisme et les hommes à celles d’athlétisme, de judo et de natation.

Ses membres ont été sélectionnés par le Comité international olympique (CIO) en consultation avec le Comité olympique afghan dont la plupart des membres sont en exil. Seul un judoka vit encore en Afghanistan et la délégation participera sous les couleurs du drapeau de l’ancienne république afghane renversée par les talibans. C’est également son hymne qui sera joué.

Les autorités afghanes ont indiqué lundi qu’elles refusaient de reconnaître Yousofi et les deux autres femmes de la délégation comme représentatives du pays. « Seuls trois athlètes représentent l’Afghanistan », a indiqué à l’AFP Atal Mashwani, porte-parole du gouvernement taliban pour le sport, en parlant des trois hommes.

Le CIO avait déjà banni l’Afghanistan des pays admis aux JO en 1999, lors de la première période du gouvernement des talibans entre 1996 et 2001. Réinstitué après que les talibans ont été renversés par une intervention militaire américaine et internationale après le 11 septembre 2001, l’Afghanistan se retrouve maintenant de nouveau interdit de participation.

Mais le CIO a cette fois-ci adopté une approche différente en acceptant la participation d’une délégation afghane au sein des 206 pays représentés, dirigée par l’entraîneur de Yusofi, l’Australien John Quinn.