(Gatineau) Le Québécois Nicholas Hoag mènera l’équipe canadienne de volleyball masculin aux Jeux olympiques d’été de Paris, a annoncé Volleyball Canada et le Comité olympique canadien lundi.

La Presse Canadienne

Hoag, de Sherbrooke, est le seul Québécois à faire partie de cette formation, et il en sera le capitaine. Le vétéran âgé de 31 ans Hoag en sera à sa troisième présence d’affilée aux Jeux olympiques après avoir participé à ceux de Rio de Janeiro en 2016 et à ceux de Tokyo en 2021, mais il en sera à ses premiers à titre de capitaine.

« C’est toujours une expérience formidable et chaque fois, j’ai l’impression que c’est tout nouveau, a souligné Hoag par voie de communiqué. Nous avons aussi une équipe très différente par rapport aux deux derniers Jeux olympiques. Non seulement parce que plusieurs joueurs ont pris leur retraite, mais aussi parce que le volleyball a beaucoup évolué. C’est le plus haut niveau de volleyball au monde, alors ça va être intéressant de voir comment nous allons performer. »

Hoag est le fils de l’ex-athlète olympique Glenn Hoag, qui a participé aux Jeux de Los Angeles en 1984, où le Canada a obtenu la quatrième place — le meilleur résultat de son histoire en volleyball masculin.

Après une absence de 24 ans, l’équipe s’est qualifiée pour les Jeux de Rio de Janeiro en 2016, où elle a fini cinquième. À Tokyo en 2021, Équipe Canada a pris la huitième place.

L’équipe s’est qualifiée pour les Jeux de Paris après avoir pris la deuxième place de son groupe au tournoi de qualification olympique l’automne dernier en Chine. Au récent tournoi de la Ligue des Nations de volleyball, l’équipe a fini la phase préliminaire en cinquième place et a ainsi atteint les quarts de finale, où elle a été éliminée par le Japon. Le Canada est la neuvième tête de série du tournoi olympique de volleyball masculin.

Les matchs de volleyball masculin se dérouleront du 27 juillet au 10 août à l’Arena Paris Sud 1. Équipe Canada disputera son premier match du tournoi contre la Slovénie le 28 juillet, avant d’affronter la France le 30 juillet. La dernière rencontre de la ronde préliminaire aura lieu contre la Serbie le 3 août, et les quarts de finale, si l’équipe se qualifie, commenceront le 5 août.