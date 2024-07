La trampoliniste Sophiane Méthot a prouvé dimanche qu’elle sera à surveiller aux Jeux olympiques de Paris. À moins d’un mois de ce grand rendez-vous, la Québécoise a décroché la médaille de bronze à la Coupe du monde de Coimbra, au Portugal.

luc turgeon Sportcom

La championne canadienne en titre a obtenu une note de 55,51 lors de la finale individuelle. C’est la Chinoise Lin Qianqi qui l’a emporté avec un total de 56,19 points, suivie d’Anzhela Bladtceva et de ses 55,53 points.

« Ma routine en finale a bien été ! J’ai apporté quelques modifications à ma difficulté puisque je me déplaçais sur le côté. L’objectif était de pousser pour avoir un bon temps de vol et c’est ce que j’ai fait. J’ai eu mon meilleur temps de vol de toutes mes routines », a souligné Sophiane Méthot à Sportcom.

Se retrouver sur le podium dimanche a certainement de quoi motiver l’athlète de La Prairie qui sera la seule représentante canadienne en trampoline aux Jeux olympiques de Paris.

« Cette médaille représente beaucoup à quelques jours des Jeux. Ça donne définitivement un boost de confiance, a admis Méthot. Cependant, je ne tiens rien pour acquis. Je vais retourner au gym, continuer à travailler fort et à peaufiner ma routine jusqu’aux Jeux olympiques. C’est une confirmation que les derniers mois d’entraînement ont bien été et que la préparation faite par mon entraîneure Karina Kosko me permettra d’être à mon meilleur pour le jour J. »

Je suis à ma place, exactement où je dois être. Mes routines sont le reflet de mes entraînements et je compte continuer sur cette lancée pour les prochaines semaines. Sophiane Méthot

Également en action au Portugal, Sarah Milette a été stoppée à la deuxième manche des qualifications en se classant 19e.

Mélina Corriveau a quant à elle fini 43e à l’occasion de sa première Coupe du monde. Dimanche, elle a atteint la finale en synchro en compagnie de Rielle Bonne. Le duo a finalement terminé 6e avec une note de 45 060. Les Chinois Cao Yunzhu et Zhang Xinxin ont raflé l’or avec 48 990 points. Les Japonaises Momo Sawada et Saki Tanaka ont obtenu l’argent (47 710), alors que les Américaines Maia Amano et Leah Garafalo ont complété le podium (46 480).

Chez les hommes, Rémi Aubin a obtenu le meilleur résultat canadien avec une 14e place. Jérémy Chartier a effectué son retour à la compétition et a conclu au 24e échelon.

Alexan Adjemian et Étienne Cloutier ont terminé 41e et 45e, respectivement. Ils ont fait équipe en finale du synchro et ont terminé cinquièmes avec 49 500 points. Forts d’une récolte de 52 110 points, les Français Julian Chartier et Allan Morante ont remporté l’or devant les Américains Ruben Padilla et Aliaksei Shostak (50 960), ainsi que les Japonais Ryosuke Sakai et Hiroto Unno (50 800).

Les épreuves olympiques de trampoline auront lieu le 2 août. D’ici là, Sophiane Méthot s’entraînera pendant cinq jours au Royaume-Uni à compter du 19 juillet afin de s’acclimater au décalage horaire. Elle se dirigera ensuite vers le village olympique en prévision de ses premiers JO.