Mary-Sophie Harvey a été désignée par ses coéquipiers pour être l’une des quatre capitaines de Natation Canada aux Jeux olympiques de Paris.

La Presse Canadienne

Elle sera accompagnée de la quadruple médaillée Kylie Masse, Josh Liendo et Jeremy Bagshaw, recrue olympique de 32 ans.

En tant que capitaines, Masse, Harvey, Bagshaw et Liendo auront comme tâches de diriger des activités de renforcement de l’équipe, d’organiser des réunions de nageurs et de servir de lien entre les nageurs et le personnel de direction de Natation Canada.

L’équipe paralympique devrait annoncer ses capitaines dans le courant du mois.