(Saint-Denis) Draps et couettes sont en train d’être installés sur les milliers de lits et les tapis de course prêts à démarrer : le village olympique achève ses derniers aménagements avant d’ouvrir le 18 juillet prochain à tous les sportifs.

Agence France-Presse

« C’est un lieu qui incarne l’universalité des Jeux », a lancé le patron du comité d’organisation Tony Estanguet, avec plus de 200 nations et 10 000 athlètes olympiques et 5000 paralympiques. « 80 % des athlètes seront à moins de 10 km de leur lieu de compétition », a-t-il détaillé lors d’une visite organisée pour la presse.

« Ce village a d’abord été pensé pour être un quartier de ville avant d’être un village olympique et paralympique », a expliqué Laurent Michaud, directeur du village. Il se transformera en quartier résidentiel après les JO avec quelque 3000 logements.

Avant d’ouvrir ses portes, il sera « inspecté par les forces de sécurité intérieure » sous toutes ses coutures, a précisé Augustin Tran Van Chau, directeur adjoint du village.

À partir du 12 juillet, les chefs de mission seront accueillis pour installer leurs espaces et le village ouvrira aux athlètes le 18 juillet, avec « entre 1500 et 2000 arrivées d’athlètes par jour » jusqu’à l’ouverture des JO le 26 juillet, a encore précisé Laurent Michaud.

Épicerie, salle d'entraînement et de musculation, terrain de basket, gymnases pour s’entraîner, salle de méditation, conciergerie, une douzaine de laveries… ainsi qu’un bureau de poste, sans compter le grand restaurant et la soixantaine de voiturettes pour se déplacer, le village est prêt à accueillir les sportifs.

Certains athlètes ne logent pas au village par choix ou parce que leur lieu de compétition est plus éloigné.

« On reçoit énormément de soutien de la part des Français qui attendent ces Jeux », a assuré Tony Estanguet deux jours après le premier tour des élections législatives où l’extrême droite et ses alliés ont remporté 34 % des suffrages.