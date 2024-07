(Montréal) Quatre Québécoises représenteront le Canada en water-polo féminin aux Jeux olympiques de Paris, ont annoncé Water Polo Canada et le Comité olympique canadien jeudi.

La Presse Canadienne

Il s’agit d’Axelle Crevier, Élyse Lemay-Lavoie et Clara Vulpisi, chacune de Montréal, et Serena Browne, de Pointe-Claire. Le Canada s’est qualifié pour les Jeux de Paris à la suite des Championnats du monde de World Aquatics.

Crevier est la fille de l’athlète olympique Marie-Claude Deslières, qui a fait partie de la toute première équipe olympique canadienne de water-polo féminin aux Jeux de Sydney en 2000.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Axelle Crevier

« La sélection officielle de notre équipe nous rapproche du début des Jeux olympiques, a mentionné Crevier par voie de communiqué. Nous avons très hâte de débuter la compétition et nous nous préparons sans relâche en vue de Paris. À Paris, l’ambiance sera définitivement différente de celle à Tokyo puisque nous aurons la chance de vivre les Jeux avec des spectateurs, des amis et notre famille. »

Sept poloïstes participeront à leurs deuxièmes Jeux olympiques à Paris, après avoir pris part à ceux de Tokyo en 2021, tandis que six athlètes en seront à leurs premiers. De plus, 11 athlètes faisaient partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux panaméricains de 2023 à Santiago, au Chili. Parmi elles, on trouve notamment Emma Wright, la capitaine de l’équipe féminine de water-polo.

« L’équipe a travaillé très fort à l’approche des Jeux olympiques, a dit Wright par voie de communiqué. Nous avons beaucoup progressé collectivement et nous espérons pouvoir le montrer aux Jeux. »

L’équipe canadienne de water-polo féminin participera aux JO pour la quatrième fois de l’histoire, à la suite de son ajout au programme olympique aux Jeux de Sydney en 2000. Le meilleur résultat de l’équipe remonte aux débuts de ce sport en Australie, où les Canadiennes ont terminé en cinquième position.

Les parties de water-polo féminin auront lieu du 27 juillet au 11 août au Centre aquatique olympique et à l’Arena Paris La Défense.