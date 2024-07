(Calgary) Le gouvernement fédéral a tenu sa promesse budgétaire envers les athlètes canadiens qui se préparent pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en annonçant lundi un investissement de 55 millions.

Donna Spencer La Presse Canadienne

La ministre des Sports et de l’Activité physique Carla Qualtrough, le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles Randy Boissonnault et la présidente du Conseil du Trésor Anita Anand ont déclaré à Calgary que l’argent destiné aux athlètes, à la sécurité sportive et à l’élimination des obstacles dans le sport est en route.

Le gouvernement avait promis cet argent lors de la publication du budget, en avril.

« Je suis complètement concentrée sur une nouvelle vision du sport au Canada avec un système sportif qui ressemble au Canada, a déclaré la ministre Qualtrough.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre des Sports et de l’Activité physique Carla Qualtrough

« Un système qui investit dans les athlètes et les organisations qui travaillent fort pour représenter le Canada sur la scène internationale, et qui investit dans les organisations locales qui permettent à davantage de Canadiens de participer à des sports et de mener une vie plus active. »

L’investissement le plus important concerne le Programme d’aide aux athlètes (PAA). Les athlètes de haut niveau recevaient 1765 $ par mois – 1060 $ pour un athlète en développement – pour payer leurs factures et couvrir les frais d’entraînement et de compétition que leurs organisations sportives nationales étaient incapables de régler.

Le gouvernement fédéral investira 35 millions dans le PAA au cours des cinq prochaines années et 7 millions par année par la suite, ce qui représente une augmentation d’environ 25 %.

C’est au-dessus des 18,8 % réclamés par AthlètesCAN, la Commission des athlètes du Comité olympique canadien et le Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien avant le budget fédéral.

Environ 1900 athlètes répartis dans 90 sports reçoivent des chèques mensuels.

« Cette augmentation du financement du PAA est vitale, a déclaré la pilote de bobsleigh Cynthia Appiah. Le financement n’a pas changé depuis sept ou huit ans. Ça peut faire la différence entre pouvoir participer ou non à cette dernière compétition qui vous aidera à vous qualifier pour les Jeux olympiques ou non.

En ce moment, nous sommes en pleine mutation. Le système sportif a du mal à maintenir et à poursuivre le haut niveau de succès que ce pays attend de nous lorsque nous participons à ces compétitions de haut niveau. Cynthia Appiah, pilote de bobsleigh

Les athlètes ont vu le montant accordé par le PAA augmenter de 265 $ par mois en 2017, soit 18 %, dans le cadre de la première augmentation depuis 2004.

Les Jeux olympiques de 2024 débuteront le 26 juillet et se termineront le 11 août. Ils seront suivis des Jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre.

Le gouvernement fédéral consacrera 16 millions au cours des deux prochaines années au sport sécuritaire et 15 millions pour l’élimination des obstacles aux programmes sportifs communautaires.

Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien avaient demandé 104 millions dans le budget fédéral de cette année pour 61 organisations sportives nationales qui, selon le président du COC David Shoemaker, étaient « au bord de la crise ».

Ce montant n’a pas été accordé et Qualtrough a reconnu cet écart jeudi.

« Ces conversations sont en cours, a-t-elle déclaré. Je m’attends à ce qu’à l’avenir, alors que nous continuons à mettre de l’ordre dans nos propres affaires au sein du gouvernement du Canada et dans l’ensemble du système sportif, j’ai vraiment bon espoir que nous continuerons à investir dans le système sportif. »