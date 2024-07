Le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 Tony Estanguet est photographié au village des athlètes olympiques et paralympiques à venir des Jeux olympiques de Paris 2024

(Saint-Denis) Le président du comité d’organisation des JO de Paris Tony Estanguet s’est dit mardi « concentré » sur la livraison des Jeux à 24 jours de la cérémonie d’ouverture et deux jours après le score inédit de l’extrême droite au premier tour des législatives.

Agence France-Presse

« La France est en train de vivre un moment démocratique majeur […] je souhaite plus que jamais que Paris 2024 soit au rendez-vous de notre promesse. Notre promesse est d’ouvrir grand ces Jeux », a expliqué Tony Estanguet à l’occasion d’une visite presse au village olympique situé au confluent de Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Île-Saint-Denis.

L’éventualité d’une alternance politique au soir du 7 juillet, tout comme la possibilité d’une crise institutionnelle, soulève des interrogations quant à son impact sur les JO. Dans ce contexte, le comité d’organisation répète depuis la dissolution que l’évènement se tiendra, quel que soit le contexte politique.

C’est aussi la volonté de fédérer très largement les Français. Et nous on doit aussi rester à notre place pour que les Français puissent vivre ces jeux qu’ils attendent avec impatience […] donc nous on reste concentré là-dessus. Tony Estanguet,

Plus de 10 000 athlètes doivent vivre le temps des JO au village olympique situé au confluent de Saint-Denis, Saint-Ouen et l’Île-Saint-Denis, qui doit ouvrir officiellement le 18 juillet.

« Ici on est dans le village des athlètes, c’est le symbole ultime du partage de l’universalité de cette ouverture. Paris 2024 va maintenant aller au bout de cet engagement d’offrir aux Français ce moment », a-t-il dit.

Interrogé sur une éventuelle contradiction entre ce message fédérateur et le programme du Rassemblement national, Tony Estanguet a refusé d’y voir un quelconque lien. « Non, ce sont vos propos », a-t-il rétorqué au journaliste lui ayant posé la question. « Moi je vous rappelle l’état d’esprit qui est le nôtre depuis le premier jour. Notre état d’esprit c’est d’ouvrir grand ces jeux et d’en faire un vrai moment de fierté collective », a-t-il répondu.

« On n’a jamais réduit la voilure depuis plus de dix ans pour offrir aux Français ce plus grand moment de fête et de rassemblement. Et donc voilà, cette célébration des jeux, on la veut grandiose, on y met tout notre cœur, toute notre âme et aujourd’hui on reste concentré sur cette ambition d’offrir à des dizaines de millions de Français qui attendent ce moment avec impatience » des Jeux réussis, a ajouté Tony Estanguet.