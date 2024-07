Paris 2024 Le CIO invite huit Russes et Biélorusses supplémentaires sous bannière neutre

(Paris) Le Comité international olympique a autorisé six Russes et deux Biélorusses supplémentaires à participer aux JO de Paris (26 juillet–11 août), portant leur nombre total à 47, selon une troisième liste élargie vendredi au judo et au canoë.