L’attaquante québécoise Évelyne Viens a été sélectionnée au sein de l’équipe canadienne de soccer pour les Jeux de Paris.

Depuis trois ans, la joueuse originaire de l’AS Roma a souvent été reléguée à un rôle de « super substitut ». Sauf que depuis 12 mois, aucune Canadienne n’a compté plus de buts qu’elle dans les grands championnats. Lors d’un match hors concours des Canadiennes face aux Mexicaines présenté à Montréal, ce printemps, Viens avait été la meilleure des siennes, avec deux passes décisives. Elle a aussi terminé en tête des compteuses dans la ligue italienne.

À Paris, elle fera partie d’un contingent de six attaquantes. Les autres seront Janine Beckie, Jordyn Huitema, Cloé Lacasse, Adriana Leon et Nichelle Prince. Au milieu de terrain, on retrouvera la capitaine Jessie Fleming, ainsi que Quinn, Julia Grosso et Simi Awujo. La défensive sera composée de Kadeisha Buchanan, Sydney Collins, Vanessa Gilles, Ashley Lawrence, Jayde Rivière et Jade Rose. Sabrina D’Angelo et Kailen Sheridan seront les gardiennes.

La jeune Olivia Smith, brillante à la dernière Gold Cup, n’a pas été retenue. Les Québécoises Gabrielle Carle et Lysianne Proulx sont confinées à des rôles de remplaçantes.

Les Canadiennes, championnes olympiques en titre, affronteront au premier tour les Françaises, les Colombiennes et les Néo-Zélandaises.