Philibert-Thiboutot et Plourde passent en finale du 1500 m

(Montréal) Les Québécois Simone Plourde et Charles Philibert-Thiboutot ont tous deux remporté leur vague de qualification en vue de la finale du 1500 mètres des Essais canadiens d’athlétisme.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Plourde, qui occupe le 40e rang mondial au classement qualificatif de la discipline en vue des Jeux olympiques de Paris, a signé un temps de quatre minutes, 15,66 secondes (4 : 15,66), deuxième meilleur chrono des qualifications, derrière Lucia Stafford (4 : 13,89), déjà assurée de participer aux JO.

La Montréalaise de 23 ans doit attendre les résultats des autres championnats nationaux disputés ce week-end avant de savoir si elle fera partie des 45 coureuses à prendre le départ dans la capitale française en août prochain.

Le standard olympique est 4 : 02,50. Plourde a obtenu son meilleur résultat, 4 : 05,92, en mai dernier à Los Angeles.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Simone Plourde lors de la demi-finale du 1500 m

Deux autres Québécoises sont qualifiées pour la finale, soit Florence Caron (4 : 16,15) et Jessy Lacourse (4 : 17,96).

Philibert-Thiboutot est davantage dans la gestion de course et à la recherche de bonnes sensations en piste, lui qui a déjà obtenu le standard et dont la qualification olympique ne devrait être qu’une formalité.

Le coureur de 33 ans de Québec a signé le meilleur temps des qualifications en 3 : 41,45, loin de son meilleur temps cette saison de 3 : 34,50 et de sa marque personnelle de 3 : 32,94, réussie l’an dernier.

Les Québécois Matthew Beaudet (3 : 48,88), Kevin Robertson (3 : 44,07) et Émile Toupin (3 : 43,03) l’accompagneront en finale.

Morales-Williams et Arop en piste

Plus tard, les finales du 400 m et du 800 m seront disputées.

La jeune sensation Christopher Morales-Williams, l’homme le plus rapide au monde sur 400 mètres cette saison, sera de cette finale. Il a couru les qualifications en 45,77 secondes.

Le sprinter de Vaughan, en Ontario, détient la marque canadienne de 44,05 depuis mai dernier. Il s’agit du 400 m le plus rapide couru cette saison. Celui qui étudie à l’Université de la Géorgie a remporté toutes ses courses sur la distance en 2024.

Champion national en titre, il a remporté le championnat universitaire américain et occupe actuellement le premier rang mondial, après avoir mis la main en 2023 sur la médaille d’argent des Championnats panaméricains juniors.

Au 800 m, le champion du monde en titre Marco Arop sera en lice. Vendredi, il a établi le record de la compétition en réussissant aussi un standard olympique en 1 : 43,53.

Deux Québécois ont obtenu leur qualification pour la finale qui sera disputée samedi, soit Zakari Mama-Yari (1 : 48,19) et Yassine Aber (1 : 49,17).