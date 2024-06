(Toronto) La Québécoise Virginie Chénier et l’Ontarien Eric Peters ont été nommés au sein de l’équipe canadienne de tir à l’arc en vue des Jeux olympiques de Paris.

La Presse Canadienne

Tir à l’arc Canada et le Comité olympique canadien ont dévoilé l’identité des athlètes composant l’équipe canadienne, vendredi. Les deux archers effectueront leurs débuts olympiques.

Âgée de 29 ans et originaire de Laval, Chénier s’est inclinée devant Kristine Esebua lors de la finale des qualifications continentales panaméricaines, en avril. Elle s’était alors qualifiée pour l’épreuve olympique d’arc classique.

Tir à l’arc Canada a déclaré précédemment qu’Esebua, quadruple olympienne pour la Géorgie et qui a immigré au Canada en 2019, n’était pas admissible pour représenter le pays à Paris.

Même si elle en sera à ses premiers Jeux olympiques, Chénier possède une vaste expérience de ce type d’évènements. Elle a participé à trois éditions des Jeux panaméricains, soit ceux de Toronto 2015, Lima 2019 et Santiago 2023, a précisé le Comité olympique canadien dans un communiqué.

« Je suis super emballée d’avoir été nommée pour faire partie de ma première équipe olympique, a déclaré Chénier dans le communiqué du COC.

« Il y a eu beaucoup de travail acharné et de persévérance depuis une décennie et voilà que ça porte ses fruits. J’ai hâte de porter fièrement la feuille d’érable et de faire partie d’une équipe aussi extraordinaire, et aussi de donner tout ce que j’ai pendant la compétition. »

Peters, 27 ans, a gagné la médaille d’argent lors de l’épreuve individuelle masculine d’arc classique aux Championnats du monde de tir à l’arc de 2023. Il s’agissait du meilleur résultat du Canada dans cette épreuve.

« C’est fou, c’est l’aboutissement de tout le travail que j’ai fait et des difficultés que j’ai surmontées au fil de ma carrière. Bien que ce soit juste une étape de plus dans ma carrière, c’est un honneur », a mentionné Peters.

En qualifiant à la fois un athlète masculin et une athlète féminine, le Canada participera également à l’épreuve par équipes mixtes à Paris.

Les épreuves de tir à l’arc aux Jeux olympiques se tiendront du 25 juillet au 4 août.